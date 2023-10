Sai lầm thường gặp khi trị sẹo thường gặp hiện nay

Rejuvaskin là thương hiệu dược mỹ phẩm cung cấp các sản phẩm quản lý sẹo và chăm sóc da đến từ Mỹ. Thương hiệu mang đến các dòng sản phẩm với thành phần lành tính, hiệu quả giúp giải quyết những vết sẹo thâm, rỗ, lõm và sẹo lồi, phì đại bao gồm:

Kem xóa mờ sẹo thâm, rỗ, lõm Scar Esthetique là giải pháp hữu hiệu giúp ngăn ngừa và giảm thiểu sẹo thâm, rỗ, lõm nhờ chứa 2 loại peptides, 23 chiết xuất tự nhiên (chiết xuất hành tây tím, rong biển, hoa cúc), Glucosamine, silicone và chất chống ô xy hóa mạnh mẽ Coenzyme Q10. Sản phẩm giúp làm mờ thâm, rỗ, lõm từ nhiều nguyên nhân như sẹo mụn, sẹo bỏng nhẹ, trầy xa, côn trùng cắn, thủy đậu, sẹo da xâm lấn…

Tiếp đến là gel silicone ngăn ngừa và làm xẹp sẹo lồi, phì đại RejuvaSil chứa 97% silicone, squalane, vitamin C, dầu Amu trong đó silicone là thành phần vàng được ứng dụng trong y học rộng rãi trong nhiều lĩnh vực y tế, đặc biệt trong nhiều sản phẩm phòng ngừa - điều trị vết thương - sẹo từ hơn 40 năm trước. Đây được biết đến là chất liệu giúp giữ ẩm vết thương, giảm đau, ngứa đồng thời giảm hậu quả sẹo xấu. Sản phẩm có thêm squalane, vitamin C, dầu Amu giúp giảm những kích ứng, khó chịu do vết sẹo để lại. RejuvaSil được sử dụng cho vết thương phẫu thuật và đặc biệt hiệu quả cho sử dụng vùng mặt, vùng khó cố định như khuỷu tay, cổ chân, tai, mí mắt.

Bên cạnh gel silicone RejuvaSil, Rejuvaskin còn có miếng dán silicone Scar Fx với thành phần từ silicone áp dụng cho vết sẹo lồi, phì đại. Miếng dán sẹo silicone Scar Fx khi dán lên vết sẹo giúp giữ ẩm, giảm quá trình tăng sinh collagen quá mức từ đó ngăn ngừa sẹo lồi, sẹo phì đại đồng thời giảm kích thước cũng như thể tích của vết sẹo, làm mềm, mờ và phẳng sẹo. Sản phẩm còn giúp cải thiện các tình trạng đỏ, thâm, giảm ngứa và khó chịu thường gặp ở sẹo lồi. Hơn nữa, đối với miếng dán Scar Fx có độ dính vừa phải, không quá căng nhằm giảm thiểu tối đa tổn thương khi lột/tháo miếng dán, giảm nguy cơ kích thích hay làm giãn sẹo.

Miếng dán này cũng giúp che phủ bảo vệ da và sẹo bên dưới, bảo vệ khỏi vi khuẩn, bụi bẩn xâm nhập. Ưu điểm của miếng dán silicone ngừa và ép sẹo silicone Scar FX có thể tái sử dụng nhiều lần nên rất tiết kiệm chi phí cho người sử dụng.

Cuối cùng việc trị sẹo đúng cách sẽ giúp làn da được cải thiện và nhanh chóng lấy lại làn da mịn màng, tự tin hơn. Rejuvaskin Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình chia tay sẹo.

