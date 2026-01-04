Sắc vóc nóng bỏng của siêu mẫu Anh Thư ở tuổi 43

Trong loạt ảnh vừa đăng tải, siêu mẫu Anh Thư khiến dân mạng trầm trồ bởi sắc vóc nóng bỏng ở độ tuổi 43. Nhiều người dành lời ngợi khen cho chân dài 8X bởi vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung cùng vóc dáng 'vạn người mê'.
Siêu mẫu Anh Thư là một trong những gương mặt biểu tượng của làng mẫu Việt Nam đầu những năm 2000. Cô được xem là "đệ nhất vedette" của thế hệ người mẫu đời đầu, nổi bật với chiều cao 1,72 m, gương mặt sắc lạnh, thần thái quyến rũ cùng phong cách catwalk đầy bản lĩnh. Trong thời kỳ đỉnh cao, sao nữ là lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà thiết kế lớn, xuất hiện dày đặc trên các sàn diễn thời trang và trang bìa tạp chí danh tiếng.
Không chỉ thành công trong lĩnh vực người mẫu, Anh Thư còn sớm lấn sân sang điện ảnh và tạo được dấu ấn rõ nét. Vai diễn trong bộ phim Những cô gái chân dài được xem là bước ngoặt đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả. Sau đó, nữ siêu mẫu tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh như Mười: Truyền thuyết về bức chân dung, Hoa thiên điểu, Biệt thự trắng, Hoa vương… Ở tuổi 43, Anh Thư vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng săn chắc và phong cách thời trang hiện đại không hề thua kém các "đàn em" trong giới giải trí.
