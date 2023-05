Sà lan tông cong trụ cầu An Phú Đông ở TP.HCM

Khoảng 7 giờ sáng nay (13.5), tàu kéo mang biển kiểm soát LA-03774 kéo sà lan biển kiểm soát SG-2612 lưu thông từ hướng sông Sài Gòn về hướng cầu An Lộc đã va đụng vào trụ T6 của cầu An Phú Đông.

Hình ảnh ghi lại sự cố sà lan tông vào trụ cầu An Phú Đông sáng 13.5 CTV

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) cho biết việc va chạm đã khiến cọc số 6, cọc số 7 của trụ cầu T6 bị cong vênh và đỉnh trụ bị chuyển vị. Ngay sau va chạm, Sở GTVT, Ban Giao thông cùng các cơ quan chức năng đã kiểm tra, khảo sát hiện trường để đánh giá hiện trạng và xác định biện pháp sửa chữa, khắc phục.

"Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông, Sở GTVT sẽ tiến hành hạn chế tải trọng, cấm xe ô tô lưu thông qua cầu (xe 2 bánh vẫn lưu thông bình thường) để Ban Giao thông cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, kiểm định, sửa chữa cầu" - lãnh đạo Ban Giao thông thông tin.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 13.5

Cầu An Phú Đông hiện cấm xe ô tô lưu thông để phục vụ công tác kiểm định, sửa chữa sau sự cố CTV

Công trình xây dựng cầu An Phú Đông được khởi công tháng 3.2020, thông xe vào 31.12.2020. Cầu có kết cấu bằng thép, dài 238m, rộng 12,5m dành cho hai làn ô tô và hai lề cho người đi bộ. Đường dẫn hai bên cầu dài 1.166 m, xây dựng hệ thống cống hộp có kích thước 3x3m; lắp đặt hệ thống chiếu sáng, kè bê tông cốt thép dọc bờ sông Vàm Thuật.

Hồi tháng 10.2020, một chiếc sà lan lưu thông trên sông Vàm Thuật đã va vào cầu trong giai đoạn công trình này đang chuẩn bị khánh thành, khiến một nhịp cầu bị lệch khỏi mố cầu. Các đơn vị sau đó đã lập tức khắc phục để không ảnh hưởng tới tiến độ hoàn thành cây cầu.

Cầu An Phú Đông thay thế cho phà An Phú Đông trước đó, rút ngắn cự ly đi từ khu vực phường An Phú Đông qua quận Gò Vấp và ngược lại gần 10 km. Từ khi thông xe cầu, người dân ở đôi bờ không còn cảnh chen chúc đợi phà nữa, tình trạng dồn xe vào giờ cao điểm cũng được giải quyết.