Sai lầm nghiêm trọng khi để điện thoại trên taplo xe ô tô

Nhiều tài xế có thói quen kẹp điện thoại lên giá đỡ trên xe ô tô mà không hề biết đó là thói quen không tốt, vô tình tạo ra một rủi ro lớn đang rình rập. Theo đó, điện thoại khi quá nóng có thể dẫn đến hiện tượng thoát nhiệt, duy trì lâu ngày sẽ gây phồng pin hoặc thậm chí phát nổ.

Bên cạnh đó, bên trong xe ô tô là không gian kín bằng kim loại nên rất dễ hấp thụ nhiệt độ từ môi trường xung quanh. Việc đặt thiết bị trực tiếp trên bảng điều khiển khiến máy (taplo) sẽ hứng trọn ánh nắng qua kính chắn gió, sai lầm này cộng hưởng với nhiệt lượng khi vận hành cũng ảnh hưởng không ít tới điện thoại, thậm chí sẽ làm hỏng linh kiện và bong keo màn hình.

Điện thoại đặt trên taplo xe ô tô trong ngày nắng đối diện nguy cơ quá nhiệt

ẢNH: GEMINI AI

Sai lầm tai hại khiến nguy cơ nổ pin điện thoại khi lái xe ô tô

Để làm mát từ bên ngoài, người dùng tuyệt đối không nên để điện thoại dưới ánh nắng trực tiếp. Bạn có thể đặt máy trước cửa gió điều hòa nhằm tận dụng luồng khí lạnh như một bộ tản nhiệt. Tuy nhiên, không nên làm mát quá nhanh để tránh hiện tượng ngưng tụ hơi nước gây hỏng hóc bên trong. Việc tháo ốp lưng nhựa hoặc silicon cũng giúp thiết bị thoát nhiệt ra ngoài khung vỏ hiệu quả hơn.

Bên cạnh tác động môi trường, bản thân điện thoại cũng tự sinh ra lượng nhiệt lớn từ linh kiện. Việc sạc pin trong xe, đặc biệt là sạc không dây hay MagSafe, sẽ tạo ra nhiệt lượng cao. Thất thoát năng lượng từ sạc không dây cộng hưởng với nắng nóng bảng điều khiển dễ gây quá nhiệt. Do đó, người dùng nên hạn chế sạc pin khi đang gắn máy trên giá đỡ lái xe.

Tốt nhất bạn nên giảm tải cho CPU bằng cách tắt các tính năng không cần thiết như Wi-Fi. Hạn chế sử dụng dẫn đường trên các tuyến đường quen và giữ độ sáng màn hình ở mức thấp. Các tác vụ nặng như chơi game hay chỉnh sửa video tuyệt đối không nên thực hiện trong khi lái xe. Khi phát hiện máy quá nóng, hành động cần thiết là tắt nguồn ngay và đưa thiết bị vào bóng râm.

Ngoài ra, người dùng không nên bỏ quên điện thoại lại trong xe khi rời đi để tránh nguy cơ cháy nổ và trộm cắp. Áp dụng đồng bộ các giải pháp bên trong lẫn bên ngoài sẽ giúp bảo vệ viên pin an toàn. Nắm vững cơ chế tỏa nhiệt giúp bạn chủ động kéo dài tuổi thọ cho chiếc smartphone của mình.