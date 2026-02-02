Sacombank thông báo thay đổi tên gọi, địa điểm chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi

- Căn cứ Thông tư số 32/2024/TT-NHNN ngày 30.6.2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam V/v Quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Văn bản số 768/KV2-GS2 ngày 27.1.2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 2 V/v thay đổi địa điểm hoạt động Chi nhánh trực thuộc SACOMBANK;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 20.1.2026 V/v thuận chủ trương thay đổi tên gọi, địa điểm Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK)
Trân trọng thông báo
THAY ĐỔI TÊN GỌI, ĐỊA ĐIỂM CHI NHÁNH NGUYỄN VĂN TRỖI
1. Tên gọi, địa điểm cũ:
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH NGUYỄN VĂN TRỖI
Địa chỉ: Số 29-31 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP.HCM
2. Tên gọi, địa điểm mới:
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH MINH KHAI
Địa chỉ: Tầng 1 và 2, số 43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM
Thời gian thay đổi: Từ ngày 9.2.2026
SACOMBANK HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
