'Sắc hè bên vịnh xanh': Xu hướng nghỉ dưỡng mới, cơ hội đầu tư tại Cam Ranh

Chạm phong vị Hy Lạp tại Cam Ranh
Trong bức tranh bất động sản nghỉ dưỡng hiện nay, những sản phẩm chạm đến cảm xúc và khơi gợi trải nghiệm văn hóa như nhà phố Hy Lạp tại phân khu Sông Town đang dẫn dắt thị trường. Sự kiện ra mắt nhà mẫu là cơ hội để khách tham quan trải nghiệm và cảm nhận trực tiếp không gian sống và nghỉ dưỡng đậm chất Địa Trung Hải bên Bãi Dài - một sản phẩm đa năng, có tính thẩm mỹ và khả năng sinh lời bền vững.
Kiến trúc các căn nhà phố biển tại đây mang vẻ phóng khoáng của vùng Cycladic với sắc trắng - xanh đặc trưng cùng đường nét mềm mại, tạo nên điểm đến check-in ấn tượng. Khi du khách ngày càng ưu tiên những kỳ nghỉ đậm tính cá nhân hóa và giàu bản sắc, nhà phố Hy Lạp cũng như các sản phẩm khác thuộc phân khu Sông Town được kỳ vọng đáp ứng trọn vẹn xu hướng thị trường, nắm giữ lợi thế khai thác bền bỉ và dài hạn.
Tại sự kiện, nhà mẫu chính thức mở cửa đón khách, mang đến cơ hội trải nghiệm trực tiếp dòng nhà phố biển đa công năng với thiết kế "sông sau nhà" độc đáo, kết hợp không gian thư giãn riêng tư đậm chất nghỉ dưỡng và chạm đúng nhu cầu tìm kiếm sản phẩm đa giá trị hiện nay. Trong khi khách hàng phía bắc ưu tiên sở hữu "ngôi nhà thứ hai" để nghỉ dưỡng và tích sản lâu dài, các nhà đầu tư đến từ TP.HCM, Tây nguyên và miền Trung lại đặc biệt quan tâm đến tiềm năng khai thác kinh doanh, đón đầu dòng khách du lịch ngày càng tăng trưởng mạnh tại Cam Ranh.
Anh Minh Quân (nhà đầu tư đến từ Hà Nội) chia sẻ: "Khi tham quan nhà mẫu, tôi dễ dàng hình dung phương án khai thác trong tương lai. Thiết kế đa tầng giúp kết hợp nhiều loại hình kinh doanh và lưu trú hiệu quả, trong khi hồ sục Jacuzzi và dòng sông lười phía sau nhà tạo nên trải nghiệm rất khác biệt cho du khách".
Chị Thu Hà (cư dân tương lai đến từ Đà Nẵng) cho biết: "Điều tôi ấn tượng nhất là phong cách kiến trúc Hy Lạp được tái hiện khá chỉn chu. Đây là yếu tố giúp sản phẩm nổi bật và dễ thu hút nhóm khách du lịch yêu thích trải nghiệm, check-in".
Cara365 - Mảnh ghép mới định hình điểm đến đa trải nghiệm
Bên cạnh sức hút của nhà phố Sông Town, khách tham dự sự kiện còn dành sự chú ý đặc biệt cho Cara365 - tổ hợp căn hộ du lịch giải trí âm nhạc all-in-one thế hệ mới của đô thị biển CaraWorld. Đây cũng là làn gió mới tiên phong định hình phong cách sống "Remix Home" năng động trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm "Playcation 365" của du khách trẻ, giới chuyên gia và những công dân toàn cầu.
Điểm sáng của Cara365 nằm ở cơ cấu sản phẩm đa dạng với ngưỡng giá dễ tiếp cận chỉ từ 1,5 tỉ đồng. Với quy hoạch kề cận công viên nước Cara Water Park, tổ hợp có lợi thế thu hút khách du lịch. Đặc biệt, Remix Home bàn giao trọn bộ nội thất rời hiện đại, giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian, chi phí và có thể đưa tài sản vào vận hành tạo dòng tiền ngay.
Nhìn rộng hơn, bộ sưu tập các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng đa dạng cùng cộng hưởng tạo nên chuỗi giá trị toàn diện cho đô thị biển CaraWorld, kiến tạo điểm đến nghỉ dưỡng - giải trí đa sắc màu. Nếu Cara365 thu hút lượng lớn du khách tìm kiếm sự nhộn nhịp, thì Sông Town mang đến không gian tinh tế, thư thái. Cả hai đều được trợ lực bởi hệ sinh thái 38 tiện ích, giúp tối ưu hóa bài toán giữ chân du khách, gia tăng thời gian lưu trú và kích thích tiêu dùng.
Khép lại sự kiện, nhiều khách hàng đánh giá cao sức hút các bất động sản nghỉ dưỡng của thủ phủ giải trí vịnh biển CaraWorld. Cả nhà phố tiểu khu Hy Lạp và căn hộ Cara365 đều chinh phục được giới đầu tư nhờ chiến lược phát triển sản phẩm bài bản, giải quyết trọn vẹn bài toán khai thác dòng tiền theo từng nhu cầu. Trong bối cảnh hạ tầng Cam Ranh đang trên đà hoàn thiện, bộ đôi này hứa hẹn trở thành tài sản sinh lời bền vững cho nhà đầu tư đi trước đón đầu.
Các chính sách bán hàng hấp dẫn đang được chủ đầu tư áp dụng:
- Nhà phố Sông Town: giá từ 65 triệu/m2, tổng chiết khấu lên đến 32%, hỗ trợ lãi suất lên đến 60 tháng, tổng trị giá quà tặng lên đến 720 triệu, khách hàng tự hoàn thiện nội thất: chiết khấu ngay 1,43 tỉ đồng (chính sách áp dụng cho cụm sản phẩm đặc biệt).
- Căn hộ Cara365: Căn hộ Remix Home có giá từ 1,599 tỉ đồng/căn, với phương án thanh toán dễ tiếp cận khi khách hàng chỉ cần thanh toán 10% để ký Hợp đồng mua bán và chuẩn bị vốn ban đầu 399 triệu đồng (tương đương 25% giá trị căn hộ) cho đến khi nhận nhà. Ưu đãi chiết khấu lên đến 50 triệu đồng cho khách hàng đăng ký sớm, tổng chiết khấu thanh toán và chính sách bán hàng lên đến 25%, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng và ân hạn nợ gốc lên đến 36 tháng.
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