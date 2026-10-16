SACOMBANK 6 năm liên tiếp được vinh danh ‘Thương hiệu Vàng TP.HCM’

Giải thưởng năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua nửa thế kỷ phát triển năng động, cộng đồng doanh nghiệp Việt nói chung và SACOMBANK nói riêng đã không ngừng củng cố năng lực cạnh tranh, tiên phong đổi mới sáng tạo, tạo dựng giá trị gia tăng bền vững cho sự bứt phá kinh tế của Thành phố.

Hội đồng bình chọn đánh giá cao SACOMBANK nhờ nền tảng vận hành toàn diện: từ hiệu quả kinh doanh, độ phủ sản phẩm - dịch vụ, chính sách phát triển nguồn nhân lực cho đến các cam kết đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh và trách nhiệm với cộng đồng. Thành tích 6 năm liên tiếp được vinh danh là bảo chứng cho năng lực thích ứng linh hoạt và uy tín thương hiệu vững chắc của Ngân hàng trong lòng khách hàng, đối tác.

Ông Lê Đức Thịnh - Phó tổng giám đốc SACOMBANK nhận giải thưởng “Thương hiệu Vàng TP.HCM” 2026

Đổi mới hoạt động, đồng hành cùng doanh nghiệp

Nhằm đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, SACOMBANK chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để triển khai hàng loạt chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn. Ngân hàng áp dụng mức giảm lãi suất lên tới 2%/năm trên danh mục gần 100.000 tỉ đồng dành cho khách hàng xuất nhập khẩu đến ngày 31.12.2026, đồng thời giải ngân thêm 10.000 - 15.000 tỉ đồng vốn ưu đãi hướng vào các lĩnh vực trọng tâm như hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Song song với giải pháp tín dụng, SACOMBANK đẩy mạnh số hóa quy trình, phát triển các dịch vụ tài chính, quản trị dòng tiền, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Tiên phong chuyển đổi số và định hướng tăng trưởng xanh

Nắm bắt làn sóng công nghệ, SACOMBANK thúc đẩy hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin toàn diện. Trong năm 2026, ngân hàng đạt bước tiến quan trọng khi nâng cấp thành công hệ thống Core Banking T24 lên phiên bản R25, đồng thời đẩy mạnh tích hợp nền tảng SACOMBANK OPEN API. Cột mốc này tạo tiền đề cho việc xây dựng kiến trúc Ngân hàng Mở (Open Banking) linh hoạt, tăng cường khả năng kết nối hệ sinh thái đa bên và phát triển siêu ứng dụng tài chính.

Song song với hạ tầng số, định hướng Chuyển đổi xanh (ESG) được lồng ghép sâu rộng trong chiến lược dài hạn. SACOMBANK từng bước mở rộng các gói tín dụng xanh, ưu tiên nguồn vốn cho các dự án phát triển bền vững và giảm thiểu phát thải carbon trong quy trình vận hành. Sự kết hợp giữa năng lực số và chiến lược phát triển bền vững đã giúp SACOMBANK ghi tên vào danh mục Thương hiệu Doanh nghiệp Phát triển ấn tượng tại Lễ công bố Thương hiệu Mạnh lần thứ 23 (tháng 10.2026).

Phát triển nguồn nhân lực và lan tỏa giá trị cộng đồng

Tại SACOMBANK, văn hóa doanh nghiệp được coi là hạt nhân thúc đẩy sự phát triển. Ngân hàng không ngừng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, kích thích tư duy sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của cán bộ nhân viên.

Cùng với hoạt động kinh doanh, SACOMBANK kiên trì thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua chuỗi chương trình an sinh xã hội, tài trợ giáo dục, y tế, cũng như các hoạt động thể thao - văn hóa gắn kết cộng đồng. Việc hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp - người lao động - xã hội đã củng cố niềm tin và hình ảnh một thương hiệu ngân hàng nhân văn, tin cậy.

Danh hiệu "Thương hiệu Vàng TP.HCM" lần thứ 6 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của SACOMBANK trên thị trường tài chính - ngân hàng. Bước sang giai đoạn mới, SACOMBANK kiên định mục tiêu An toàn - Hiệu quả - Bền vững, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để mang lại giá trị gia tăng tối đa cho khách hàng và đóng góp tích cực vào sự phát triển thịnh vượng của TP.HCM.