SABECO kỷ niệm 150 năm, lan tỏa cảm hứng tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025

Từ một xưởng nước đá đến thương hiệu quốc dân

Năm 1875, một xưởng nước đá được thành lập tại trung tâm Sài Gòn nhằm đáp ứng nhu cầu giải khát trong bối cảnh đô thị bắt đầu phát triển. Đây cũng là tiền đề cho sự ra đời của một thương hiệu bia Việt Nam sau này.

Đến năm 1949, những mẻ bia đầu tiên được sản xuất, đặt nền móng cho thương hiệu 333 - nhãn hiệu gắn bó với nhiều thế hệ người Việt. Trải qua nhiều thập kỷ, 333 không chỉ là một sản phẩm tiêu dùng, mà đã trở thành một phần của văn hóa "cụng ly" nét đặc trưng trong đời sống giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Trong suốt quá trình phát triển, SABECO chứng kiến và đồng hành cùng những bước ngoặt lịch sử của đất nước. Năm 2010, doanh nghiệp đạt cột mốc 1 tỉ lít bia tiêu thụ mỗi năm, khẳng định vị thế hàng đầu thị trường bia Việt Nam. Đến nay, thương hiệu đã mở rộng độ phủ khắp cả nước, trở thành cái tên quen thuộc với hàng triệu người tiêu dùng.

Vươn ra quốc tế

Không chỉ khẳng định vị thế tại thị trường trong nước, SABECO còn ghi dấu trên bản đồ bia thế giới. Từ năm 2019 đến nay, doanh nghiệp đã giành gần 40 giải thưởng quốc tế, riêng năm 2024 được vinh danh tại hơn 15 giải thưởng uy tín như World Beer Awards (Anh), Brussels Beer Challenge (Bỉ) và International Beer Cup (Nhật Bản).

Những thành tích này cho thấy chất lượng sản phẩm của SABECO được thừa nhận ở nhiều thị trường khó tính, góp phần khẳng định hình ảnh thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế.

Đóng góp kinh tế - xã hội

Hiện SABECO sở hữu 25 nhà máy, 11 công ty thành viên và hơn 200.000 điểm phân phối trải dài khắp cả nước. Hệ thống này không chỉ đảm bảo chuỗi cung ứng rộng khắp mà còn tạo ra gần 8.000 việc làm trực tiếp và hàng chục nghìn việc làm gián tiếp.

Nhiều năm liền, SABECO nằm trong nhóm doanh nghiệp có mức đóng góp ngân sách hàng đầu. "Sự phát triển của SABECO không chỉ được đo bằng sản lượng bia hay doanh thu, mà còn bằng đóng góp thực chất vào ngân sách, tạo việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương và cộng đồng", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Song song với phát triển kinh doanh, SABECO cũng chú trọng đến các hoạt động xã hội. Những chương trình như "Thắp sáng đường quê", "Thắp sáng đường biên", "Nâng bước thể thao" đã được triển khai tại nhiều tỉnh, thành, giúp cải thiện đời sống, khuyến khích tinh thần thể thao và tạo động lực cho cộng đồng địa phương.

Năm 2025, SABECO còn đồng hành cùng chương trình nghệ thuật quốc gia "Hà Nội, Sáng mãi khát vọng Việt Nam" kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, kết nối doanh nghiệp với những sự kiện lịch sử - văn hóa trọng đại của đất nước.

Niềm tự hào quốc gia

150 năm qua, các sản phẩm của SABECO không chỉ là một thương hiệu bia, mà còn là một phần ký ức tập thể của nhiều thế hệ người Việt. Từ những bữa cơm gia đình, buổi tụ họp bạn bè cho tới các sự kiện văn hóa - thể thao lớn, bia Sài Gòn, 333 hay nhiều sản phẩm khác của SABECO đã trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng.

Sự hiện diện của SABECO tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025 không chỉ là dịp nhìn lại di sản 150 năm, mà còn khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng đất nước trên hành trình phát triển mới.

"150 năm là một cột mốc, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho chặng đường tiếp theo. Chúng tôi tin rằng SABECO sẽ tiếp tục đóng góp vào sự thịnh vượng của đất nước, trở thành niềm tự hào Việt Nam vươn tầm thế giới", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Từ một xưởng nước đá nhỏ tại Sài Gòn, SABECO đã trở thành một thương hiệu quốc dân. Và trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, SABECO tiếp tục viết tiếp câu chuyện di sản bằng những chiến lược bền vững, đổi mới và khát vọng đồng hành cùng dân tộc.