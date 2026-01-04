Sắc vóc nóng bỏng của siêu mẫu Anh Thư ở tuổi 43

Siêu mẫu Anh Thư là một trong những gương mặt biểu tượng của làng mẫu Việt Nam đầu những năm 2000. Cô được xem là "đệ nhất vedette" của thế hệ người mẫu đời đầu, nổi bật với chiều cao 1,72 m, gương mặt sắc lạnh, thần thái quyến rũ cùng phong cách catwalk đầy bản lĩnh. Trong thời kỳ đỉnh cao, sao nữ là lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà thiết kế lớn, xuất hiện dày đặc trên các sàn diễn thời trang và trang bìa tạp chí danh tiếng.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực người mẫu, Anh Thư còn sớm lấn sân sang điện ảnh và tạo được dấu ấn rõ nét. Vai diễn trong bộ phim Những cô gái chân dài được xem là bước ngoặt đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả. Sau đó, nữ siêu mẫu tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh như Mười: Truyền thuyết về bức chân dung, Hoa thiên điểu, Biệt thự trắng, Hoa vương… Ở tuổi 43, Anh Thư vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng săn chắc và phong cách thời trang hiện đại không hề thua kém các "đàn em" trong giới giải trí.

Cuộc sống của siêu mẫu Anh Thư ở tuổi 43

Ở tuổi 43, chân dài 8X được khen ngợi bởi vẻ ngoài nhuận sắc. Thậm chí, cô còn được nhận xét ngày càng gợi cảm, quyến rũ hơn so với thời son trẻ Ảnh: FBNV

Mới đây, loạt hình ảnh đời thường và du lịch do Anh Thư chia sẻ trên trang cá nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý. Diện bikini một mảnh tối giản, nữ siêu mẫu khoe trọn thân hình thon gọn, vòng eo săn chắc cùng đôi chân dài miên man - những lợi thế hình thể từng làm nên tên tuổi “đệ nhất vedette” Ảnh: FBNV

Nhiều khán giả nhận xét Anh Thư dường như “không chịu ảnh hưởng của thời gian”, thậm chí còn toát lên vẻ đẹp phóng khoáng, tự do và tự tin hơn Ảnh: FBNV

Dù không còn hoạt động sôi nổi như thời đỉnh cao, phong cách thời trang của Anh Thư vẫn được đánh giá cao. Cô vẫn giữ được thần thái rạng rỡ, kết hợp cùng phong cách ăn mặc hiện đại, tinh tế, không chạy theo xu hướng song vẫn luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ của nữ siêu mẫu, việc duy trì vóc dáng và nhan sắc là kết quả của lối sống lành mạnh. Anh Thư chú trọng tập luyện thể thao, yoga, giữ tinh thần tích cực và biết cách lắng nghe cơ thể Ảnh: FBNV

Chính sự cân bằng giữa công việc, gia đình và chăm sóc bản thân giúp cô luôn giữ được trạng thái rạng rỡ, tràn đầy năng lượng Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, cuộc sống làm mẹ đơn thân cũng mang đến cho Anh Thư nguồn động lực lớn. Nữ siêu mẫu thường xuyên đăng tải hình ảnh bên con trai Minh Khoa và nhận về nhiều lời khen “hai mẹ con như chị em”. Ở tuổi 18, Minh Khoa sở hữu chiều cao nổi bật 1,85 m, ngoại hình thư sinh, được xem là thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ Ảnh: FBNV

Hiện tại, Anh Thư sống cùng con trai tại TP.HCM, duy trì công việc kinh doanh và chỉ tham gia các hoạt động nghệ thuật khi cảm thấy phù hợp. Nữ siêu mẫu tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, dành thời gian cho du lịch, tập luyện và chăm sóc bản thân Ảnh: FBNV