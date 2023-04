Chân dài nổi tiếng này còn tham gia nhiều chiến dịch đòi quyền lợi cho người mẫu ngoại cỡ, khuyến khích những phụ nữ tự ti về ngoại hình trở nên tự tin và yêu cơ thể của mình dù chúng không hoàn hảo. Cô cũng từng ra mắt cuốn sách A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like truyền tải thông điệp về sự tích cực cơ thể và sự hòa nhập