Rùng mình với tài xế xe khách vừa lái xe vừa chơi game

Như Thanh Niên đã thông tin, ngay sau khi nhận được phản ánh trên mạng xã hội về trường hợp tài xế xe khách vừa lái xe vừa dùng điện thoại chơi game, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (thuộc Cục CSGT, Bộ Công an) đã cử cán bộ đến Công an xã Sơn Tây (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) để làm việc với lái xe và chủ doanh nghiệp vận tải.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 xác định tài xế vừa lái xe vừa dùng điện thoại chơi game là ông Phan Anh Đ. (35 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh). Người này cho biết khoảng 15 giờ ngày 17.3, trong khi lái xe chở khách mang biển số 38B-012.14 qua địa bàn tỉnh Nghệ An, ông đã sử dụng điện thoại để chơi game nhằm giảm căng thẳng khi lái xe. Đội đã lập biên bản, đồng thời lấy lời khai của cả chủ xe và bàn giao cho Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo quy định.

Đại diện Cục CSGT cho hay với 2 lỗi vi phạm kể trên, ông Đ. sẽ bị phạt 10 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe (GPLX).

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 trích xuất camera giám sát trên xe để giải quyết vụ việc tài xế vừa lái xe vừa chơi game ẢNH: HOÀNG TUÂN

Trong khi đó, liên quan vụ nữ tài xế lái ô tô tông 10 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Thủ Đức (TP.HCM), Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Ngọc (41 tuổi, ở P.An Phú, TP.Thủ Đức), về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, được quy định tại điều 260 bộ luật Hình sự năm 2015.

Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương (có 5 xe máy chưa xác định được người điều khiển, do sau khi sự việc xảy ra người điều khiển xe đã rời khỏi hiện trường). Riêng chị H.T.T.T bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu, nhưng đến khoảng 6 giờ ngày 17.3 chị T. đã tử vong.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định bà Ngọc vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/l khí thở và chạy sai làn đường, gây tai nạn liên hoàn. Bên cạnh đó, bà Ngọc có dấu hiệu bất thường về tâm lý, do căng thẳng lâu ngày, ảnh hưởng từ chuyện tình cảm, gia đình...

Quá coi thường tính mạng hành khách !

"Xem cái clip ông tài xế xe khách vừa lái xe vừa chơi game trên điện thoại mà tá hỏa, giật cả mình! Tài xế xe khách là những người đòi hỏi phải thông luật, lái giỏi, bản lĩnh vững vàng hơn những tài xế khác, vì trên xe khách chở biết bao nhiêu là người. Và đằng sau những hành khách đó là bao nhiêu gia đình, người thân, vậy mà… Tài xế này quá coi thường tính mạng hành khách rồi. Nhưng mức phạt như vậy nhẹ quá, không biết có đủ làm cho ông tài xế này tỉnh ngộ không?", bạn đọc (BĐ) Hoang Hai chia sẻ.

Đồng quan điểm, BĐ Trung Quang bức xúc: "Đã có tai nạn tài xế xe container bị thiệt mạng do vừa lái xe vừa xem phim trên máy tính bảng. Tài xế xe khách này quá xem thường luật lệ, xem thường tính mạng hành khách trên xe! Ngoài phạt hành chính, đề nghị nên tước bằng lái 5 năm".

Nhiều BĐ khác rất bức xúc khi tài xế xe khách nói "chơi game để giảm căng thẳng khi lái xe". BĐ Văn Vũ Nguyễn đề nghị: "Nên tước GPLX vĩnh viễn để tài xế này có nhiều thời gian chơi game! Quá xem thường luật giao thông đường bộ và sinh mạng của hành khách". BĐ Thắng Phan Quốc cũng viết: "Tội nghiệp tài xế quá căng thẳng, nên cho nghỉ 3 - 5 năm ở nhà chơi game cho hết căng thẳng. Không nên bắt đi làm sớm chi cho cực, cho căng thẳng". BĐ Di Trong thì cho rằng: "Nên thu lại GPLX, cho thi lại từ đầu cộng phạt tiền thật nặng".

Lại là vi phạm nồng độ cồn

Liên quan đến an toàn giao thông đường bộ, nhiều BĐ vô cùng bức xúc khi biết người lái ô tô tông 10 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Thủ Đức, khiến 4 người bị thương, trong đó một người đã tử vong, đã vi phạm nồng độ cồn. BĐ Thuy Hoang Tang cho rằng: "Hiện nay mặc dù Nghị định 168 đã đi vào cuộc sống, nhưng cũng còn không ít người tham gia giao thông vẫn phóng nhanh, vượt ẩu, có hơi men rượu bia, đi sai làn đường, lấn áp phương tiện thô sơ, xe máy và người đi bộ… Hành vi của tài xế này là vi phạm pháp luật nghiêm trọng". BĐ Bạn Đọc Mới nhận xét: "Đây là hành vi coi thường pháp luật, cần phải xử lý nghiêm mới có tính chất răn đe".

Trong khi đó, nhiều BĐ bày tỏ bất an khi tham gia giao thông mà gặp phải những người "đã bia rượu mà còn lái xe". BĐ duongphongxxxx@gmail.com chia sẻ: "Ra đường may ít mà rủi nhiều nếu gặp phải những người như thế này. Nếu đã bất ổn về tâm lý thì sao còn đi ăn nhậu rồi lái xe làm gì? Thương cho những người vô can gặp phải tai bay vạ gió".

"Sử dụng rượu bia mà còn lái xe là một trong nhiều nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bạn bè, anh em thấy vậy mà không can ngăn người khác uống bia rượu rồi lái xe thì cũng có phần lỗi đấy", BĐ Nguyen Anhnghi lưu ý.