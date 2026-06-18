Rừng xanh trong phố Tuy Hòa

Một trong những mảng xanh khi đến Tuy Hòa là tháp Nhạn - biểu tượng du lịch của tỉnh Phú Yên (cũ). Dưới chân ngọn tháp cổ được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt là một khu rừng xanh độc đáo, điểm đến quen thuộc của người dân và du khách...

Cây xanh trong Công viên Thanh thiếu niên ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk ẢNH: HUY HÙNG

Quá trình thực hiện việc phủ xanh núi Nhạn là một chặng đường gian nan, vất vả của những người làm việc tại Lâm trường Thanh niên xung phong tỉnh Phú Yên. Đất tại khu vực núi Nhạn không tốt, dinh dưỡng thấp, nhưng những người trồng cây như ông Lê Văn Thứng, nguyên Giám đốc Lâm trường Thanh niên xung phong tỉnh Phú Yên, đã không ngại nắng mưa, tạo ra hệ sinh thái với các loài cây gỗ quý, có giá trị sinh thái cho Núi Nhạn đến hôm nay.

"Cách đây 30 năm, chúng tôi đã suy nghĩ xây dựng mảng xanh xung quanh núi Nhạn. Nơi đây sẽ lưu lại những giống gỗ quý từ khắp mọi miền đất nước, giúp các thế hệ con cháu biết được những giá trị sinh thái, kiến thức về hệ thực vật đa dạng trên khắp Việt Nam", ông Thứng nhớ lại.

Tuy Hòa ưu tiên nâng mật độ cây xanh trong đô thị ẢNH: HUY HÙNG

Năm 2004, UBND TP.Tuy Hòa tiếp nhận và giao cho Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên chăm sóc, bảo tồn. Hệ thống cây xanh, vườn thực vật cảnh quan núi Nhạn có tổng diện tích 8,4 ha (rừng tự nhiên và rừng trồng), được chia thành 19 lô, tổng số cây là 3.561 và khoảng 450 loại. Trong số đó, rất nhiều loại cây gỗ quý rất khó tìm thấy trên các khu rừng ở Việt Nam như: pơ mu, thông đỏ lá dài, du sam, lim xanh… Tại núi Nhạn, những loại gỗ quý này đều phát triển, xanh tốt, tỏa bóng mát.

Phường Tuy Hòa xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Để thu hút du khách, ngoài phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị, việc tạo những khoảnh rừng nhiệt đới trong lòng đô thị nhằm tạo nét riêng và cải tạo khí hậu địa phương là rất cần thiết.

Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa, cho biết: "Hiện nay, địa phương đã và đang triển khai thực hiện đề án trồng 2 triệu cây xanh. Chúng tôi sẽ tạo những khoảnh rừng nhiệt đới bằng cây bản địa phù hợp với khí hậu địa phương. Mục tiêu là sau 5 - 10 năm sẽ hình thành được khoảnh rừng xanh đẹp mang bản sắc riêng của đô thị Tuy Hòa, nhằm phục vụ nhu cầu tận hưởng của người dân địa phương và khách du lịch".

Rừng trên núi Nhạn giữa lòng đô thị Tuy Hòa ẢNH: HUY HÙNG

Ngoài khu vực núi Nhạn, phường Tuy Hòa đã trồng hơn 15.000 cây xanh các loại tại Công viên Thanh thiếu niên rộng 8,6 ha theo mô hình rừng hỗn giao. Để thu hút các loài động, thực vật đến sinh sống và trú ngụ, địa phương không chỉ tạo sinh cảnh rừng nhiệt đới mà còn bổ sung nhiều loại cây ăn quả có nguồn gốc từ rừng như xoài rừng, mít nài, trám, xoan, ổi rừng... làm nguồn thức ăn tự nhiên.

Công viên Thanh thiếu niên nằm liền kề hồ điều hòa Hồ Sơn, tạo nên không gian sinh thái xanh mát và trở thành điểm check-in hấp dẫn đối với người dân, du khách khi đến Tuy Hòa.

Ông Nguyễn Công Thành cho biết, hiện các công viên trên địa bàn cơ bản đã được phủ xanh nhưng mật độ cây chưa dày. Vì vậy, địa phương đang tiếp tục trồng bổ sung theo hướng đa tầng tán để tăng độ che phủ và nâng cao giá trị sinh thái.

"Thời gian tới, dự án Bắc Trần Phú với diện tích khoảng 60 ha, trong đó mật độ cây xanh chiếm hơn 40%, sẽ hình thành thêm một không gian xanh quy mô lớn trong đô thị, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và tạo thêm nhiều không gian công cộng cho người dân", ông Thành nói.