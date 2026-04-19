Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Sai lầm phổ biến khi sạc laptop khiến tuổi thọ pin giảm mạnh

Kiến Văn
19/04/2026 11:14 GMT+7

Việc duy trì sức khỏe pin là quan trọng nhằm đảm bảo các thiết bị như laptop (và cả smartphone) hoạt động hiệu quả.

Qua thời gian và quá trình sử dụng, tuổi thọ pin trên laptop sẽ giảm dần, dẫn đến việc pin không còn giữ được thời gian sử dụng như ban đầu. Mặc dù đây là điều rất tự nhiên, nhưng có những cách để làm chậm quá trình hao mòn này.

Một trong những nguyên tắc quan trọng mà người dùng cần thực hiện là tránh để pin laptop cạn kiệt hoàn toàn. Thay vào đó, người dùng nên giữ mức pin trên 20% trước khi sạc lại. Mặc dù công nghệ pin lithium-ion đã phát triển giúp người dùng xả pin hoàn toàn trong những trường hợp cần thiết, nhưng việc này không nên diễn ra thường xuyên.

Mỗi lần pin cạn kiệt, áp lực hóa học bên trong pin tăng lên, làm giảm tuổi thọ tổng thể. Ngược lại, việc sạc đầy pin cũng có thể gây ra những phản ứng hóa học nhanh hơn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ pin.

Nguyên tắc sạc pin laptop cần được duy trì

Theo Consumer Reports, quy tắc lý tưởng là giữ mức pin trong khoảng 20% đến 80%, công việc không chỉ giúp kéo dài hiệu suất mà còn bảo vệ tuổi thọ của pin. Ngoài ra, người dùng cũng nên tránh để laptop cắm sạc liên tục, vì việc giữ pin ở mức 100% trong thời gian dài có thể làm tăng áp lực hóa học và điện, dẫn đến sự xuống cấp nhanh chóng của pin.

Nhiều thiết bị hiện đại, bao gồm cả laptop, được trang bị chế độ bypass charging - tính năng cho phép bộ sạc cung cấp điện trực tiếp cho thiết bị khi pin đã đầy giúp giảm thiểu việc hao mòn pin. Tuy nhiên, không phải tất cả thiết bị đều có tính năng này và người dùng có thể cần kích hoạt nó một cách thủ công.

Nếu không có chế độ bypass charging, người dùng vẫn có thể để máy tính cắm sạc, nhưng cần lưu ý đến cách sử dụng. Nếu thực hiện các tác vụ tiêu tốn nhiều tài nguyên, pin sẽ bị hao hụt nhanh chóng. Do đó, hãy nhớ rút sạc định kỳ và giữ mức pin trong khoảng từ 20% đến 80% để bảo vệ sức khỏe pin của thiết bị.

Tin liên quan

Đột phá năng lượng khi gõ phím cũng có thể sạc pin cho laptop

Đột phá năng lượng khi gõ phím cũng có thể sạc pin cho laptop

Một bước đột phá năng lượng mở ra tương lai cho khả năng gõ phím laptop, đi bộ cũng có thể tạo ra điện.

Khám phá thêm chủ đề

laptop Sạc pin Sai lầm kinh nghiệm Pin lithium-ion
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận