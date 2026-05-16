S-Race 2026 Cà Mau: Sức trẻ học đường trong kỷ nguyên phát triển mới

Trong bối cảnh thể thao học đường ngày càng được chú trọng như nền tảng cho sự phát triển nguồn nhân lực quốc gia, S-Race đang trở thành một trong những hoạt động tiêu biểu góp phần lan tỏa tinh thần vận động trong thế hệ trẻ.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam, lãnh đạo Nhà nước nhấn mạnh vai trò quan trọng của thể thao học đường: "Một dân tộc khỏe mạnh cần bắt đầu từ trẻ em, một nền thể thao vững mạnh phải hình thành từ trường học, và một xã hội năng động được xây dựng trên thói quen vận động của mọi công dân". Với tinh thần đó, S-Race từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển con người toàn diện Đức - Trí - Thể - Mỹ thông qua hệ thống hoạt động ngày càng mở rộng và phát triển qua từng năm, nhằm lan tỏa nhiều giá trị tích cực hơn tới thế hệ trẻ và cộng đồng xã hội.

S-Race 2026 Cà Mau - "Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt"

Là chặng mở màn của S-Race 2026, S-Race Cà Mau thu hút sự tham gia của 4.200 học sinh, thầy cô, phụ huynh tại sự kiện trực tiếp tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển và 8.200 vận động viên tại 15 điểm hưởng ứng thuộc các phường, xã trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên S-Race ghi nhận sự tham gia của học sinh mầm non, đánh dấu bước mở rộng ý nghĩa của chương trình trong việc từng bước hoàn thiện một hệ sinh thái thể thao học đường toàn diện - nơi gia đình và nhà trường cùng đồng hành, nuôi dưỡng thói quen vận động cho học sinh ở mọi lứa tuổi.

S-Race Cà Mau gồm nội dung thi đấu dành cho 3 nhóm tuổi: học sinh Tiểu học (6 - 11 tuổi); học sinh THCS (11 - 15 tuổi); học sinh THPT (15 - 18 tuổi), với cự ly thi đấu từ 1 km đến 3 km. Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ Hạng Nhất đến Hạng Mười căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu; 3 giải tập thể (tương ứng 3 cấp học) cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất. Tổng giá trị giải thưởng S-Race Cà Mau là 142 triệu đồng.

Cùng nắm tay về đích - hình ảnh quen thuộc mỗi kỳ S-Race

S-Race Cà Mau tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Vì tầm vóc Việt (VSF) biến mỗi bước chân của các vận động viên trở thành món quà ý nghĩa cho các bệnh nhi khuyết tật vận động. Từ đó, chương trình giáo dục tinh thần sẻ chia tới thế hệ trẻ và toàn cộng đồng.

Ngay sau S-Race Cà Mau, chuỗi hoạt động của S-Race Family - thương hiệu chuyên biệt của S-Race dành riêng cho gia đình, là thử thách chạy trực tuyến S-Race Family Online và chiến dịch Nhà mình yêu thể thao, tiếp tục là cơ hội để các gia đình cùng gắn kết trên hành trình xây dựng thói quen rèn luyện sức khỏe.

Đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn TH, ông Arghya Mandal - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa TH tại sự kiện

Tiếp tục đồng hành với S-Race 2026, Tập đoàn TH mong muốn lan tỏa tình yêu thể thao, xây dựng thói quen rèn luyện thể chất và khơi dậy khát vọng chinh phục của một thế hệ tương lai phát triển toàn diện.

Tập đoàn TH là nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sữa tươi sạch, đồ uống tốt cho sức khỏe và thực phẩm sạch, hoàn toàn từ thiên nhiên với nhiều sản phẩm được ưa dùng như sữa tươi sạch TH true MILK, thức uống sữa trái cây TH true JUICE milk MISTORI, thức uống sữa lúa mạch TH true CHOCOMALT MISTORI, nước tinh khiết TH true WATER, trà tự nhiên TH true TEA, sữa chua TH true YOGURT... Với khát vọng "Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt" và các giá trị cốt lõi "Vì hạnh phúc đích thực", "Vì sức khỏe cộng đồng", TH khởi xướng và đồng hành với nhiều chương trình, dự án lớn về dinh dưỡng, sức khỏe như Đề án Dinh dưỡng người Việt; Chương trình Sữa học đường quốc gia; Chương trình Sức khỏe học đường; Mô hình điểm Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh.

TH MISTORI là nhà tài trợ vàng của S-Race 2026

Sự kiện không chỉ giúp các em học sinh nâng cao sức khỏe, mà còn mang đến những người bạn đồng hành tiếp sức trên đường chạy. Thức Uống Sữa Trái Cây Có Thạch TH true JUICE milk MISTORI và Thức Uống Sữa Lúa Mạch Có Thạch TH true CHOCOMALT MISTORI - với thạch dừa giòn ngon - là nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên cho thế hệ mới. Bộ sản phẩm kết hợp sữa tươi của TH, nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên và thạch dừa giòn ngon là thức uống có hương vị thơm ngon cung cấp dưỡng chất và năng lượng giúp trẻ luôn sẵn sàng cho mọi hoạt động hàng ngày. Bộ sản phẩm còn được bổ sung các vi chất gồm vitamin B6, B12, acid folic và calci tốt cho sức khỏe của trẻ.