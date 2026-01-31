Rybakina đăng quang Úc mở rộng 2026, Sabalenka lỡ cơ hội vô địch thứ 3 liên tiếp

Trên đường vào chung kết Úc mở rộng 2026, cả Sabalenka và Rybakina đều chưa để thua ván nào. Đây là lần đầu tiên, 2 tay vợt vào chung kết đơn nữ Grand Slam cùng làm được điều này kể từ sau chị em nhà Williams tại Wimbledon 2008.

Elena Rybakina (trái) vs Sabalenka ẢNH: REUTERS

Ở ván thứ nhất, tay vợt số 6 thế giới Rybakina đã có màn trình diễn rất ấn tượng. Bằng những những cú giao bóng cực tốt, Rybakina đã khiến cho Sabalenka mắc rất nhiều lỗi và dễ dàng kết thúc ván với tỷ số 6-4.

Rybakina đã có màn trình diễn rất ấn tượng trong ván thứ nhất ẢNH: REUTERS

Sabalenka quật khởi trong ván 2. Những pha trái tay hiểm hóc, thuận tay cực mạnh của hạt giống số 1 đã đẩy Rybakina vào thế bị động hoàn toàn. Ở game đấu thứ 9, Rybakina giao bóng, Sabalenka đã chủ động tấn công với những cú thuận tay cực mạnh, đẩy bóng về phía cuối sân khiến cho đối thủ mắc lỗi. Sau khi chiếm break của Rybakina ở game 9, Sabalenka nhanh chóng kết thúc ván thứ 2 với tỷ số 6-4 bằng những quả giao bóng cực mạnh.

Sabalenka san bằng tỷ số trong ván thứ 2 ẢNH: REUTERS

Ván thứ 3 - ván đấu quyết định, một ván đấu có nhiều cảm xúc, gió liên tục đổi chiều. Sabalenka với khí thế hừng hực ở ván thứ 2 đã nhanh chóng vượt lên dẫn Rybakina đến 3-0. Từ lúc đó, cục diện ở ván đấu quyết định bất ngờ đổi chiều khi Rybakina vùng lên và thắng liên tiếp 5 game (giành 2 break), vượt lên dẫn lại đối thủ 5-3.

Sabalenka vươn lên mạnh mẽ trong những game đầu tiên của ván 3

Rybakina trở lại ở game đấu thứ 4

Sabalenka bất ngờ sụp đổ khi dẫn trước đối thủ 3 game ẢNH: REUTERS

Mặc dù Sabalenka đã cố gắng giữ được game thứ 9 nhưng cô vẫn không thể cản được Rybakina với khí thế hừng hực, kết thúc game cô cầm giao bóng và cũng kết thúc ván quyết định với tỷ số 6-4.

Grand Slam thứ 2 của Rybakina ẢNH: REUTERS

Đây là danh hiệu Grand Slam thứ 2 của Rybakina (Wimbledon 2022). Với ngôi vô địch Úc mở rộng, cô trở thành tay vợt nữ đầu tiên kể từ Naomi Osaka năm 2019 đánh bại 3 tay vợt tốp 10 để đăng quang ngôi hậu.

Sabalenka về nhì Úc mở rộng 2026 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Sabalenka đã lỡ cơ hội lần thứ 3 liên tiếp đăng quang tại Úc mở rộng và tổng số danh hiệu Grand Slam của cô vẫn ở con số 4.