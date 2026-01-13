SABECO mang phong vị tết đến toàn quốc, khởi động tại làng biển Hòa Hiệp, Đắk Lắk

Chương trình được tổ chức tại Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, mở đầu cho chuỗi hoạt động cộng đồng và trao quà tết trên khắp 16 tỉnh, thành cả nước từ ngày 10.1 đến 8.2.2026. Đây là hoạt động trọng tâm trong chiến dịch "Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền", tạo nền tảng tôn vinh sự đa dạng văn hóa vùng miền Việt Nam và thể hiện vai trò của SABECO trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống.

Các cán bộ Đồn biên phòng Hòa Hiệp thì gói bánh chưng

Mang không khí tết đến với ngư dân miền Trung

Chiến dịch được khởi xướng với mong muốn gìn giữ bản sắc văn hóa và kết nối những sắc thái văn hóa khắp mọi miền thành một trải nghiệm Tết chung thông qua chuỗi sự kiện gắn kết cộng đồng với 7 không gian trải nghiệm "vị Tết" và hoạt động trao quà, tạo nên không khí để ai cũng cảm nhận được sự gắn kết và thuộc về.

Hành trình bắt đầu tại khu vực "Vị Khai Xuân", nơi người dân và du khách check-in, tham gia trò chơi dân gian và khám phá nét văn hóa địa phương. Tiếp nối là "Vị Lộc May Mắn", nơi mọi người cùng viết điều ước đầu năm, hái lộc xuân và gửi gắm mong ước về một năm mới an lành, thuận lợi.

Tại không gian "Vị Hỷ Rộn Ràng", những khoảnh khắc sum vầy được lưu giữ qua các khung hình tết đầy sắc màu. Trong khi đó, "Vị Tết Đậm Đà Từ Muôn Vẻ" đưa người tham dự trở về với những giá trị truyền thống quen thuộc như xin chữ ông đồ, thưởng thức hương vị tết gắn với dòng bia 333.

Không gian "Tỏa Vị Gắn Kết" cùng Bia Saigon Lager tạo nên những trải nghiệm tương tác sôi động, lấy cảm hứng từ các hoạt động ngày tết như ca hát, nâng ly chúc mừng, trao nhau lời chúc đầu năm. Còn tại "Vị Phúc Sum Vầy", người dân được trực tiếp gói bánh chưng và xếp mâm cỗ tết, cùng nhau cảm nhận trọn vẹn tinh thần đoàn viên.

Lê Khánh Sơn (khu phố Phước Lâm, P.Hòa Hiệp) chia sẻ sau khi trải nghiệm các hoạt động: "Đây là lần đầu tiên tôi được cảm nhận không khí tết sớm như vậy. Những hoạt động ở đây rất gần gũi với làng biển quê tôi, vừa gắn kết vừa thú vị. Tôi cảm thấy mình được kết nối với mọi người trong không khí "vị tết" chung và càng thêm tự hào về bản sắc quê hương". Là địa phương ven biển, đời sống người dân Hòa Hiệp gắn liền với tàu cá và những chuyến ra khơi. Bởi vậy, tết với họ không chỉ là thời khắc đoàn viên mà còn là ước mong một mùa biển bội thu.

Đại diện SABECO tặng quà cho cán bộ Đồn biên phòng Hòa Hiệp

Trong khu vực "Vị Phúc Sum Vầy", chị Huỳnh Thị Nga (khu phố Phú Thọ 3) sáng tạo mâm cỗ tết gắn với hình ảnh tàu cá. "Người dân vùng biển chúng tôi luôn mong một năm thuận buồm xuôi gió. Mâm cỗ gắn với tàu cá là lời chúc cho một mùa biển nhiều lộc, nhiều may mắn", chị Nga nói. Lan tỏa "vị" gắn kết trên khắp cả nước.

Song song với các hoạt động văn hóa, SABECO phối hợp cùng UBMTTQ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Biên phòng triển khai chương trình trao quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng biên phòng tại các khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa và ven biển tại 16 tỉnh, thành.

Trong hai ngày 10 - 11.1, chương trình đã trao tặng 900 phần quà tết tại Đắk Lắk và Lâm Đồng. Trên phạm vi toàn quốc, chiến dịch sẽ mang đến 6.500 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn và cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

Người dân phường Hòa Hiệp tham gia thi trang trí mâm ngũ quả

Ông Cao Xuân Thạo, Trưởng ban Công tác xã hội, UBMTTQ Việt Nam, cho biết: "Thông qua sự phối hợp cùng SABECO, chúng tôi mong muốn mang tết đến gần hơn với cộng đồng địa phương, đặc biệt là những người chưa có điều kiện đón một mùa tết trọn vẹn. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, đồng thời gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc trong mùa tết cổ truyền".

Chia sẻ về chiến dịch, ông Lester Tan, Tổng Giám đốc SABECO, nhấn mạnh: "Trong suốt 150 năm đồng hành cùng Việt Nam, SABECO luôn không ngừng đổi mới để phát triển, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa làm nên bản sắc Việt. Thông qua chiến dịch 'Chung Vị Tết Việt - Gắn Kết Muôn Miền', chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần gắn kết và sẻ chia trong dịp năm mới, đồng thời góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc".

Đại diện SABECO tặng quà cho bà con làng biển Hòa Hiệp

Theo ông Lester Tan, tết là khoảnh khắc đặc biệt kết nối các thế hệ và vùng miền trong niềm hy vọng về một năm mới tốt đẹp. "SABECO mong muốn mang đến một cái tết đủ đầy cho người dân trên khắp cả nước, để ai cũng cảm nhận được sự kết nối và tinh thần sẻ chia trong dịp lễ đặc biệt này", ông nói.

Với chiến dịch "Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền", SABECO tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp gắn bó lâu dài với cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối và niềm tự hào văn hóa Việt trong mỗi mùa xuân.