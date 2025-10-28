S P Setia, hành trình chinh phục châu Âu và chuẩn mực ‘đúng giá trị’ Việt Nam

Nhưng S P Setia đã chọn cho mình một con đường khác biệt, bất động sản không dừng lại ở những khối bê tông kiên cố, mà phải nâng tầm chất lượng sống, đúng giá trị và phản ánh được bản sắc con người. Triết lý tưởng chừng đơn giản ấy, lại trở thành nền móng cho một hành trình kiên định suốt nửa thế kỷ.

Những năm đầu, S P Setia đối diện không ít thử thách do thị trường non trẻ, nguồn vốn hạn chế cùng áp lực từ thị trường. S P Setia đã dũng cảm lựa chọn chiến lược kiến tạo lâu dài, lấy con người làm trung tâm, gắn quy hoạch, cảnh quan, môi trường và lợi ích cộng đồng thành những trụ cột không thể tách rời của mọi dự án. Đến năm 1993, S P Setia chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Malaysia, mở ra kỷ nguyên mới của minh bạch thông tin và tầm nhìn quốc tế.

Vươn ra biển lớn - Định danh bằng "di sản" ngoạn mục

Hành trình tích lũy kinh nghiệm, uy tín và năng lực vượt trội theo thời gian trở thành chiếc vé thông hành giúp S P Setia tham gia vào những dự án tầm cỡ thế giới, nơi triết lý phát triển của họ có cơ hội thử thách trên quy mô toàn cầu. Và Battersea Power Station tại Anh Quốc đã viết nên câu chuyện kinh điển về khả năng tái định nghĩa "di sản", khi S P Setia cùng các đối tác đã kiến tạo ra một công trình biểu tượng, kết tinh giữa giá trị lịch sử và tinh thần sáng tạo đương đại..

Tiền thân là một nhà máy điện cổ nằm bên dòng sông Thames danh tiếng, Battersea Power Station vốn là một trong những tòa nhà gạch lớn nhất thế giới. Bị bỏ hoang từ năm 1983, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, phần lớn các bức tường hư hỏng nặng do thời tiết, và S P Setia cùng các đối tác Sime Darby Property, Permodalan Nasional Berhad (PNB) và Quỹ Employees' Provident Fund (EPF) đã được lựa chọn, để "thổi sinh khí mới" vào di tích này. Sự tài tình nằm ở việc "mềm hoá" khối kiến trúc đồ sộ, bằng ngôn ngữ thiết kế giàu đối thoại giữa gạch cổ điển và kính - thép đương đại, hòa quyện tuyệt đối trên nền cảnh quan mái xanh và không gian công cộng ven sông giàu trải nghiệm.

S P Setia đã tái sinh di sản nhà máy điện cũ bên sông Thames thành khu phức hợp đương đại đẳng cấp

Giờ đây, Battersea Power Station trị giá khoảng 9 tỷ bảng Anh đã trở thành "bản tuyên ngôn mẫu mực" về khả năng tái thiết đô thị. Dự án được loạt truyền thông danh tiếng như The Guardian, Financial Times, BBC, The Times… ca ngợi như một biểu tượng cho sự phục sinh bờ nam sông Thames, nơi giao thương, văn hóa quay trở lại mạnh mẽ.

Và đỉnh cao là cú hích chiến lược đến từ Apple UK, khi "gã khổng lồ" Mỹ quyết định chuyển 1.400 nhân viên đến làm việc tại năm tầng lầu của tòa nhà. Điều này đã đưa Battersea Power Station lên vị trí tâm điểm của sự sáng tạo toàn cầu, một không gian có sức hấp dẫn chiến lược.

Đánh thức tiềm năng những miền đất hứa

Sau khi khẳng định vị thế nổi bật tại châu Âu, S P Setia tiếp tục chiến lược chinh phục các thị trường trọng điểm với danh mục 42 dự án, quỹ đất còn lại 2.102 ha và tổng giá trị phát triển ước tính 704 nghìn tỉ đồng sẽ dần được hiện thực hóa. Tại Australia, S P Setia ra mắt dự án chủ lực thứ 5 ở trung tâm Melbourne với Atlas, tòa tháp đầy khát vọng trên đường La Trobe, ngay giữa khu tài chính sầm uất. Hơn 800 căn hộ, từ studio đến penthouse, được xây dựng trên quỹ đất sở hữu vĩnh viễn - một đặc quyền hiếm có tại khu trung tâm đắt đỏ của Melbourne.

Atlas Melbourne - dấu ấn của S P Setia tại trung tâm tài chính nhất nhì nước Úc, nơi khát vọng vươn tầm được kiến tạo giữa trái tim thành phố

Tại châu Á, S P Setia đã có bước đi táo bạo vào Trung Quốc, bắt tay hợp tác tại Khâm Châu (Quinzhou) để phát triển một khu công nghiệp trong vùng tăng trưởng kinh tế của Quảng Tây (Guangxi), chính thức tiến vào thị trường tỉ dân rộng lớn.

Dấu ấn tại Việt Nam

Từ di sản đương đại Battersea Power Station đến tòa Atlas kiêu hãnh hay bước chân chiến lược tại Khâm Châu, S P Setia đã dệt nên một mạng lưới bất động sản toàn cầu. Mang theo sứ mệnh tạo ra không gian sống "đúng giá trị", S P Setia đã chọn Bến Cát (Bình Dương cũ) để viết tiếp câu chuyện đánh thức tiềm năng vùng đất, với khu đô thị sinh thái kiểu mẫu Ecolakes Mỹ Phước.

Năm 2007, S P Setia đã cùng Becamex gieo vào khu đất 224 hecta chỉ có nắng, gió và những rẫy cao su bạt ngàn một hạt giống táo bạo: kiến tạo một hệ sinh thái nơi con người có thể "Sống, Học tập, Làm việc và Vui chơi" cùng chỗ, cùng lúc. Từ đó, thành phố ẩn mình trong khu vườn bên hồ - Ecolakes Mỹ Phước dần thành hình như một đô thị trẻ căng tràn sinh lực, vừa rộn ràng, lại đủ bình yên.

Ecolakes Mỹ Phước - khu đô thị sinh thái kiểu mẫu, biểu tượng cho tầm nhìn bền vững của S P Setia tại Việt Nam

Từng mảnh đất đỏ bazan được thay bằng hồ nước, kênh rạch và thảm cây bản địa, những khu phố được quy hoạch hài hòa giữa thiên nhiên và tiện ích hiện đại. Ecolakes dần trở thành nhịp thở xanh của miền Đông Nam Bộ, nơi cư dân đa văn hóa cùng tận hưởng một phong cách sống hài hòa, bền vững và đầy sức sống.

Khu đô thị cũng đã khởi nguồn cho hệ giá trị cốt lõi của S P Setia tại Việt Nam: xây dựng những không gian phản ánh phần mở rộng của triết lý sống cá nhân, an lành, thịnh vượng và bền vững.

[Chương I, Còn tiếp…]

Đón đọc Chương II để cùng Setia khám phá Setia Edenia, nơi kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm gặp nhau, vun đắp nên những tài sản đáng sống, đáng tự hào, đáng thừa truyền.