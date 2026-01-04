Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Sắc vóc nóng bỏng của siêu mẫu Anh Thư ở tuổi 43

Hải Duy
Hải Duy
04/01/2026 08:15 GMT+7

Trong loạt ảnh vừa đăng tải, siêu mẫu Anh Thư khiến dân mạng trầm trồ bởi sắc vóc nóng bỏng ở độ tuổi 43. Nhiều người dành lời ngợi khen cho chân dài 8X bởi vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung cùng vóc dáng 'vạn người mê'.

Siêu mẫu Anh Thư là một trong những gương mặt biểu tượng của làng mẫu Việt Nam đầu những năm 2000. Cô được xem là "đệ nhất vedette" của thế hệ người mẫu đời đầu, nổi bật với chiều cao 1,72 m, gương mặt sắc lạnh, thần thái quyến rũ cùng phong cách catwalk đầy bản lĩnh. Trong thời kỳ đỉnh cao, sao nữ là lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà thiết kế lớn, xuất hiện dày đặc trên các sàn diễn thời trang và trang bìa tạp chí danh tiếng.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực người mẫu, Anh Thư còn sớm lấn sân sang điện ảnh và tạo được dấu ấn rõ nét. Vai diễn trong bộ phim Những cô gái chân dài được xem là bước ngoặt đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả. Sau đó, nữ siêu mẫu tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh như Mười: Truyền thuyết về bức chân dung, Hoa thiên điểu, Biệt thự trắng, Hoa vương… Ở tuổi 43, Anh Thư vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng săn chắc và phong cách thời trang hiện đại không hề thua kém các "đàn em" trong giới giải trí.

Cuộc sống của siêu mẫu Anh Thư ở tuổi 43

Sắc vóc nóng bỏng của siêu mẫu Anh Thư ở tuổi 43 - Ảnh 1.

Ở tuổi 43, chân dài 8X được khen ngợi bởi vẻ ngoài nhuận sắc. Thậm chí, cô còn được nhận xét ngày càng gợi cảm, quyến rũ hơn so với thời son trẻ

Ảnh: FBNV

Sắc vóc nóng bỏng của siêu mẫu Anh Thư ở tuổi 43 - Ảnh 2.

Mới đây, loạt hình ảnh đời thường và du lịch do Anh Thư chia sẻ trên trang cá nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý. Diện bikini một mảnh tối giản, nữ siêu mẫu khoe trọn thân hình thon gọn, vòng eo săn chắc cùng đôi chân dài miên man - những lợi thế hình thể từng làm nên tên tuổi “đệ nhất vedette”

Ảnh: FBNV

Sắc vóc nóng bỏng của siêu mẫu Anh Thư ở tuổi 43 - Ảnh 3.

Nhiều khán giả nhận xét Anh Thư dường như “không chịu ảnh hưởng của thời gian”, thậm chí còn toát lên vẻ đẹp phóng khoáng, tự do và tự tin hơn

Ảnh: FBNV

Sắc vóc nóng bỏng của siêu mẫu Anh Thư ở tuổi 43 - Ảnh 4.

Dù không còn hoạt động sôi nổi như thời đỉnh cao, phong cách thời trang của Anh Thư vẫn được đánh giá cao. Cô vẫn giữ được thần thái rạng rỡ, kết hợp cùng phong cách ăn mặc hiện đại, tinh tế, không chạy theo xu hướng song vẫn luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện

Ảnh: FBNV

Sắc vóc nóng bỏng của siêu mẫu Anh Thư ở tuổi 43 - Ảnh 5.

Theo chia sẻ của nữ siêu mẫu, việc duy trì vóc dáng và nhan sắc là kết quả của lối sống lành mạnh. Anh Thư chú trọng tập luyện thể thao, yoga, giữ tinh thần tích cực và biết cách lắng nghe cơ thể

Ảnh: FBNV

Sắc vóc nóng bỏng của siêu mẫu Anh Thư ở tuổi 43 - Ảnh 6.

Chính sự cân bằng giữa công việc, gia đình và chăm sóc bản thân giúp cô luôn giữ được trạng thái rạng rỡ, tràn đầy năng lượng

Ảnh: FBNV

Sắc vóc nóng bỏng của siêu mẫu Anh Thư ở tuổi 43 - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, cuộc sống làm mẹ đơn thân cũng mang đến cho Anh Thư nguồn động lực lớn. Nữ siêu mẫu thường xuyên đăng tải hình ảnh bên con trai Minh Khoa và nhận về nhiều lời khen “hai mẹ con như chị em”. Ở tuổi 18, Minh Khoa sở hữu chiều cao nổi bật 1,85 m, ngoại hình thư sinh, được xem là thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ

Ảnh: FBNV

Sắc vóc nóng bỏng của siêu mẫu Anh Thư ở tuổi 43 - Ảnh 8.

Hiện tại, Anh Thư sống cùng con trai tại TP.HCM, duy trì công việc kinh doanh và chỉ tham gia các hoạt động nghệ thuật khi cảm thấy phù hợp. Nữ siêu mẫu tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, dành thời gian cho du lịch, tập luyện và chăm sóc bản thân

Ảnh: FBNV

Sắc vóc nóng bỏng của siêu mẫu Anh Thư ở tuổi 43 - Ảnh 9.

Ở tuổi 43, Anh Thư không chỉ giữ được vóc dáng nóng bỏng mà còn toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ từng trải, tự tin và làm chủ cuộc sống. Cô cho biết hiện đã cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình, tận hưởng nhịp sống cân bằng, nhẹ nhàng và không còn đặt nặng áp lực

Ảnh: FBNV

Tin liên quan

Anh Thư khoe dáng gợi cảm, tiết lộ cuộc sống ở tuổi 43

Anh Thư khoe dáng gợi cảm, tiết lộ cuộc sống ở tuổi 43

Tại sự kiện khởi động Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2025, Anh Thư gây ấn tượng khi diện váy đỏ ngắn, khoe đôi chân dài cùng vóc dáng gợi cảm. Sự xuất hiện của bà mẹ một con được nhiều người quan tâm.

Khám phá thêm chủ đề

Anh Thư Siêu mẫu Anh Thư cuộc sống sao Việt sao việt showbiz việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận