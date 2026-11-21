Cuộc thi Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế chính thức khởi động bằng sự kiện ở TP.HCM, đánh dấu mùa giải thứ tư với chủ đề The Beauty of Cultural Identity (Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa). Tại sự kiện, 44 người đẹp quốc tế có dịp ra mắt trước truyền thông, mở đầu hành trình giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch. Tại đây, sắc vóc của Trà My - người đẹp đến từ Việt Nam cùng dàn ứng viên cũng được đặt lên bàn cân so sánh.
Bước sang mùa giải thứ tư, Miss Charm tiếp tục theo đuổi định hướng trở thành cuộc thi sắc đẹp gắn với văn hóa, du lịch và giáo dục. Đấu trường nhan sắc này đặt trọng tâm vào việc tôn vinh bản sắc riêng, đồng thời khuyến khích sự giao lưu, thấu hiểu giữa các nền văn hóa. Theo kế hoạch, sau buổi gặp gỡ truyền thông, 44 thí sinh sẽ bước vào chuỗi hoạt động ghi hình, chụp ảnh, giao lưu và trải nghiệm văn hóa tại Việt Nam.
Một trong những điểm nhấn của hành trình năm nay là chuyến đi đến Đà Lạt. Tại đây, các người đẹp có cơ hội khám phá cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa bản địa và trải nghiệm những nét đặc trưng của du lịch địa phương.
Theo dự kiến, bán kết của Miss Charm 2026 dự kiến diễn ra ngày 2.12. Sau đó, 44 người đẹp tiếp tục tập luyện, bước vào đêm thi cuối cùng ngày 5.12 để tìm ra cô gái xứng đáng cho chiếc vương miện.
Sắc vóc dàn ứng viên Miss Charm 2026
Nếu như ứng viên đến từ Brazil (trái) ghi điểm bởi vẻ đẹp sắc sảo, vóc dáng nóng bỏng thì người đẹp Belarus được khen ngợi vì nhan sắc ngọt ngào
Ảnh: BTC
Sắc vóc nóng bỏng của thí sinh đến từ Puerto Rico và Philippines. Đây đều là những cô gái được đánh giá cao ở đường đua nhan sắc này
Ảnh: BTC
Thí sinh đến từ Indonesia và Ấn Độ là những gương mặt nổi bật trong hành trình chinh phục vương miện
Ảnh: BTC
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