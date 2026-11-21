Cuộc thi Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế chính thức khởi động bằng sự kiện ở TP.HCM, đánh dấu mùa giải thứ tư với chủ đề The Beauty of Cultural Identity (Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa). Tại sự kiện, 44 người đẹp quốc tế có dịp ra mắt trước truyền thông, mở đầu hành trình giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch. Tại đây, sắc vóc của Trà My - người đẹp đến từ Việt Nam cùng dàn ứng viên cũng được đặt lên bàn cân so sánh.

Nguyễn Ngọc Trà My (váy trắng) trong khoảnh khắc nhận dải băng và giấy chứng nhận. Bên cạnh tranh tài, người đẹp đặt quyết tâm quảng bá văn hóa, du lịch đến với các nước bạn Ảnh: BTC

Bước sang mùa giải thứ tư, Miss Charm tiếp tục theo đuổi định hướng trở thành cuộc thi sắc đẹp gắn với văn hóa, du lịch và giáo dục. Đấu trường nhan sắc này đặt trọng tâm vào việc tôn vinh bản sắc riêng, đồng thời khuyến khích sự giao lưu, thấu hiểu giữa các nền văn hóa. Theo kế hoạch, sau buổi gặp gỡ truyền thông, 44 thí sinh sẽ bước vào chuỗi hoạt động ghi hình, chụp ảnh, giao lưu và trải nghiệm văn hóa tại Việt Nam.

Theo bà Thúy Nga, thông qua các hoạt động giao lưu và trải nghiệm tại Việt Nam, Miss Charm cũng tạo điều kiện để thí sinh tiếp nhận những góc nhìn mới về các nền văn hóa, từ đó lan tỏa tinh thần tôn trọng sự khác biệt và kết nối quốc tế Ảnh: BTC

Một trong những điểm nhấn của hành trình năm nay là chuyến đi đến Đà Lạt. Tại đây, các người đẹp có cơ hội khám phá cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa bản địa và trải nghiệm những nét đặc trưng của du lịch địa phương.

Theo dự kiến, bán kết của Miss Charm 2026 dự kiến diễn ra ngày 2.12. Sau đó, 44 người đẹp tiếp tục tập luyện, bước vào đêm thi cuối cùng ngày 5.12 để tìm ra cô gái xứng đáng cho chiếc vương miện.

Sắc vóc dàn ứng viên Miss Charm 2026

Sắc vóc nóng bỏng của Nguyễn Ngọc Trà My ở tuổi 30. Dù thời gian chuẩn bị cho cuộc thi không quá nhiều nhưng người đẹp Việt cho thấy sự chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước công chúng, thể hiện đúng tinh thần của một đại diện chủ nhà ở sân chơi sắc đẹp này Ảnh: BTC

Nếu như ứng viên đến từ Brazil (trái) ghi điểm bởi vẻ đẹp sắc sảo, vóc dáng nóng bỏng thì người đẹp Belarus được khen ngợi vì nhan sắc ngọt ngào Ảnh: BTC

Sắc vóc của người đẹp đến từ Cuba tham gia tranh tài ở Miss Charm 2026. Cô chia sẻ: "Tôi đặc biệt hào hứng khi được khám phá văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Mỗi trải nghiệm đều là một cơ hội để kết nối với những giá trị truyền thống và con người của đất nước tuyệt vời này" Ảnh: BTC

Helena Sarakan là đại diện Thái Lan tại cuộc thi Miss Charm 2026. Cô hoạt động với vai trò người mẫu tại quê nhà, sở hữu chiều cao 1,7 m cùng hình thể gợi cảm Ảnh: BTC

Sắc vóc nóng bỏng của thí sinh đến từ Puerto Rico và Philippines. Đây đều là những cô gái được đánh giá cao ở đường đua nhan sắc này Ảnh: BTC

Lena Takeuchi là ứng viên đến từ Nhật Bản. Chia sẻ về những trải nghiệm tại Việt Nam, người đẹp này cho hay: "Rất nhiều người Việt Nam đã hỗ trợ tôi trên hành trình đến với đấu trường nhan sắc quốc tế này, từ các nhà thiết kế cho tôi mượn trang phục dạ hội, đến các chuyên gia trang điểm, làm tóc và nhiếp ảnh gia. Ấn tượng khó quên nhất của tôi chính là sự tử tế và hào phóng của tất cả mọi người" Ảnh: BTC