Sài Gòn Light Event hướng tới tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp cho sự kiện doanh nghiệp

Trong xu hướng đó, Sài Gòn Light Event đang định hướng phát triển theo tiêu chuẩn tổ chức và vận hành chuyên nghiệp dành cho các sự kiện doanh nghiệp tại TP.HCM và khu vực phía nam.

Toàn cảnh không gian sân khấu Lễ động thổ dự án tại KCN Phú An Thạnh, Tây Ninh

Từ đơn vị cung cấp thiết bị đến mô hình vận hành sự kiện tổng thể

Trước đây, thị trường sự kiện thường chia thành nhiều đơn vị riêng lẻ như cho thuê âm thanh ánh sáng, sân khấu, màn hình LED hoặc nhân sự sự kiện. Tuy nhiên, nhu cầu hiện nay của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc thuê thiết bị mà còn cần một đơn vị có khả năng quản lý tổng thể chương trình, kiểm soát tiến độ thi công, vận hành kỹ thuật và phối hợp đồng bộ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Theo đại diện Sài Gòn Light Event, đây cũng là định hướng mà doanh nghiệp theo đuổi trong nhiều năm gần đây. Thay vì chỉ tập trung vào dịch vụ cho thuê thiết bị sự kiện, đơn vị đầu tư mạnh vào quy trình triển khai, đội ngũ vận hành và năng lực tổ chức thực tế nhằm đáp ứng các chương trình có quy mô lớn và yêu cầu chuyên nghiệp hơn.

Hiện nay, Sài Gòn Light Event tham gia triển khai nhiều loại hình chương trình như lễ khai trương doanh nghiệp, lễ động thổ – khởi công, lễ kỷ niệm thành lập công ty, hội nghị khách hàng, year end party, activation thương hiệu và các sự kiện tại nhà máy, khu công nghiệp, trung tâm thương mại. Bên cạnh TP.HCM, đơn vị còn mở rộng phạm vi hoạt động tại Bình Dương (cũ), Đồng Nai, Long An (cũ), Tây Ninh và nhiều tỉnh thành khu vực phía nam.

Yếu tố vận hành trở thành tiêu chuẩn mới của ngành sự kiện

Không gian sân khấu tại Lễ kỷ niệm 25 thành lập doanh nghiệp do Sài Gòn Light Event triển khai và vận hành đồng bộ các hạng mục sự kiện ẢNH: DNCC

Theo nhiều chuyên gia trong ngành, khoảng cách giữa một chương trình "được tổ chức" và một chương trình "được vận hành chuyên nghiệp" nằm ở khả năng kiểm soát thực tế tại hiện trường.

Một sự kiện doanh nghiệp hiện đại không chỉ cần hệ thống sân khấu đẹp hay âm thanh ánh sáng nổi bật mà còn đòi hỏi sự đồng bộ giữa tiến độ thi công, quản lý kỹ thuật, điều phối nhân sự, kiểm soát timeline, xử lý phát sinh và trải nghiệm khách mời.

Đại diện Sài Gòn Light Event cho biết doanh nghiệp đang hướng đến mô hình "event operation" – tiêu chuẩn vận hành sự kiện theo quy trình thực tế. Trong nhiều chương trình gần đây, doanh nghiệp tập trung chuẩn hóa quy trình từ khảo sát mặt bằng, thiết kế layout, thi công sân khấu, vận hành kỹ thuật đến phối hợp nhân sự onsite nhằm tối ưu tiến độ triển khai và hạn chế rủi ro.

Tập trung đầu tư năng lực triển khai thực tế

Một trong những yếu tố được Sài Gòn Light Event chú trọng là khả năng thi công và vận hành trực tiếp tại hiện trường. Doanh nghiệp cho biết đang đầu tư đồng bộ vào hệ thống âm thanh ánh sáng, màn hình LED, nhà bạt, thiết bị sân khấu, kho vận, vận chuyển cùng đội ngũ kỹ thuật và điều phối onsite.

Các hạng mục trình diễn và kỹ thuật được phối hợp vận hành trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập doanh nghiệp ẢNH: DNCC

Việc chủ động về thiết bị và nhân sự giúp tối ưu thời gian triển khai cũng như kiểm soát chất lượng vận hành cho từng chương trình.

Ngoài hệ thống thiết bị sự kiện, Sài Gòn Light Event còn cung cấp đội ngũ MC song ngữ, lễ tân, PG, ca sĩ, múa lân, quay phim, chụp hình và nhân sự vận hành chương trình. Việc chủ động cả thiết bị lẫn nhân sự giúp đơn vị triển khai đồng bộ nhiều hạng mục trong cùng một sự kiện, đặc biệt là các chương trình doanh nghiệp có yếu tố quốc tế hoặc quy mô lớn.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, đơn vị này cũng tập trung xây dựng hình ảnh thương hiệu theo hướng chuyên nghiệp và đồng bộ trên các nền tảng số như website, Google Maps, YouTube, TikTok và LinkedIn nhằm tăng khả năng tiếp cận khách hàng doanh nghiệp.

Toàn cảnh không gian Lễ khai trương Trung tâm Trải nghiệm xe năng lượng mới do Sài Gòn Light Event tổ chức trọn gói ẢNH: DNCC

Hướng tới phân khúc sự kiện doanh nghiệp chuyên nghiệp

Theo xu hướng hiện nay, nhiều doanh nghiệp khi lựa chọn đối tác tổ chức sự kiện không chỉ đánh giá qua giá thành mà còn quan tâm đến kinh nghiệm vận hành thực tế, năng lực triển khai quy mô lớn, tính đồng bộ trong quy trình và khả năng xử lý onsite.

Đại diện Sài Gòn Light Event nhận định, đây cũng là giai đoạn thị trường bắt đầu phân hóa rõ giữa mô hình cho thuê thiết bị nhỏ lẻ và mô hình tổ chức sự kiện chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn doanh nghiệp.

Trong định hướng phát triển sắp tới, Sài Gòn Light Event đặt mục tiêu mở rộng năng lực triển khai các chương trình quy mô lớn tại TP.HCM và khu vực miền Nam, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng doanh nghiệp.

Đội ngũ kỹ thuật Sài Gòn Light Event vận hành chương trình tại Lễ khai trương Trung tâm Trải nghiệm xe năng lượng mới ẢNH: DNCC

Bên cạnh việc đầu tư thiết bị, doanh nghiệp cũng tập trung xây dựng đội ngũ kỹ thuật, điều phối và vận hành chương trình theo hướng chuyên môn hóa, hướng tới hình ảnh một đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, uy tín và có năng lực triển khai thực tế trong nhiều loại hình sự kiện khác nhau.