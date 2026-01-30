SABECO tôn vinh văn hóa Việt qua chiến dịch ‘Chung vị Tết Việt-Gắn kết muôn miền’

Tết Nguyên đán là dịp lễ lớn nhất trong năm, phản ánh nét văn hóa đa dạng của các vùng miền và tinh thần sum họp, sẻ chia. Tuy vậy, vẫn còn nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn hay các bộ đội biên phòng phải đón tết xa gia đình, chưa có nhiều cơ hội tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc sum vầy ấy.

Từ thực tế đó, SABECO triển khai chuỗi hoạt động tết nhằm mang không khí sum vầy đến gần hơn với cộng đồng, như một cách doanh nghiệp đồng hành cùng cộng đồng để lan tỏa tinh thần sẻ chia mỗi dịp tết đến, xuân về.

Khoảnh khắc công bố hoạt động gắn kết cộng đồng "Chung Vị Tết Việt" của chiến dịch

Dấu ấn trong mỗi dịp tết

Khởi nguồn từ xưởng nước đá nhỏ, SABECO đã phát triển thành một hãng bia quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam với các nhãn hiệu như Bia Saigon, 333, Saigon Lager, Saigon Special, Lạc Việt. Các thương hiệu đã là món quà, thức uống quen thuộc với người Việt trong nhiều dịp đặc biệt như lễ , tết.

Bên cạnh đó, các chương trình hướng tới cộng đồng nhân dịp tết đến xuân về đã được đơn vị này triển khai trong nhiều năm như các chương trình an sinh xã hội, thúc đẩy lối sống và tôn vinh văn hóa.

Đơn cử, năm 2025, chiến dịch "63 gắn kết - 1 Tết sum vầy" là một trong những hoạt động tiêu biểu, với hơn 7.000 phần quà, tổng trị giá 6,1 tỉ đồng, trao cho người lao động, ngư dân và chiến sĩ biên phòng trên khắp cả nước. Nhiều năm qua, doanh nghiệp cũng duy trì các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ sinh kế địa phương và góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong dịp tết.

Thông điệp này còn được hưởng ứng bởi Bia Sài Gòn bằng loạt hoạt động "63 mở ra 1 Tết". Theo doanh nghiệp, hãng bia không chỉ giới thiệu bao bì mùa tết mà còn là các sự kiện cộng đồng với thông điệp gắn kết các tỉnh thành bằng âm vang của từ "Dzô".

Đây chính là một trong nhiều nỗ lực của SABECO trong việc gắn kết cùng người tiêu dùng và các cộng đồng cả nước trong dịp sum vầy cả nước.

Bước sang năm 2026, SABECO triển khai chiến dịch "Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền", đưa chương trình tết thường niên thành nền tảng tôn vinh sự đa dạng văn hóa vùng miền Việt Nam, thể hiện vai trò của doanh nghiệp trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Một hoạt động nhằm tôn vinh văn hóa vùng miền cả nước do SABECO tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch tết 2026

Ông Lester Tan, Tổng giám đốc SABECO, cho biết tết là thời điểm gắn kết quan trọng nhất trong năm, nhưng không phải ai cũng có cơ hội đón tết trọn vẹn trong không khí sum vầy. "Với chiến dịch 'Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền', chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, để ai cũng cảm nhận được niềm vui và cảm giác thuộc về trong ngày đầu năm mới", ông Lester Tan nói.

Chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa

Trong khuôn khổ chiến dịch, SABECO triển khai nhiều hoạt động cộng đồng và an sinh xã hội mang đậm không khí tết cổ truyền tại 16 địa phương trên cả nước. Mỗi điểm dừng là một không gian văn hóa riêng, nơi người dân cùng nhau tham gia các hoạt động như trò chơi dân gian, viết điều ước đầu năm, thi nấu mâm cỗ Việt, tặng quà tết, xin chữ ông đồ, hái lộc, và các phần trình diễn văn nghệ, gắn kết gia đình.

Sau khi trải nghiệm các gian hàng của sự kiện cộng đồng tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, Lê Khánh Sơn chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được cảm nhận không khí tết sớm như vậy. Những hoạt động ở đây rất gần gũi với làng biển quê tôi, vừa gắn kết vừa thú vị. Tôi cảm thấy mình được kết nối với mọi người trong không khí "vị tết" chung và càng thêm tự hào về bản sắc quê hương".

Đến nay, chiến dịch "Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền" đã đi qua 8 điểm của hành trình gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cần Thơ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Bình Dương (cũ) với hơn 3.300 phần quà tết đã được trao tặng. Mỗi phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm và những hương vị tết quen thuộc như bánh chưng, bánh tét, mứt tết. Điểm đặc biệt là phong bao lì xì tượng trưng cho lời chúc may mắn và tốt lành gửi đến người dân nhân dịp năm mới. Người dân tại phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk) hào hứng tham gia các hoạt động gắn kết cộng đồng tại sự kiện của SABECO

Tại sự kiện cộng đồng ở Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cho biết những phần quà được trao không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp người dân cảm nhận được sự quan tâm và đồng hành của cộng đồng. Chương trình có ý nghĩa nhân văn khi mang không khí tết đến với cộng đồng, góp phần duy trì tinh thần tương thân tương ái - một giá trị đặc trưng của người Việt mỗi dịp xuân về.

Với SABECO, những hoạt động xã hội phản ánh cách tiếp cận mới trong chiến lược phát triển bền vững: Kết nối di sản văn hóa 150 năm với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hiện đại. Thay vì chỉ tập trung quảng bá thương hiệu, các chương trình được xây dựng nhằm tạo tác động thực tế cho cộng đồng cả về vật chất lẫn tinh thần.

Là một trong người thụ hưởng ở phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Bửu Chánh, cho biết: "Tôi rất vui khi nhận được món quà của SABECO, cũng như nhận được sự chăm lo của chính quyền địa phương, nhằm giúp cho chúng tôi có được một mùa xuân ấm áp và vui vẻ".

Thông qua chiến dịch tết 2026, SABECO mong muốn mang đến một cái tết đủ đầy cho người dân trên khắp cả nước, để ai cũng cảm nhận được sự kết nối và tinh thần sẻ chia trong dịp lễ đặc biệt này. Hoạt động này cũng thể hiện định hướng phát triển bền vững mà doanh nghiệp theo đuổi - đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội và gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp cho thế hệ mai sau.