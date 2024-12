Sách bị phản ứng vì sai chính tả, Hoa hậu Kỳ Duyên nói gì?

Sau khi trở về từ cuộc thi Miss Universe 2024, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho ra mắt mini photobook mang tên Đã học được cách tha thứ cho chính mình. Song tác phẩm này sau đó lại vấp phải những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Có ý kiến cho rằng sách xuất hiện nhiều lỗi chính tả, lỗi trình bày cũng như nội dung thiếu chiều sâu. Chưa dừng lại ở đó, nhiều người mỉa mai nàng hậu 9X bằng cách khơi lại phát ngôn “chưa đọc hết một cuốn sách” mà cô từng chia sẻ.

Hoa hậu Kỳ Duyên trong buổi ký tặng sách Đã học được cách tha thứ cho chính mình Ảnh: FBNV

Khi vụ việc xảy ra, nhiều cư dân mạng đặt vấn đề về trách nhiệm của nhà xuất bản khi để cuốn mini photobook có nhiều lỗi nhưng vẫn được phát hành. Một tài khoản bình luận: “Rồi nhà xuất bản nào đọc xong không thèm kiểm tra lại à, cứ thế xuất bản rồi bán thôi?”. Người xem khác thắc mắc: “Rồi không có ai chỉnh sửa à? Ẩu từ khâu biên tập đến khâu xuất bản”. Một người dùng chia sẻ: “Cho tôi hỏi nhà xuất bản nào nhận in quyền này vậy”. Một cư dân mạng bình luận: “Không thể hiểu nổi luôn, ai duyệt cho cuốn sách này in vậy. Để in lỗi cơ bản thế này đây, mang tiếng quá”.

Liên quan đến vụ việc, Dược sĩ Tiến - người biên soạn cuốn sách gửi lời xin lỗi đến khán giả và Hoa hậu Kỳ Duyên. Anh cho rằng Miss Universe Vietnam 2024 đã làm tốt vai trò cung cấp ý tưởng và tư liệu đầy đủ trong thời gian ngắn, còn sơ suất trong quá trình kiểm duyệt thuộc về mình.

“Nhiệm vụ của tôi là biên soạn lại câu chữ, kiểm tra về chính tả đối với bản tiếng Việt và ngữ pháp với bản tiếng Anh. Thế nên Tiến muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến Hoa hậu Kỳ Duyên, vì để sơ suất của Tiến khiến Duyên bị ảnh hưởng. Cùng với đó, Tiến cũng gửi lời xin lỗi đến những độc giả đã và sẽ sở hữu cuốn mini photobook này, vì sự thiếu cẩn thận trong quá trình kiểm duyệt cuối cùng trước khi phát hành”, anh chia sẻ.

Mini photobook của Kỳ Duyên nằm trong chiến dịch từ thiện gây quỹ cho trẻ em vùng cao Ảnh: FBNV

Dược sĩ Tiến cho biết đang chuẩn bị cho việc tái bản cuốn mini photobook này trong thời gian tới. Anh khẳng định sẽ kiểm duyệt lại kỹ càng các vấn đề về chính tả, cũng như hoàn thiện những chi tiết được thêm vào về hành trình của Kỳ Duyên tại Mexico. “Tiến cam kết rằng tái bản của cuốn mini photobook này sẽ được chỉn chu nhất có thể về mặt câu chữ và hành văn, để mang đến cho quý độc giả trải nghiệm tuyệt vời khi thưởng thức sách”, anh bày tỏ.

Về phần Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cô gửi lời xin lỗi vì sự thiếu sót, đồng thời mong khán giả tiếp tục ủng hộ dự án này. “Thời gian phát hành bản tái bản sẽ được cập nhật một cách rộng rãi sớm nhất. Quý độc giả nào đã sở hữu bản đầu tiên, thời điểm đó có thể đến các điểm nhà sách của Fahasa để đổi lấy bản cập nhật mới”, Miss Universe Vietnam 2024 cho hay.

Trước đó, khi nói về dự án Đã học được cách tha thứ cho chính mình, Kỳ Duyên chia sẻ cô mong muốn chia sẻ với mọi người về câu chuyện mình đã trải qua trong 10 năm, từ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 đến khi giành vương miện Miss Universe Vietnam 2024. “Duyên đã học được cách tha thứ cho bản thân sau nhiều chuyện tiêu cực về tinh thần. Duyên biết việc phát hành mini photobook không phải quá to tát, chỉ là Duyên muốn truyền tải câu chuyện của bản thân, mong nó tới được nhiều người hơn thông qua hình ảnh và câu chữ để chúng ta lan tỏa thông điệp tích cực này”, người đẹp cho hay.