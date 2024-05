Tháng 5.2024 chứng kiến sự bùng nổ của Chun Woo Hee trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Cô có hai phim truyền hình cùng lúc ra mắt là The 8 show và Dù tôi không phải người hùng (The Atypical Family, hay còn gọi Gia đình lập dị). Riêng trong sê ri sinh tồn The 8 show (ảnh), nữ diễn viên có màn lột xác ấn tượng