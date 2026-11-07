'Sắc màu hữu nghị - Giai điệu Đông Dương' - Nhịp cầu văn hóa thanh niên 3 nước

Trong khuôn khổ của Liên hoan thanh niên Việt Nam - Campuchia – Lào, sẽ có chương trình văn nghệ giao lưu văn hóa 3 nước với chủ đề "Sắc màu hữu nghị - Giai điệu Đông Dương".

Tối 8.11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, trong khuôn khổ Liên hoan thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2026, sẽ diễn ra chương trình văn nghệ giao lưu văn hóa 3 nước với chủ đề "Sắc màu hữu nghị - Giai điệu Đông Dương".

Chương trình do Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức, có sự tham gia biểu diễn của các đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam, Lào và Campuchia, với những tiết mục giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa, nghệ thuật truyền thống của mỗi quốc gia. Đây cũng là dịp để thanh niên 3 nước gặp gỡ, giao lưu, tăng cường hiểu biết và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị.

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ Việt Nam như: Hà Myo, Y Liên, Ngọc Diệp, Minh Ngọc, Tùng Anh và Câu lạc bộ Bài chòi Sông Hàn…

Ca sĩ Hà Myo ẢNH: NVCC

Tại đây, ca sĩ Hà Myo sẽ trình diễn 2 tiết mục. Mở đầu là "Xẩm Hà Nội", đưa khán giả đến với nghệ thuật hát xẩm - loại hình diễn xướng dân gian độc đáo, gắn bó với đời sống người Việt. Tiếp đó, ca khúc "Giai điệu Việt Nam mình" mang đến bức tranh âm nhạc giàu bản sắc, tôn vinh vẻ đẹp văn hóa và con người Việt Nam và các tiết mục đặc sắc khác.

Nghệ sĩ Huyền Tân (trái) và nghệ nhân ưu tú Thanh Châu, thuộc Câu lạc bộ Bài chòi Sông Hàn - trực thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP.Đà Nẵng. ẢNH: NVCC

Khép lại phần biểu diễn của đoàn Việt Nam là tiết mục bài chòi do Câu lạc bộ Bài chòi Sông Hàn trình diễn. Đây là loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của miền Trung, được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2017. Thông qua những tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc, chương trình "Sắc màu hữu nghị - Giai điệu Đông Dương" góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo không gian giao lưu nghệ thuật, vun đắp tình hữu nghị giữa thanh niên 3 nước.



