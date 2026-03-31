Sắc xanh tuổi trẻ Mobifone Lâm Đồng trong những ngày tháng 3 ý nghĩa

Những phần việc, công trình tuy nhỏ nhưng giàu ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm, tinh thần xung kích của tuổi trẻ MobiFone, góp phần chào mừng các dấu mốc truyền thống vẻ vang, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn và khát vọng cống hiến của thanh niên trong kỷ nguyên mới.

Đoàn Thanh niên MobiFone Lâm Đồng ra quân với quyết tâm cao, góp phần chung tay xây dựng và phát triển tỉnh nhà

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của Đoàn Thanh niên MobiFone Lâm Đồng trong việc gắn kết hoạt động phong trào với nhiệm vụ chính trị và chiến lược chuyển đổi số. Không dừng lại ở các hoạt động tình nguyện truyền thống, tuổi trẻ đơn vị đã chủ động đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, đặc biệt là các nhóm đối tượng còn hạn chế trong tiếp cận dịch vụ số.

Đáng chú ý, toàn bộ các chương trình đều được Đoàn Thanh niên MobiFone Lâm Đồng phối hợp chặt chẽ với Ban Thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai, tạo nên sự gắn kết hiệu quả giữa hai lực lượng, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần "vì nhân dân phục vụ" và nâng cao chất lượng các hoạt động vì cộng đồng.

Với phương châm "Cho đi là còn mãi", hành trình thiện nguyện của tuổi trẻ MobiFone Lâm Đồng được triển khai xuyên suốt, có chiều sâu và sức lan tỏa rộng rãi. Ngay từ đầu năm, chương trình chăm lo Tết Nguyên đán phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh đã để lại dấu ấn rõ nét khi 120 suất quà, tổng trị giá 65 triệu đồng, được trao tận tay các gia đình khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật và học sinh nghèo hiếu học. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin cho người dân xã Phan Rí Cửa.

Đặc biệt, trong các hoạt động phục vụ ngày bầu cử, tuổi trẻ MobiFone Lâm Đồng đã phát huy tinh thần xung kích, khai thác hiệu quả thế mạnh về hạ tầng viễn thông và công nghệ số. Hàng loạt tin nhắn tuyên truyền được gửi đến toàn bộ khách hàng trên địa bàn; hệ thống loa truyền thanh thông minh tại các xã, phường được vận hành liên tục; đồng thời phối hợp triển khai nhiều bảng biểu tuyên truyền tại các khu vực trung tâm. Bên cạnh đó, đơn vị còn bố trí dù che mưa, che nắng tại các điểm bầu cử, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm tham gia. Những giải pháp đồng bộ này đã giúp lan tỏa thông tin nhanh chóng, chính xác, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ông Lê Tài, Giám đốc MobiFone Lâm Đồng (bên trái) tham gia trồng cây gây rừng cùng Đoàn thanh niên tại xã Lạc Dương

Điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động là chương trình hưởng ứng Tháng Thanh niên, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026). Trong tháng 3, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai đồng bộ, tất cả đều có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Thanh niên Công an tỉnh.

Ngày 25.3, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, đoàn viên thanh niên đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, trao quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tặng sim và gói cước miễn phí nhằm hỗ trợ liên lạc, truy cập internet. Đặc biệt, bệnh nhân và người nhà có mặt tại bệnh viện đã được trực tiếp hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID, chuẩn hóa thông tin thuê bao, cập nhật căn cước công dân, từng bước tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ số trong đời sống.

Tiếp nối chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày 26.3, Đoàn Thanh niên MobiFone Lâm Đồng đã tổ chức gian hàng trong Ngày hội Đoàn viên. Nhiều hoạt động giao lưu, trò chơi sôi động đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia; các sản phẩm sim Saymee cùng nhiều phần quà được trao tận tay các bạn trẻ, góp phần lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong giới sinh viên.

Ngày 27.3, chương trình "Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi" tiếp tục được triển khai tại đảo Phú Quý với 150 lá cờ Tổ quốc được trao tặng. Hoạt động thể hiện tinh thần hướng về biển đảo và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với chủ quyền quốc gia.

Chương trình "Tư vấn mùa thi" phối hợp với Báo Thanh Niên diễn ra trong hai ngày 28 và 29.3. Đây là hoạt động được MobiFone Lâm Đồng đồng hành trong nhiều năm, góp phần định hướng nghề nghiệp, nâng cao nhận thức về công nghệ và chuyển đổi số, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Chị Thúy An, Bí thư Đoàn Thanh niên MobiFone Lâm Đồng trong các chương trình tư vấn hỗ trợ sinh viên

Không chỉ trong năm 2026, MobiFone Lâm Đồng còn khẳng định dấu ấn bằng truyền thống bền bỉ trong các hoạt động vì cộng đồng suốt nhiều năm qua. Đơn vị thường xuyên triển khai các chương trình trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; đồng hành cùng UBND các xã, phường trong công tác thông tin, tuyên truyền; hỗ trợ lắp đặt bảng biểu trực quan tại các khu vực trung tâm; đồng thời phát huy hiệu quả hệ thống loa truyền thanh thông minh trong việc đưa thông tin chính thống đến người dân một cách nhanh chóng, kịp thời. Bên cạnh đó, đơn vị còn tích cực tham gia các hoạt động vì môi trường như trồng và chăm sóc rừng tại xã Lạc Dương, cùng nhiều chương trình tặng quà, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.

Những đóng góp bền bỉ đó không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn góp phần khẳng định vai trò của MobiFone Lâm Đồng trong việc đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng xã hội số, cộng đồng số ngày càng văn minh, hiện đại.

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ, vai trò của doanh nghiệp công nghệ ngày càng được khẳng định. MobiFone – với tư cách là một doanh nghiệp quốc phòng an ninh, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số, trực thuộc Bộ Công an, không chỉ cung cấp hạ tầng viễn thông mà còn tiên phong nghiên cứu, phát triển và triển khai các nền tảng số, góp phần xây dựng hệ sinh thái số an toàn, hiện đại, phục vụ hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp.