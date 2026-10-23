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    Ruồi bu kín mâm cơm, buôn bán ế ẩm vì trang trại nuôi gà ở Quảng Trị

    Ruồi bu kín mâm cơm, buôn bán ế ẩm vì trang trại nuôi gà ở Quảng Trị

    Thanh Lộc
    Thanh Lộc
    Ruồi xuất hiện dày đặc, bám kín thức ăn, vật dụng sinh hoạt khiến hàng chục hộ dân ở xã Tân Gianh (Quảng Trị) khổ sở. Người dân cho rằng tình trạng này liên quan đến hoạt động của một trang trại chăn nuôi gà gần khu dân cư.

    Quán bún, phở của gia đình anh Nguyễn Đức Cường, ở thôn Quảng Trường, xã Tân Gianh, cách trang trại chăn nuôi gà của Công ty Tổng hợp Điện mặt trời khoảng 200 m. Thời gian gần đây, ruồi xuất hiện dày đặc, bay vào khu vực chế biến, bám lên thức ăn khiến việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

    Anh Cường cho biết, mỗi buổi sáng gia đình phải sử dụng 15 - 20 vỉ keo dính ruồi, cả ngày lên đến 50 - 60 vỉ nhưng vẫn không xuể. Ruồi xuất hiện liên tục khiến khách ngại đến ăn, doanh thu sụt giảm. “Dọn mâm cơm ra phải mắc màn mà ăn. Đĩa cơm, đĩa cá vừa đưa ra ruồi đã bu đen, ai dám ăn”, anh Cường bức xúc.

    Không riêng gia đình anh Cường, khoảng 50 hộ dân sống dọc quốc lộ 12A, đoạn qua thôn Quảng Trường, cũng chịu cảnh ruồi bủa vây. Nhiều gia đình phải đóng kín cửa, che đậy thức ăn, bát đũa. Mùi hôi từ khu vực chăn nuôi cũng thường xuyên theo gió lan vào nhà.

    Bà Đoàn Thị Thu (54 tuổi), sống cách trang trại khoảng 50 m, cho biết ruồi xuất hiện khắp phòng khách, nhà bếp, khiến mỗi bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh. “Bữa ăn hai ông bà, ông phải đuổi ruồi cho bà ăn. Nhiều khi ruồi rơi cả vào canh, thức ăn”, bà Thu kể.

    Khổ vì ruồi - Ảnh 2.
    Khổ vì ruồi - Ảnh 3.

    Người dân địa phương khổ sở vì số lượng ruồi “khủng”

    ẢNH: THANH LỘC

    Ruồi bu kín mâm cơm, buôn bán ế ẩm vì trang trại nuôi gà ở Quảng Trị

    Theo người dân, tình trạng này kéo dài hơn 2 năm, từ khi khu vực bắt đầu hoạt động chăn nuôi. Ngoài ruồi và mùi hôi, các hộ còn lo ngại nguồn nước giếng đào có nguy cơ bị ảnh hưởng.

    Trước phản ánh của người dân, UBND xã Tân Gianh đã thành lập đoàn kiểm tra thực tế. Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Tân Gianh, xác nhận phản ánh của người dân có cơ sở. Chính quyền đã yêu cầu doanh nghiệp vệ sinh chuồng trại, phun thuốc diệt ruồi, khử trùng và xử lý chất thải đúng quy định.

    Theo ông Hải, doanh nghiệp cam kết hoàn thành việc khắc phục trước ngày 17.10 và báo cáo kết quả để địa phương tiếp tục xem xét, xử lý. Người dân mong các biện pháp được thực hiện triệt để, sớm trả lại môi trường sống trong lành và ổn định hoạt động kinh doanh.

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