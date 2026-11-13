Sạch sỏi ống mật chủ nhờ kỹ thuật ERCP không cần mổ mở

Sỏi 10 mm gây tắc ống mật chủ

Đau nhiều vùng hạ sườn phải, vàng mắt, sốt cao kéo dài, ông Phạm Thanh H. (58 tuổi, TP.Đà Nẵng) đến Bệnh viện (BV) Hoàn Mỹ Đà Nẵng sau 10 ngày điều trị nội khoa viêm đường mật do sỏi tại một cơ sở y tế khác nhưng không cải thiện.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) ghi nhận viên sỏi khoảng 10 mm tại ống mật chủ, đồng thời lòng túi mật lấp đầy sỏi, viên to nhất 20 mm.

Theo TS-BS Lê Minh Tân, Đơn vị Nội soi Tiêu hóa, BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng, sỏi mắc kẹt trong ống mật chủ có thể cản trở dòng lưu thông của dịch mật. Khi tắc nghẽn kéo dài, người bệnh có thể xuất hiện đau bụng, vàng da, sốt và đối mặt với các biến chứng như viêm đường mật, viêm tụy cấp, thậm chí nhiễm trùng nặng nếu không được xử trí kịp thời.

Với trường hợp ông H., ưu tiên trước mắt là lấy viên sỏi gây tắc và tái lập lưu thông đường mật. Sau hội chẩn đa chuyên khoa, ê kíp lựa chọn kỹ thuật ERCP để lấy sỏi ống mật chủ trước, sau đó phẫu thuật nội soi xử lý túi mật viêm chứa nhiều sỏi.

Các bác sĩ thực hiện nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) để tiếp cận và lấy sỏi ống mật chủ qua đường tiêu hóa tự nhiên ẢNH: N.T

Lấy sỏi đường mật qua nội soi tiêu hóa

Dưới hình ảnh hỗ trợ của công nghệ chụp X-quang di động C-arm và nội soi tiên tiến, ê kíp thực hiện ERCP đã thành công kéo viên sỏi lớn ra khỏi ống mật chủ mà không cần mổ mở. Toàn bộ quá trình can thiệp diễn ra 40 phút.

Sau người bệnh thực hiện ERCP lấy sỏi gây tắc ống mật chủ, người bệnh tiếp tục được phẫu thuật nội soi cắt túi mật viêm chứa nhiều sỏi trong cùng đợt điều trị. Người bệnh được kiểm soát đau, ăn uống, vận động sớm và xuất viện sau 5 ngày điều trị.

"Điểm khác biệt của ERCP nằm ở đường tiếp cận. Thay vì tạo đường mổ trên thành bụng, bác sĩ đưa ống nội soi chuyên dụng qua miệng, xuống dạ dày và tá tràng - nơi đường mật đổ vào ruột. Do tiếp cận qua đường tiêu hóa tự nhiên, bản thân ERCP không tạo vết mổ ngoài da và không để lại sẹo mổ, đồng thời giảm mức độ xâm lấn và hỗ trợ phục hồi sớm ở những trường hợp phù hợp", bác sĩ Tân phân tích.

Người bệnh phục hồi tốt sau can thiệp ẢNH: N.T

Triển khai thường quy ERCP tại Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Từ đường nội soi, bác sĩ có thể lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu dịch mật hoặc đặt stent để khơi thông dòng mật trong một số trường hợp hẹp, tắc nghẽn đường mật. Vì vậy, ERCP được ứng dụng trong điều trị nhiều bệnh lý, như: sỏi ống mật chủ, viêm đường mật do tắc nghẽn, một số trường hợp viêm tụy cấp do sỏi và các tình trạng tắc mật cần dẫn lưu.

Là thành viên thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ - hệ thống y tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng triển khai thường quy ERCP với đội ngũ bác sĩ nội soi hơn 10 năm kinh nghiệm được đào tạo chuyên sâu về nội soi can thiệp mật - tụy.

Kỹ thuật được hỗ trợ bởi hệ thống nội soi tiên tiến của Nhật Bản, X-quang di động C-arm và các dụng cụ chuyên biệt, giúp điều trị hiệu quả cho hàng trăm người bệnh, từ lấy sỏi ống mật chủ, xử trí viêm đường mật đến đặt stent dẫn lưu khi đường mật bị tắc nghẽn.

Việc ứng dụng ERCP giúp mở rộng lựa chọn điều trị bệnh lý mật - tụy theo hướng ít xâm lấn. Thay vì phải phẫu thuật mở để tiếp cận đường mật, người bệnh có thêm lựa chọn can thiệp qua đường nội soi, hướng đến giảm mức độ xâm lấn, giảm gánh nặng điều trị và hỗ trợ phục hồi sớm.