Sắc xuân tại Waterpoint: Hàng ngàn du khách say lòng trước đường hoa rạng rỡ

Nhộn nhịp không khí du xuân bên dòng Vàm Cỏ Đông

Những ngày đầu năm, không khí tết hiện hữu rõ nét tại Hội hoa xuân Waterpoint 2026 (kéo dài từ ngày 7.2 - 28.2) khi dòng người liên tục đổ về tham quan, dạo chơi và check-in. Không gian hội xuân tại đây tận dụng lợi thế cảnh quan sông nước rộng lớn, mang đến cảm giác khoáng đạt cho du khách.

Trên tuyến đường hoa dài khoảng 200 m dọc theo dòng Vàm Cỏ Đông, các tiểu cảnh tết được bố trí trải dài, kết hợp hài hòa giữa hoa xuân, cảnh quan thiên nhiên và mặt nước, tạo nên những góc check-in đậm chất nghệ thuật.

Trong khi đó, cụm tiểu cảnh "Mã đáo thành công" được nhiều gia đình, người trẻ lựa chọn để lưu lại khoảnh khắc đầu xuân bởi thiết kế đẹp mắt cùng ý nghĩa chúc phúc cho một năm mới thuận lợi, hanh thông.

Không gian "Trên bến dưới thuyền" tái hiện nhịp sinh hoạt miền sông nước cùng những chiếc thuyền chở đầy hoa xuân, tạo nên phông nền nên thơ để khách tham quan thỏa sức ghi lại những hình ảnh đẹp trong tà áo dài mang sắc màu tết.

Bên cạnh không gian đường hoa, hội hoa xuân với 50 gian hàng đa dạng sản phẩm cũng luôn tấp nập du khách. Các gian hàng bánh dân gian, ẩm thực vùng miền mang đến nhiều món ăn đặc trưng ngày tết, từ món truyền thống đến các lựa chọn quen thuộc với giới trẻ. Xen kẽ là các gian hàng gỗ mỹ nghệ, sinh vật cảnh, hoa kiểng… đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm và thưởng lãm của người dân trong đầu năm.

"Không gian ở đây rất thoáng đãng, hiếm có hội hoa xuân nào đông vui, náo nhiệt mà vẫn dễ chịu, không phải chen chúc. Cả nhà tôi có thể thong thả dạo chơi, ngắm hoa, chụp hình và cảm nhận không khí ấm áp của tết cổ truyền giữa đô thị hiện đại", chị Thu Hà (TP.HCM) chia sẻ sau khi cùng gia đình đến tham quan Hội hoa xuân Waterpoint.

Đa trải nghiệm - Đa sắc xuân

Ngoài không gian thưởng hoa, Hội hoa xuân Waterpoint 2026 ghi dấu ấn bởi chuỗi hoạt động trải nghiệm tết diễn ra các ngày cuối tuần, tạo nên bầu không khí rộn ràng cho toàn khu vực hội hoa.

Những hoạt động quen thuộc ngày tết như xin chữ ông đồ, nặn tò he, làm gốm, vẽ nón lá được tổ chức liên tục, tạo điều kiện để du khách trực tiếp tham gia, trải nghiệm và tìm hiểu nét đẹp văn hóa truyền thống.

Khu trò chơi dân gian với các hoạt động như nhảy sạp, ô ăn quan… trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình có trẻ nhỏ, mang lại những khoảnh khắc vui tươi, gắn kết các thế hệ.

"Lần đầu được chơi những trò chơi gắn liền với tuổi thơ của ba mẹ thì hai con tôi rất hào hứng. Các cháu có thể vui đùa, khám phá ở đây cả ngày mà không biết chán. Đặc biệt có nhiều trò ông bà, bố mẹ con cháu cùng chơi, cảm giác rất vui vẻ, thoải mái", anh Vũ Khôi (Tây Ninh) nói.

Trong khuôn khổ Hội hoa xuân Waterpoint 2026, đêm trình diễn pháo hoa dự kiến diễn ra vào ngày 16.2 (29 tết) đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người dân và du khách. Trên nền không gian rộng mở, khoảnh khắc ánh sáng rực rỡ thắp sáng bầu trời hứa hẹn khuấy động không khí lễ hội, khép lại hành trình du xuân bằng những dư vị cảm xúc trọn vẹn và đáng nhớ.

Với sự đầu tư bài bản, Hội hoa xuân Waterpoint không chỉ là địa điểm du xuân, check-in đơn thuần mà là nơi người dân tìm đến để tận hưởng không khí tết truyền thống, kết nối cộng đồng. Sự kiện cũng góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ.