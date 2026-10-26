S-DNA 2026: Quy tụ các chuyên gia giải mã thị trường lao động thời AI

Ông Bùi Ngọc Quốc Hưng - CEO CareerViet chia sẻ tại sự kiện ẢNH: CAREERVIET

Khai mạc chương trình, ông Bùi Ngọc Quốc Hưng - CEO CareerViet, chia sẻ: S-DNA 2026 đánh dấu lần đầu tiên hai bộ dữ liệu Enterprise of Choice (Doanh nghiệp yêu thích) và Vietnam Salary Index (VSI - bộ dữ liệu chuẩn hóa về mức lương, thưởng và phúc lợi trên thị trường) được công bố song hành. Từ kỳ vọng của người lao động đến thực tế chính sách của doanh nghiệp, các dữ liệu góp phần phác họa những chuyển dịch đáng chú ý của thị trường việc làm trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ.

Người lao động kỳ vọng gì? Doanh nghiệp đáp ứng được gì?

Một trong những vấn đề nổi bật được nêu lên tại S-DNA 2026 là khoảng cách giữa kỳ vọng của người lao động và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp.

Người lao động ngày càng quan tâm đến thu nhập cạnh tranh, sự ghi nhận xứng đáng và những chính sách đủ hấp dẫn để tiếp tục gắn bó. Trong khi đó, khả năng điều chỉnh lương và phúc lợi của doanh nghiệp vẫn có những giới hạn nhất định, tạo ra khoảng cách giữa mong muốn của người lao động và mức thực tế doanh nghiệp có thể đáp ứng.

Khoảng cách này càng đáng chú ý ở nhóm nhân viên có hiệu suất tốt. Đây là những nhân sự tạo ra nhiều giá trị cho tổ chức nhưng đồng thời cũng có nhiều lựa chọn nghề nghiệp và khả năng dịch chuyển cao.

Giá trị nhân sự đang được định nghĩa lại

Các nội dung được thảo luận tại S-DNA 2026 cũng cho thấy chính sách nhân sự đang có xu hướng dịch chuyển từ cách tiếp cận "cào bằng" sang ghi nhận dựa trên năng lực, mức độ đóng góp và tiềm năng của từng cá nhân.

Số năm kinh nghiệm không còn là yếu tố duy nhất để phản ánh năng lực của một nhân sự. Bài toán giữ chân người giỏi cũng cần được nhìn nhận rộng hơn thay vì chỉ dừng lại ở câu chuyện thu nhập. Điều này hướng đến mục tiêu thúc đẩy khả năng thích ứng, phát triển và giá trị mà mỗi cá nhân có thể tạo ra trong tương lai.

Sự chuyển dịch này đặt ra yêu cầu cho doanh nghiệp trong việc xây dựng chính sách nhân sự linh hoạt hơn, đồng thời tạo điều kiện để người lao động phát huy năng lực và duy trì sức cạnh tranh trong dài hạn.

Các diễn giả tại khu vực TP.HCM trao đổi trong phiên hội đàm ẢNH: CAREERVIET

Chủ động nâng cấp kỹ năng trước làn sóng AI

Bên cạnh câu chuyện đãi ngộ và giữ chân nhân tài, AI là một trong những chủ đề đáng chú ý được thảo luận tại S-DNA 2026.

Khi công nghệ ngày càng tham gia sâu vào hoạt động của doanh nghiệp, người lao động không chỉ cần thích ứng với công cụ mới mà còn phải chủ động nâng cấp kỹ năng. Tinh thần làm chủ công việc, khả năng học hỏi và sẵn sàng thay đổi trở thành những yếu tố quan trọng để mỗi cá nhân tiếp tục tạo ra giá trị cho tổ chức.

Việc nâng cấp kỹ năng cũng ngày càng cần thiết khi AI có thể hỗ trợ hoặc đảm nhận nhiều tác vụ. Thay vì chỉ thực thi công việc, nhân sự cần từng bước nâng cao khả năng thiết kế, tổ chức và tối ưu công việc với sự hỗ trợ của công nghệ.

Những nội dung được thảo luận tại S-DNA 2026 cho thấy, thị trường lao động đang bước vào giai đoạn mà cả doanh nghiệp và người lao động đều cần thay đổi. Việc giữ chân nhân tài không chỉ là câu chuyện lương thưởng. Chính sách nhân sự cần hướng đến giá trị và năng lực thực tế và người lao động cần chủ động nâng cấp kỹ năng để thích ứng với những thay đổi do AI mang lại.

Các diễn giả tại khu vực Hà Nội trao đổi trong phiên hội đàm ẢNH: CAREERVIET

Thông qua hai bộ dữ liệu Enterprise of Choice (Doanh nghiệp yêu thích) và Vietnam Salary Index (VSI - bộ dữ liệu chuẩn hóa về mức lương, thưởng và phúc lợi trên thị trường), CareerViet tiếp tục kết nối dữ liệu từ thị trường lao động với thực tiễn quản trị nhân sự. Những dữ liệu này góp phần lớn trong việc cung cấp thêm góc nhìn cho doanh nghiệp và người lao động trước những chuyển dịch mới của thị trường.