Sai lầm khiến cô nàng công sở già hơn tuổi thật

Skincare sai cách sẽ khiến làn da lão hóa trước tuổi

Sử dụng quá nhiều khăn tẩy trang

Khăn tẩy trang giúp loại bỏ lớp trang điểm trên da mặt thay cho nước tẩy trang hoặc dầu tẩy trang. Nhờ sự tiện lợi nên sản phẩm này được nhiều chị em công sở yêu thích. Tuy nhiên, việc lạm dụng khăn tẩy trang có thể làm da bạn bị khô và tiết nhiều dầu thừa, làm tăng nguy cơ gây mụn cho da. Đặc biệt, khi dùng khăn tẩy trang, làn da chúng ta sẽ chịu nhiều lực ma sát hơn, dễ bị tổn thương và viêm nhiễm, thậm chí là làm tăng sắc tố, lão hóa sớm.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khăn tẩy trang khó có thể làm sạch hết lớp makeup "cứng đầu". Bạn nên sử dụng dầu tẩy trang để làm sạch sâu, kết hợp với một số động tác massage nhẹ nhàng để ngăn ngừa chảy xệ, lão hóa da.

Nếu dùng khăn tẩy trang thì bạn nên duy trì ở tần suất hợp lý, không chà xát mạnh

Không cho làn da nghỉ giữa các bước skincare

Rất nhiều chị em phụ nữ công sở bận rộn, muốn skincare nhanh chóng để đi ngủ mà không chú trọng khoảng thời gian "nghỉ" thích hợp giữa các bước chăm sóc da. Nếu apply lập tức, các sản phẩm sẽ không đủ thời gian thẩm thấu vào sâu bên trong, làm giảm tác dụng. Còn thời gian nghỉ quá dài sẽ khiến da dễ kích ứng, mẫn cảm và không đạt hiệu quả như ý. Do đó, chị em cần chú ý thời gian nghỉ khi chuyển qua bước skincare tiếp theo.

Dùng sản phẩm lột mụn

Trên thị trường có rất nhiều sản phẩm dán lột mụn. Tuy nhiên, nếu dùng thường xuyên, dùng sai cách có thể làm tổn thương vùng da đó. Các động tác cắt, kéo sản phẩm khiến làn da bị kéo giãn, giãn nở lỗ chân lông, khiến da lão hóa nhanh hơn.

Việc lột mụn với lực mạnh sẽ khiến da hư tổn, giãn nở lỗ chân lông, đẩy nhanh lão hóa

Bên cạnh đó, bạn có thể dùng các sản phẩm tẩy da chết chứa AHA, BHA. Làn da sẽ được làm sạch tận sâu bên trong lỗ chân lông và hiệu quả điều trị, ngăn ngừa mụn cũng rõ rệt hơn.

Không dùng kem chống nắng khi dùng kem trang điểm có khả năng chống nắng

Hiện nay có nhiều loại kem nền, phấn phủ, cushion tích hợp thêm khả năng chống nắng bảo vệ da. Nhiều chị em cho rằng, những sản phẩm này đã đủ bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời nên không thoa thêm kem chống nắng. Đây là một thói quen chăm sóc da sai lầm thường gặp ở những cô nàng công sở bận rộn, không có nhiều thời gian chuẩn bị mỗi sáng. Lâu ngày sẽ khiến da sạm màu và lão hóa nhanh hơn.

Theo các chuyên gia, SPF trong các sản phẩm trang điểm chỉ góp phần tăng cường khả năng bảo vệ da, nhưng chưa đủ mạnh để kháng tia UV như kem chống nắng. Do đó, bạn nên chọn cho da sản phẩm chống nắng phù hợp và thoa hằng ngày dù thời tiết như thế nào.

Theo các chuyên gia da liễu, kem chống nắng vật lý an toàn hơn cho da, phù hợp với cả da nhạy cảm. Các thành phần chống tia UV hiệu quả bao gồm Zinc Oxide (Kẽm Oxit) và Octinoxate.

Nhiều chuyên gia da liễu trên thế giới tin chọn kem chống nắng Image Prevention+ để làn da được bảo vệ hiệu quả

Các sản phẩm chống nắng vật lý thường chứa 2 thành phần chống tia UV mạnh mẽ đó là Zinc Oxide (Kẽm Oxit) và Octinoxate. Kết hợp thành phần Photosomes giúp giảm tình trạng cháy nắng, nuôi dưỡng da khỏe khoắn hơn. Cùng với vitamin C, chiết xuất hạt nho, trà xanh giúp kháng viêm, ngăn ngừa lão hóa và giảm kích ứng do ánh nắng tác động.

Đưa ống serum trực tiếp tiếp xúc với làn da

Trong quá trình skincare, nhiều chị em thường có thói quen đưa thẳng ống bơm serum lên làn da, sau đó tán đều và massage để serum thẩm thấu. Nếu bạn đang có thói quen này thì nên bỏ ngay nhé! Hành động này sẽ khiến vi khuẩn từ da vô tình bám vào ống serum. Từ đó serum sẽ nhanh hỏng, biến chất, giảm hiệu quả dưỡng da.

Không nên để ống bơm serum tiếp xúc trực tiếp với da mặt

Thay vì đưa ống serum trực tiếp lên da mặt, bạn nên nhỏ serum một lượng phù hợp ra lòng bàn tay rồi massage đều khắp mặt. Tuy nhiên, hãy lưu ý vệ sinh da tay kỹ càng trước khi skincare, để tránh đưa vi khuẩn, bụi bẩn lên da mặt nhé!

Nếu bạn muốn sở hữu làn da sáng mịn, tươi trẻ, bạn có thể tham khảo các serum chống lão hóa phục hồi da với thành phần gồm vitamin A, C và E, chuỗi peptide, HA, chiết xuất hạt nho, trà xanh. Làn da của bạn sẽ được cấp ẩm, phục hồi, trắng mịn bật tone mà không bị kích ứng. Đồng thời làm chậm quá trình lão hóa, cho da săn chắc, đàn hồi tự nhiên.

Image Vital C Hydrating Antioxidant ACE Serum giúp da khỏe khoắn, rạng rỡ

Chúc bạn chăm sóc da đúng cách và sở hữu làn da khỏe khoắn, tươi trẻ bất chấp tuổi tác.