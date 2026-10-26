SABECO giữ danh hiệu dẫn đầu Top 5 Công ty đồ uống có cồn uy tín 2026

Tối 22.10 tại Hà Nội, Vietnam Report phối hợp cùng Báo Vietnamnet tổ chức "Lễ công bố Top 10 và Top 5 Công ty uy tín ngành thực phẩm - đồ uống năm 2026" trong các lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, bán lẻ, bao bì và nông nghiệp công nghệ cao. Theo Vietnam Report, sức mua trên thị trường thực phẩm - đồ uống đang cải thiện nhưng người tiêu dùng đồng thời quan tâm hơn đến chất lượng, an toàn và nguồn gốc sản phẩm. Những thay đổi này khiến doanh nghiệp phải chú trọng hơn đến đổi mới sản phẩm, quản trị chuỗi cung ứng và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Tiến Vỵ - Thành viên Hội đồng quản trị SABECO - nhận vinh danh Top 5 Công ty đồ uống uy tín năm 2026 - Nhóm ngành đồ uống có cồn do Vietnam Report công bố ẢNH: SABECO

Trong nhóm đồ uống có cồn, SABECO dẫn đầu nhờ năng lực tài chính, uy tín truyền thông và mức độ tín nhiệm trên thị trường thể hiện qua kết quả khảo sát người tiêu dùng và các bên liên quan.

Phát huy di sản, đẩy mạnh đổi mới sản phẩm và nâng cao chất lượng

SABECO kế thừa hơn 150 năm di sản ngành bia của Việt Nam, hiện vận hành 26 nhà máy bia, mạng lưới hơn 200.000 điểm bán trên toàn quốc và đưa sản phẩm tới hơn 40 thị trường quốc tế. Nền tảng quy mô này tạo điều kiện để SABECO tiếp tục đầu tư vào chất lượng, đổi mới sản phẩm và đáp ứng những nhu cầu mới của thị trường.

Dây chuyền sản xuất Bia Saigon ẢNH: SABECO

Bên cạnh các thương hiệu quen thuộc như Bia Saigon, Bia 333 và Bia Lạc Việt, doanh nghiệp không ngừng mở rộng danh mục để đáp ứng những nhu cầu tiêu dùng khác nhau. Nổi bật là phiên bản giới hạn Bia 333 Triple Pure - một trong những cải tiến đáng chú ý của doanh nghiệp và mang đến lựa chọn khác biệt trên thị trường bia hiện nay với hàm lượng carb thấp, ít calo cùng hậu vị êm mượt và cân bằng. Việc phát triển sản phẩm mới bên cạnh những thương hiệu đã có độ nhận diện cao cho thấy cách doanh nghiệp đang tìm sự cân bằng giữa di sản và nhu cầu hiện tại.

Những nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm của SABECO cũng được ghi nhận tại nhiều cuộc thi bia quốc tế. Trong năm 2026, các thương hiệu của SABECO giành 25 huy chương tại các cuộc thi bia quốc tế ở Anh, Mỹ và Úc. Tại International Beer Challenge ở Anh, SABECO còn được vinh danh "Nhà sản xuất bia của năm - khu vực châu Á", dựa trên thành tích tổng hợp của các sản phẩm dự thi.

Củng cố niềm tin qua những kết nối bền vững với người tiêu dùng và cộng đồng

Bên cạnh đổi mới sản phẩm, SABECO xây dựng niềm tin bằng cách duy trì sự hiện diện gần gũi và có ý nghĩa trong đời sống người Việt. Các thương hiệu của doanh nghiệp kết nối với người tiêu dùng qua những nền tảng ẩm thực, văn hóa và thể thao có sức lan tỏa, đồng thời duy trì các quan hệ hợp tác dài hạn.

Bia Saigon Special đã đồng hành cùng Michelin Guide trong bốn năm liên tiếp, góp phần đưa thương hiệu đến gần hơn với trải nghiệm ẩm thực Việt chất lượng cao. Trong năm 2026, Bia Saigon cũng hiện diện tại Festival Biển Khánh Hòa và chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ Quốc Trong Tim", qua đó gắn kết với người tiêu dùng trong những sự kiện tôn vinh văn hóa địa phương và niềm tự hào dân tộc.

Bia Saigon đồng hành cùng chương trình "Tổ Quốc Trong Tim", góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong dịp kỷ niệm 81 năm Quốc Khánh 2.9 ẢNH: SABECO

Trong lĩnh vực thể thao, SABECO đã đồng hành cùng Tiền Phong Marathon sáu năm liên tiếp. Quan hệ đối tác chiến lược giữa Bia Saigon và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam giai đoạn 2026 - 2029 tiếp tục mở rộng cơ hội để thương hiệu kết nối với người hâm mộ trên cả nước.

Song song, doanh nghiệp duy trì sự đóng góp cho an sinh xã hội thông qua các chương trình cộng đồng quy mô lớn như hoạt động trao quà tết 2026 với 6.500 phần quà gửi đến các hộ gia đình khó khăn, các lực lượng biên phòng tại khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa và ven biển.

SABECO giữ vị trí dẫn đầu Top 5 Doanh nghiệp đồ uống uy tín năm 2026 - Nhóm ngành đồ uống có cồn, với nhiều năm liên tiếp góp mặt trong nhóm top đầu của bảng xếp hạng Vietnam Report ẢNH: SABECO

Từ chất lượng sản phẩm đến những kết nối bền vững với cộng đồng, SABECO đang chuyển hóa di sản hơn 150 năm thành uy tín được củng cố qua sự ghi nhận của người tiêu dùng và giới chuyên môn.

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.