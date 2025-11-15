Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Sacombank đồng hành cùng Visa tại sự kiện thể thao điện tử EA SPORTS FC PRO FESTIVAL

Nguồn: Thông tin dịch vụ
Nguồn: Thông tin dịch vụ
15/11/2025 12:00 GMT+7

Không khí tại SECC cuối tuần qua 'bùng nổ' khi hàng nghìn game thủ và cộng đồng fan bóng đá quy tụ về EA SPORTS FC PRO FESTIVAL 2025 - lễ hội thể thao điện tử (eSports) và bóng đá đẳng cấp thế giới, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Sacombank đồng hành cùng Visa tại sự kiện thể thao điện tử EA SPORTS FC PRO FESTIVAL - Ảnh 1.

Khách hàng Sacombank nhận vé VIP đặc quyền tham gia sự kiện EA SPORTS FC PRO FESTIVAL 2025

ẢNH: SACOMBANK

Với vai trò đồng hành và tài trợ chính thức cùng Visa trong sự hợp tác cùng EA SPORTS, Sacombank đã mang đến không gian trải nghiệm đậm chất thể thao và công nghệ tại EA SPORTS FC PRO FESTIVAL 2025 - nơi người tham dự có thể sống trọn từng khoảnh khắc cùng đam mê bóng đá và khám phá những tiện ích thanh toán số hiện đại.

Sự kiện EA SPORTS FC PRO FESTIVAL 2025 diễn ra trong hai ngày 8 - 9.11 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quy tụ các đội tuyển và tuyển thủ hàng đầu khu vực, cùng hàng nghìn người tham dự đến từ nhiều quốc gia châu Á, đồng thời thu hút hàng triệu lượt theo dõi thông qua hoạt động broadcast trực tuyến.

Đây không chỉ là sự kiện thể thao điện tử mang tầm châu lục, mà còn là dịp để cộng đồng người hâm mộ bóng đá và eSports Việt Nam hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt, nơi công nghệ và đam mê hội tụ.

Trong 2 ngày, sự kiện không chỉ có các trận đấu FC Mobile & FC Online đỉnh cao, màn so tài giữa các ngôi sao bóng đá và KOLs nổi tiếng, khu vực trải nghiệm game hay các tiết mục âm nhạc bùng nổ mà tại "chảo lửa" SECC còn mang đến không gian tương tác của nhiều thương hiệu thể thao và tài chính hàng đầu.

Sacombank đồng hành cùng Visa tại sự kiện thể thao điện tử EA SPORTS FC PRO FESTIVAL - Ảnh 2.

Các bạn trẻ hào hứng checkin nhận quà

ẢNH: SACOMBANK

Giữa không khí sôi động ấy, gian hàng Sacombank trở thành một trong những điểm check-in nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung, hoạt động chụp ảnh photobooth "bắt trend" giới trẻ và chuỗi hoạt động trải nghiệm số hấp dẫn.

Với thông điệp "Game on cùng Sacombank Visa", các hoạt động tại gian hàng khuyến khích người trẻ tận hưởng lối sống số thông minh, an toàn và tiện ích thông qua các sản phẩm thẻ tín dụng Sacombank Visa, ứng dụng Sacombank Pay cùng các trải nghiệm thanh toán tiện lợi chỉ với một chạm, bắt kịp xu hướng sống số năng động của người trẻ.

Không chỉ góp phần tạo nên bầu không khí năng động cho sự kiện, Sacombank còn giúp EA SPORTS FC PRO FESTIVAL 2025 trở thành cầu nối giữa thể thao, công nghệ và tài chính số, thể hiện bước tiến mới trong việc gắn kết giải trí và thanh toán hiện đại - nơi công nghệ phục vụ đam mê một cách tiện lợi và an toàn.

Sacombank đồng hành cùng Visa tại sự kiện thể thao điện tử EA SPORTS FC PRO FESTIVAL - Ảnh 3.

Các bạn trẻ chơi game, khám phá "thế giới" thẻ Sacombank Visa

ẢNH: SACOMBANK

Các chủ thẻ Sacombank Visa may mắn nhận vé VIP nhờ chiến thắng minigame do Sacombank tổ chức không chỉ được trải nghiệm sự kiện với các đặc quyền VIP mà còn có thêm cơ hội gặp gỡ huyền thoại bóng đá Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn. Khoảnh khắc được chụp hình và giao lưu cùng thần tượng trở thành một trong những điểm nhấn cảm xúc nhất của sự kiện.

Sacombank đồng hành cùng Visa tại sự kiện thể thao điện tử EA SPORTS FC PRO FESTIVAL - Ảnh 4.

Người hâm mộ giao lưu cùng cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn

ẢNH: SACOMBANK

Ông Phạm Đức Duy, Phó giám Đốc Khối Khách hàng Cá nhân Sacombank, cho biết: "Thông qua sự kiện, Sacombank tiếp tục khẳng định định hướng ngân hàng số tiên phong, không ngừng kết nối công nghệ tài chính với cộng đồng giới trẻ. Chúng tôi mong muốn mang đến những trải nghiệm sống động, nơi thể thao điện tử, bóng đá đỉnh cao và các giải pháp thanh toán hiện đại giao hòa, qua đó lan tỏa tinh thần năng động, sáng tạo và phong cách sống số đến khách hàng".

"Việc đồng hành cùng FC PRO FESTIVAL 2025 tại Việt Nam nhấn mạnh cam kết của Visa trong việc kết nối với người hâm mộ trẻ tuổi ở những lĩnh vực họ yêu thích - từ bóng đá, thể thao điện tử cho đến các trải nghiệm số. Bằng cách mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch và an toàn, chúng tôi không chỉ nâng tầm cách người hâm mộ tương tác với trò chơi, mà còn góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương của Việt Nam và hỗ trợ sự phát triển của thể thao điện tử và du lịch", đại diện Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ.

Sacombank đồng hành cùng Visa tại sự kiện thể thao điện tử EA SPORTS FC PRO FESTIVAL - Ảnh 5.

Sân khấu âm nhạc bùng nổ tại FC PRO FESTIVAL 2025

ẢNH: SACOMBANK

Từ những trận cầu eSports đỉnh cao, khu vực trải nghiệm công nghệ tài chính đến sân khấu âm nhạc bùng nổ, "đại tiệc" thể thao điện tử năm nay đã mang đến không khí cuồng nhiệt với nhiều dấu ấn khó quên.

Khám phá thêm chủ đề

Sacombank EA SPORTS FC PRO FESTIVAL Visa Thể thao điện tử Esports Game on cùng Sacombank Visa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận