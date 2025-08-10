Rượu thời gian rượu trần gian - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

Kính thưa vò rượu sắp vơi
Còn dăm chén nữa cạn lời hoàng hoa
Thưa rằng rượu cúc với ta
Là hai người bạn xót xa, mặn nồng
Khi vui rượu vỗ tang bồng
Khi buồn rượu ngấm ấm lòng nhân gian
Buồn, vui nào cũng sẽ tàn
Tỉnh, say rồi cũng theo ngàn mây bay
Em đi rồi, ta còn đây
Đời người là một giấc say ngắn, buồn
Giọt ban mai, giọt hoàng hôn
Rượu thời gian rót được còn mấy chai?
Ta qua núi thẳm sông dài
Rượu trần gian uống cùng ai hỡi người?
Rượu cay đắng trắng đêm trôi
Rượu ân tình ấm trên môi say nồng
Mai rồi về với hư không
Xin làm giọt rượu lắng trong cõi người.
