Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Sacombank thông báo thay đổi tên gọi, địa điểm chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
02/02/2026 17:17 GMT+7

Căn cứ Giấy phép số 111/GP-NHNN ngày 9.11.2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam V/v thành lập và hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301103908 của Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM

  • Căn cứ Thông tư số 32/2024/TT-NHNN ngày 30.6.2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam V/v Quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
  • Căn cứ Văn bản số 768/KV2-GS2 ngày 27.1.2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 2 V/v thay đổi địa điểm hoạt động Chi nhánh trực thuộc SACOMBANK;
  • Căn cứ Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 20.1.2026 V/v thuận chủ trương thay đổi tên gọi, địa điểm Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi
Sacombank thông báo thay đổi tên gọi, địa điểm chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi - Ảnh 1.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK)

Trân trọng thông báo

THAY ĐỔI TÊN GỌI, ĐỊA ĐIỂM CHI NHÁNH NGUYỄN VĂN TRỖI

1. Tên gọi, địa điểm cũ:

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH NGUYỄN VĂN TRỖI

Địa chỉ: Số 29-31 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP.HCM

2. Tên gọi, địa điểm mới:

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH MINH KHAI

Địa chỉ: Tầng 1 và 2, số 43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM

Thời gian thay đổi: Từ ngày 9.2.2026

SACOMBANK HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

Khám phá thêm chủ đề

Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank chi nhánh MINH KHAI Sacombank chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận