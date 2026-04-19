Sai lầm phổ biến khi sạc laptop khiến tuổi thọ pin giảm mạnh

Qua thời gian và quá trình sử dụng, tuổi thọ pin trên laptop sẽ giảm dần, dẫn đến việc pin không còn giữ được thời gian sử dụng như ban đầu. Mặc dù đây là điều rất tự nhiên, nhưng có những cách để làm chậm quá trình hao mòn này.

Dùng laptop hằng ngày nhưng nhiều người vẫn sạc sai cách ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một trong những nguyên tắc quan trọng mà người dùng cần thực hiện là tránh để pin laptop cạn kiệt hoàn toàn. Thay vào đó, người dùng nên giữ mức pin trên 20% trước khi sạc lại. Mặc dù công nghệ pin lithium-ion đã phát triển giúp người dùng xả pin hoàn toàn trong những trường hợp cần thiết, nhưng việc này không nên diễn ra thường xuyên.

Mỗi lần pin cạn kiệt, áp lực hóa học bên trong pin tăng lên, làm giảm tuổi thọ tổng thể. Ngược lại, việc sạc đầy pin cũng có thể gây ra những phản ứng hóa học nhanh hơn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ pin.

Nguyên tắc sạc pin laptop cần được duy trì

Theo Consumer Reports, quy tắc lý tưởng là giữ mức pin trong khoảng 20% đến 80%, công việc không chỉ giúp kéo dài hiệu suất mà còn bảo vệ tuổi thọ của pin. Ngoài ra, người dùng cũng nên tránh để laptop cắm sạc liên tục, vì việc giữ pin ở mức 100% trong thời gian dài có thể làm tăng áp lực hóa học và điện, dẫn đến sự xuống cấp nhanh chóng của pin.

Nhiều thiết bị hiện đại, bao gồm cả laptop, được trang bị chế độ bypass charging - tính năng cho phép bộ sạc cung cấp điện trực tiếp cho thiết bị khi pin đã đầy giúp giảm thiểu việc hao mòn pin. Tuy nhiên, không phải tất cả thiết bị đều có tính năng này và người dùng có thể cần kích hoạt nó một cách thủ công.

Nếu không có chế độ bypass charging, người dùng vẫn có thể để máy tính cắm sạc, nhưng cần lưu ý đến cách sử dụng. Nếu thực hiện các tác vụ tiêu tốn nhiều tài nguyên, pin sẽ bị hao hụt nhanh chóng. Do đó, hãy nhớ rút sạc định kỳ và giữ mức pin trong khoảng từ 20% đến 80% để bảo vệ sức khỏe pin của thiết bị.