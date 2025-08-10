Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Rượu thời gian rượu trần gian - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

Việt Chiến
Việt Chiến
10/08/2025 08:00 GMT+7

Kính thưa vò rượu sắp vơi
Còn dăm chén nữa cạn lời hoàng hoa
Thưa rằng rượu cúc với ta
Là hai người bạn xót xa, mặn nồng

Rượu thời gian rượu trần gian - Thơ của Nguyễn Việt Chiến- Ảnh 1.

Minh họa: Tuấn Anh

Khi vui rượu vỗ tang bồng
Khi buồn rượu ngấm ấm lòng nhân gian
Buồn, vui nào cũng sẽ tàn
Tỉnh, say rồi cũng theo ngàn mây bay

Em đi rồi, ta còn đây
Đời người là một giấc say ngắn, buồn
Giọt ban mai, giọt hoàng hôn
Rượu thời gian rót được còn mấy chai?

Ta qua núi thẳm sông dài
Rượu trần gian uống cùng ai hỡi người?
Rượu cay đắng trắng đêm trôi
Rượu ân tình ấm trên môi say nồng

Mai rồi về với hư không
Xin làm giọt rượu lắng trong cõi người. 

Tin liên quan

Nghe Thanh Thảo đọc thơ ở Hải Phòng - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

Nghe Thanh Thảo đọc thơ ở Hải Phòng - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

Ta còn em Tây Bắc - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

Việt nữ áo dài - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

Khám phá thêm chủ đề

thơ sáng tác ấm lòng Rượu thời gian rượu trần gian
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận