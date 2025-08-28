SAFOCO: 20 năm kiến tạo giá trị cho người tiêu dùng Việt

Từ xí nghiệp nhà nước đến doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu

Năm 2005, Xí nghiệp Lương thực Thực phẩm Safoco thực hiện cổ phần hóa, chính thức chuyển mình thành Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco, một bước ngoặt quan trọng đánh dấu hành trình phát triển mạnh mẽ và bền vững của doanh nghiệp (DN). Với tầm nhìn dài hạn và chiến lược rõ ràng, công ty đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại VN và các nước thuộc châu Âu, châu Á, châu Mỹ, khối EU; đầu tư hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, chuẩn hóa quy trình quản lý và xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp cả nước và quốc tế.

Trong hai thập niên, SAFOCO đã mở rộng mạng lưới phân phối nội địa lên hơn 8.000 điểm bán hàng trải khắp cả nước. Các sản phẩm chủ lực như mì sợi, nui, bún, bánh tráng… đã trở thành những mặt hàng quen thuộc trong bếp ăn của hàng triệu gia đình Việt.

Không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa, SAFOCO mở rộng thành công hoạt động xuất khẩu. Sản phẩm mang thương hiệu SAFOCO có mặt tại hơn 85 quốc gia, bao gồm Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Đức, Canada, Nga, Na Uy, Thụy Điển, Hàn Quốc, Nhật Bản và toàn khu vực châu Á.

Một trong những yếu tố làm nên thành công của SAFOCO chính là chiến lược đầu tư bài bản vào máy móc, nhà xưởng và công nghệ quản lý. Công ty đã thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, HACCP. Bên cạnh đó, năm 2024, SAFOCO được cấp thêm các chứng nhận quan trọng như ISO 14001:2015 về quản lý môi trường và ISO 45001:2018 về an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Toàn bộ dây chuyền sản xuất tại các phân xưởng được hiện đại hóa, tự động hóa cao, giúp kiểm soát chất lượng từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm. Sản phẩm của SAFOCO hiện đạt các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất như FSSC 22000, tiêu chuẩn EU, FDA (Hoa Kỳ), KFDA (Hàn Quốc), HALAL, Free Gluten. Năm 2025, công ty tiếp tục được tái cấp chứng nhận HALAL và FSSC 22000.

SAFOCO cũng hoàn tất điều chỉnh bao bì, nhãn mác theo Thông tư 29/2023/TT-BYT, tăng độ minh bạch và thuận tiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, một điểm cộng lớn trong xu thế tiêu dùng hiện đại.

Bà Phạm Thị Thu Hồng phát biểu tại Hội nghị điển hình tiên tiến Ảnh: Safoco

Chuyển đổi số toàn diện từ văn phòng đến nhà máy

Trong thời đại công nghệ số, SAFOCO là một trong số ít DN ngành thực phẩm triển khai chuyển đổi số toàn diện. Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030 đang được SAFOCO triển khai sâu rộng. Công ty đã ứng dụng phần mềm kế toán TAFi, hệ thống giám sát vận tải Vtracking, chữ ký số, họp trực tuyến, camera giám sát nhà xưởng, số hóa hồ sơ nhân sự và phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử".

Song song đó, công ty không ngừng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhân viên nghiệp vụ bằng các khóa đào tạo chuyên sâu về công nghệ, quy trình vận hành và kiểm tra chất lượng. Việc đào tạo nội bộ được tổ chức bài bản với hàng trăm lượt cán bộ, công nhân viên tham gia các lớp huấn luyện định kỳ về vệ sinh an toàn thực phẩm, sơ cấp cứu, an toàn lao động...

Năm 2024, SAFOCO đạt tổng doanh thu 732,1 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 60,86 tỉ đồng và nộp ngân sách nhà nước hơn 29,57 tỉ đồng. Tiền lương bình quân của người lao động đạt 16,22 triệu đồng/người/tháng.

Bước sang năm 2025, một năm được dự báo nhiều khó khăn thách thức, SAFOCO vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng, kế hoạch doanh thu 780 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 61 tỉ đồng và thu nhập bình quân người lao động khoảng 16,9 triệu đồng/người /tháng.

Trước sức ép cạnh tranh khốc liệt từ các chương trình khuyến mãi sâu của đối thủ, SAFOCO vẫn duy trì ổn định hệ thống phân phối truyền thống và hiện đại. Tại thị trường nội địa, công ty tập trung vào các chiến dịch bán hàng trực tiếp, hỗ trợ đại lý, cải tiến trưng bày sản phẩm tại siêu thị. Với thị trường quốc tế, công ty chủ động khảo sát và xúc tiến thương mại đã đưa được sản phẩm đầy đủ vào các quốc gia tiềm năng như: Malaysia, Thái Lan, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc… bằng nhãn hiệu độc quyền của SAFOCO.

Đặc biệt, trong bối cảnh Mỹ áp thuế 20% với hàng hóa xuất khẩu từ VN, SAFOCO vẫn quyết tâm duy trì chất lượng, hoàn thiện chứng từ và cải tiến chuỗi cung ứng để giữ chân khách hàng.

Sản phẩm của SAFOCO đạt Thương hiệu quốc gia VN năm 2024 Ảnh: Safoco

Hội nhập quốc tế là xu thế của kỷ nguyên vươn mình

Hiện SAFOCO có gần 600 lao động. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm, chế độ lao động và luôn chú trọng đời sống công nhân thông qua các chính sách phúc lợi, tặng quà lễ, tết, tổ chức nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ… Tháng 2.2025, công ty được đánh giá đạt tiêu chuẩn SMETA 4 Pillars về trách nhiệm xã hội tại phân xưởng bánh tráng.

Đặc biệt, bếp ăn tập thể của công ty do chính công ty tự tổ chức nấu với mục đích giám sát, kiểm tra chất lượng đạt chuẩn, thực đơn dinh dưỡng đầy đủ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các chương trình đào tạo kỹ năng, cập nhật kiến thức pháp luật, tập huấn xuất nhập khẩu, quản lý rủi ro được triển khai định kỳ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Để có chỗ đứng ở thị trường VN và quốc tế, bà Phạm Thị Thu Hồng, Tổng giám đốc SAFOCO, chia sẻ: "Hơn 20 năm công tác, tôi và Ban điều hành luôn nỗ lực hết mình, đồng tâm hiệp lực, cùng nhau dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và quyết tâm dành hết tâm huyết chèo lái con thuyền SAFOCO vượt qua những khó khăn để xây dựng doanh nghiệp vững mạnh trong kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Hội nhập quốc tế là xu thế của kỷ nguyên vươn mình. Để đạt được những điều trên, SAFOCO phải mạnh dạn nhanh chóng đầu tư cải tạo, mở rộng nhà xưởng, nâng cấp đổi mới máy móc thiết bị; không ngừng nghiên cứu sản phẩm mới để đa dạng hóa sản phẩm, nâng sức cạnh tranh trong hội nhập. Trong đó luôn đặt yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng lên hàng đầu".