Rượu thời gian rượu trần gian - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

Kính thưa vò rượu sắp vơi

Còn dăm chén nữa cạn lời hoàng hoa

Thưa rằng rượu cúc với ta

Là hai người bạn xót xa, mặn nồng

Minh họa: Tuấn Anh

Khi vui rượu vỗ tang bồng

Khi buồn rượu ngấm ấm lòng nhân gian

Buồn, vui nào cũng sẽ tàn

Tỉnh, say rồi cũng theo ngàn mây bay

Em đi rồi, ta còn đây

Đời người là một giấc say ngắn, buồn

Giọt ban mai, giọt hoàng hôn

Rượu thời gian rót được còn mấy chai?

Ta qua núi thẳm sông dài

Rượu trần gian uống cùng ai hỡi người?

Rượu cay đắng trắng đêm trôi

Rượu ân tình ấm trên môi say nồng

Mai rồi về với hư không

Xin làm giọt rượu lắng trong cõi người.