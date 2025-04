Sacombank thông tin xử lý nợ của ông Trầm Bê, lần đầu tiên trình chia cổ tức

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Tổng Giám đốc Sacombank cho biết, trong năm 2024, Sacombank đã thu hồi, xử lý gần 10.000 tỉ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng, nâng lũy kế lên 103.988 tỉ đồng, trong đó thuộc đề án tái cơ cấu là 76.695 tỉ đồng. Nhờ đó, các khoản tồn đọng thuộc đề án giảm gần 81% về quy mô và 26% về tỷ trọng so với thời điểm bắt đầu triển khai, hiện chỉ còn chiếm 2,4% tổng tài sản. Đối với các khoản nợ thuộc Khu công nghiệp Phong Phú, Sacombank đã bán đấu giá thành công sau 18 phiên trong năm 2023 với giá 7.934 tỉ đồng, cao hơn so nghĩa vụ nợ của khách hàng. Đến nay, Sacombank đã thực thu hồi 1.587 tỉ đồng và dự kiến thu hồi đầy đủ trong năm 2025.

Đối với các khoản nợ đảm bảo bằng cổ phiếu STB của ông Trầm Bê và người có liên quan (chiếm hơn 32% vốn điều lệ), Sacombank đã trình các phương án xử lý và đang chờ sự phê duyệt từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Ngân hàng đã trích lập dự phòng 100% đối với dư nợ gốc của khoản nợ xấu trên, cũng như đã thoái hoàn toàn lãi dự thu từ cuối quý 2/2022. Việc xét duyệt để Sacombank xử lý lô cổ phiếu cũng như ghi nhận hoàn thành tái cơ cấu cần có thời gian. Về trích lập dự phòng rủi ro, năm 2024, Sacombank đã trích lập 2.623 tỉ đồng dự phòng rủi ro và sử dụng 2.061 tỉ đồng dự phòng để xử lý rủi ro (trong đó, xử lý rủi ro tín dụng 756 tỉ đồng và xử lý trái phiếu VAMC 1.305 tỉ đồng). Hoàn thành trích lập 100% dự phòng rủi ro cho các khoản nợ tồn đọng chưa xử lý, nâng quy mô bộ đệm dự phòng lên 25.689 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Tổng Giám đốc Sacombank trả lời chất vấn cổ đông ẢNH: T.X

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Sacombank trình cổ đông việc tăng vốn điều lệ thông qua việc chia cổ tức, phát hành cổ phiếu. Cụ thể, măm 2024, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 12.720 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 10.087 tỉ đồng. Sau khi trích lập các quỹ, ngân hàng còn hơn 7.013 tỉ đồng. Tổng lợi nhuận hợp nhất lũy kế giữ lại năm trước, Sacombank có hơn 25.352 tỉ đồng. Nhằm nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động cũng như đáp ứng lợi ích của cổ đông, HĐQT trình cổ đông chủ trương tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên có lựa chọn của Sacombank. Nguồn vốn sử dụng từ nguồn lợi nhuận hợp nhất giữ lại lũy kế còn lại sau khi thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024. Sau khi được NHNN chấp thuận, HĐQT sẽ xây dựng phương án chi tiết, bao gồm tỷ lệ phát hành cổ phiếu để chia cổ tức và tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên. Phương án chi tiết sẽ được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trước khi triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm cũng thông tin, kết quả kinh doanh quý 1, Sacombank huy động thị trường 1 tăng 3,3%, đạt 33% kế hoạch. Cho vay đạt 4,7%, đạt 33% kế hoạch. Kiểm soát nợ xấu ở mức 2,2%, tăng 0,2% do khách hàng bị ảnh hưởng bởi khó khăn, nền kinh tế và thị trường bất động sản chưa phục hồi. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.674 tỉ đồng. Với dự dự báo các rủi ro tiềm ẩn từ kinh tế vĩ mô vẫn còn hiện hữu, nhưng với mục tiêu hoàn thành hành trình tái cơ cấu Sacombank cũng như sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu mới cao hơn, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 14.650 tỉ đồng, tăng 15% so với kết quả 2024. Dự kiến đến cuối năm, tổng tài sản đạt 819.800 tỉ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Nguồn vốn huy động đạt 736.300 tỉ đồng (tăng 9%) và dư nợ tín dụng đạt 614.000 tỉ đồng (tăng 14%). Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.