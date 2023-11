Rút BHXH một lần: Phương án nào tối ưu cho người lao động?

Đề xuất shipper, tài xế Grab, Be... đóng BHXH bắt buộc

ĐB Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, đề xuất đưa tài xế xe công nghệ hoặc nhóm lao động dựa trên nền tảng công nghệ vào diện bổ sung tham gia BHXH bắt buộc.

Theo lý giải của bà Thúy, hiện nay nền kinh tế việc làm tự do đang phát triển mạnh mẽ tại VN. Ở đó, tài xế xe công nghệ (Grab, Be...) và giao hàng công nghệ (shipper) là lực lượng lao động quan trọng, không ngừng tăng về số lượng. Bà Thúy dẫn quy định tại bộ luật Lao động năm 2019 để cho thấy nhóm đối tượng trên về bản chất là có tồn tại quan hệ lao động. Bởi lẽ, tài xế xe công nghệ có thỏa thuận làm việc cho doanh nghiệp vận tải xe công nghệ và có trả lương, mặc dù hai bên lựa chọn hình thức thanh toán tiền lương căn cứ vào kết quả công việc. Quá trình tài xế làm việc còn có sự điều hành, giám sát thông qua app do doanh nghiệp vận tải quản lý.

Hồi tháng 11.2022, Viện Khoa học lao động và xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) công bố một nghiên cứu cho thấy hầu hết lái xe công nghệ chỉ có giao kết hợp đồng công việc hoặc hợp đồng đối tác mà không có hợp đồng lao động. Cùng đó, tỷ lệ NLĐ tham gia các loại hình bảo hiểm cũng ở mức rất khiêm tốn, dù công việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Đơn cử, tham gia BHYT có 51,11%, BHXH bắt buộc 8,15%, BHXH tự nguyện 5,56%, bảo hiểm tai nạn lao động 9,26%...