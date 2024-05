SafeGate và BlueOC hợp tác đưa dịch vụ an ninh mạng Việt Nam ra quốc tế

Theo báo cáo của Công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông tin Gartner, tổng chi tiêu cho an ninh mạng và rủi ro trên toàn cầu đạt 188 tỉ USD trong năm 2023 (tăng 12% so với năm 2022). Gartner cũng dự báo, chi tiêu cho CNTT nói chung trên toàn cầu tiếp tục tăng trưởng và có thể vượt ngưỡng 8.000 tỉ USD trước năm 2030.



Đại diện SafeGate và BlueOC ký kết thỏa thuận hợp tác CTV

Trong đó, an ninh bảo mật là một trong những lĩnh vực đáng chú ý. Số liệu từ Công ty nghiên cứu thị trường Modor Intelligence cho thấy quy mô thị trường an ninh mạng toàn cầu ước tính đạt hơn 203 tỉ USD vào năm 2024 và dự kiến đạt trên 350 tỉ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR 11,44% trong giai đoạn năm 2024 - 2029.

Theo thỏa thuận, BlueOC và SafeGate cam kết hợp tác trong việc chia sẻ kiến thức trong lĩnh vực an ninh mạng; Thúc đẩy thương mại hóa và đưa các sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng do doanh nghiệp Việt Nam triển khai ở các thị trường quốc tế, đặc biệt là các dịch vụ an ninh mạng. BlueOC và SafeGate cũng đồng thuận hợp tác trong nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ mới đáp ứng nhu cầu thị trường, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác bền vững và cam kết cùng nhau trong hành trình “Go Global” với các thị trường mục tiêu như Nhật Bản, Mỹ, Singapore, Canada…

Ông Ngô Tuấn Anh, CEO SafeGate đánh giá với xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ như hiện nay, an ninh mạng là thị trường hấp dẫn với quy mô lớn, dịch vụ đa dạng và luôn có cơ hội cho người chơi mới. Để khai phá và chinh phục thị trường quốc tế, nhất là với một lĩnh vực đặc thù như an ninh mạng chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, các doanh nghiệp an ninh mạng Việt Nam có thế mạnh về nhân sự chuyên môn tốt, dịch vụ cung cấp đa dạng, giá cả cạnh tranh.



Theo ông Mai Xuân Thứ, Giám đốc Công nghệ BlueOC, thống kê năm 2023, thế giới có khoảng 2.200 cuộc tấn công mỗi ngày. Tại Việt Nam, hằng năm có khoảng 14.000 sự cố an ninh mạng và dự báo trong năm 2024, con số này sẽ còn tăng mạnh hơn do các tội phạm công nghệ ngày càng nguy hiểm và thủ đoạn cũng rất tinh vi.

“Là một công ty làm trong lĩnh vực công nghệ, chúng tôi hiểu rằng các mối nguy cơ tiềm ẩn từ tội phạm mạng khiến các doanh nghiệp lo ngại, khách hàng của chúng tôi cũng vậy. Do đó, việc hợp tác lâu dài giữa SafeGate và BlueOC giúp 2 bên củng cố năng lực của mình, cùng nhau phát triển các giải pháp phần mềm phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng và bảo mật tốt, nâng cao uy tín của Việt Nam nói chung và 2 công ty nói riêng trong thị trường công nghệ thông tin trong và ngoài nước”, ông Mai Xuân Thứ nói thêm.