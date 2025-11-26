Sacombank khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực thanh toán số

Giải thưởng Outstanding Performance Bank - Ngân hàng tiêu biểu năm 2025 khẳng định vị thế tiên phong của Sacombank khi ngân hàng thuộc top đầu ở tất cả các tiêu chí đánh giá quan trọng. Tính riêng năm qua, Sacombank đã xử lý hơn 636 triệu giao dịch chiều phát hành, tương đương 5,8% thị phần, cùng hơn 622 triệu giao dịch chiều thanh toán, chiếm 5,7% toàn thị trường. Về mặt giá trị, ngân hàng ghi nhận hơn 4.3 triệu tỉ đồng giao dịch chiều phát hành (6,9%) và hơn 4.4 triệu tỉ đồng chiều thanh toán (7,3%). Những số liệu này phản ánh năng lực xử lý giao dịch vượt trội, nền tảng công nghệ ổn định, khả năng vận hành quy mô lớn và mức độ đóng góp đáng kể của Sacombank vào tăng trưởng chung của hệ thống thanh toán quốc gia.

Ông Nguyễn Minh Tâm (Phó Tổng giám đốc) đại diện ngân hàng nhận giải thưởng Ngân hàng tiêu biểu 2025

Cùng với năng lực vận hành mạnh mẽ, NAPAS cũng ghi nhận Sacombank ở giải thưởng Outstanding Bank with Innovative Service - Ngân hàng triển khai dự án mang tính đổi mới trong năm nhờ vai trò tiên phong trong việc triển khai VietQR Global tại Singapore. Trước đó, Ngân hàng đã kết nối thanh toán QR thành công tại Lào, Campuchia và Thái Lan. Sự chủ động về công nghệ, tốc độ tích hợp nhanh và khả năng đồng hành cùng các tổ chức hạ tầng thanh toán cho phép Sacombank mang lại trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới tiện lợi, an toàn với chi phí tối ưu cho khách hàng. Từ đó, góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và dịch vụ giữa Việt Nam và các nước trong khu vực.

Bà Nguyễn Phương Huyền (Giám đốc Khối khách hàng cá nhân) đại diện ngân hàng nhận giải thưởng Ngân hàng triển khai dự án mang tính đổi mới trong năm

Tháng trước, Sacombank được Tổ chức thẻ VISA trao tặng nhiều giải thưởng quan trọng gồm Digital Pioneer in Fintech Partnership 2025 - Đối tác tiên phong triển khai giải pháp số mới tại Việt Nam, Leadership in Merchant Sales Volume - Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ và Leadership in Credit Payment Volume - Ngân hàng dẫn đầu về doanh số giao dịch trên thẻ tín dụng. Loạt giải thưởng liên tiếp này phản ánh sự nhất quán trong chiến lược phát triển thanh toán số toàn diện và năng lực thực thi kỹ thuật hiệu quả ở cả cấp quốc gia và quốc tế của Sacombank

"Việc được các tổ chức thẻ ghi nhận là minh chứng cho cam kết của Sacombank trong việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, chuẩn hóa hệ thống theo thông lệ quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ, nâng cao trải nghiệm khách hàng, mở rộng các giải pháp thanh toán, đồng thời tăng cường hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để xây dựng hệ sinh thái thanh toán hiện đại và bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế số tại Việt Nam", bà Nguyễn Phương Huyền (Giám đốc Khối khách hàng cá nhân Sacombank) chia sẻ.