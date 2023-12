Sai lầm trong quan niệm ăn sữa chua mùa lạnh gây viêm họng

Thời tiết giao mùa với nhiều biến động, tạo điều kiện cho mầm bệnh sinh sôi, phát triển, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp. Trong đó, viêm họng là một trong những căn bệnh phổ biến, đặc biệt là ở trẻ em và người cao tuổi do có hệ miễn dịch non - yếu.

PGS.TS Bác sĩ Nguyễn Thị Lâm - Nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc Gia chia sẻ nhiều nguyên nhân gây viêm họng nói riêng và bệnh về hô hấp nói chung.

Câu hỏi: Nhiều bệnh lý viêm nhiễm đường hô hấp lây lan nhanh trong giai đoạn chuyển mùa. Dưới góc độ chuyên môn, bác sĩ Lâm có thể giải thích rõ hơn vì sao đây là thời điểm bệnh dễ "ghé thăm", đặc biệt ở trẻ nhỏ và người cao tuổi?



Cuối năm thời tiết chuyển lạnh, mưa phùn nửa cuối mùa đông tạo điều kiện thuận lợi để mầm bệnh phát triển và hoạt động. Những người có sức đề kháng suy giảm dễ bị vi khuẩn tấn công dẫn đến ốm vặt. Trong đó, trẻ em có hệ miễn dịch non yếu và ông bà lớn tuổi bị suy giảm sức khỏe hệ miễn dịch là hai đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất.

Câu hỏi: Vậy làm cách nào để ngăn ngừa các bệnh về hô hấp, viêm họng, cũng như duy trì sức đề kháng cho trẻ nhỏ và ông bà trong thời điểm giao mùa?

Để bảo vệ sức khỏe khi chuyển mùa, ngoài biện pháp giữ ấm, vận động, tiêm ngừa… chúng ta cần tăng cường sức đề kháng bằng chế độ dinh dưỡng cân đối, bởi khoảng 70% hệ miễn dịch biểu mô của cơ thể tập trung ở đường ruột. Do đó, tiêu hóa khỏe đồng nghĩa hệ miễn dịch khỏe, cũng là "chìa khóa" phòng bệnh tật.

Một trong những cách củng cố sức khỏe hệ miễn dịch đơn giản và hiệu quả là thói quen ăn sữa chua hàng ngày.

Câu hỏi: Chúng ta không thể phủ nhận lợi ích của sữa chua. Tuy nhiên, nhiều người vẫn giữ quan điểm mùa lạnh phải hạn chế ăn đồ lạnh, đặc biệt là sữa chua để tránh viêm họng. Điều này đúng không thưa bác sĩ?

Vì luôn cần được bảo quản lạnh, sữa chua thường bị "gắn nhãn" gây viêm họng. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không có cơ sở khoa học mà chỉ xuất phát từ tâm lý "sợ lạnh".

Khi ăn một hộp sữa chua, trọng lượng của từng thìa nhỏ không đáng kể so với trọng lượng cơ thể, do đó không ảnh hưởng đến cân bằng nhiệt cũng như gây kích ứng, viêm vùng hầu họng. Ngoài ra, sữa chua còn có thể giúp giảm cảm giác đau rát do viêm họng gây nên.

Hơn hết, loại thực phẩm này rất thiết yếu với sức khỏe, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường đề kháng, phòng ngừa bệnh thời điểm giao mùa.

Câu hỏi: Bằng cách nào mà một hộp sữa chua nhỏ chúng ta nạp vào hàng ngày có thể giải quyết câu chuyện tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch?

Một hộp sữa chua không chỉ cung cấp cho cơ thể nhiều dưỡng chất quan trọng từ sữa như protein, canxi... mà còn cung cấp lượng lớn lợi khuẩn đường ruột. Đây chính là những "chiến binh" giúp tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch cho cơ thể, từ đó phòng ngừa viêm hô hấp.

Đặc biệt, với nhóm người lớn tuổi vốn suy giảm chức năng đường ruột, sữa chua là thực phẩm hỗ trợ tối ưu cho hệ tiêu hoá, tăng cường sức đề kháng và giảm triệu chứng khó tiêu. Cũng theo nhiều nghiên cứu, sữa chua là món ăn dinh dưỡng bổ sung, giúp người lớn tuổi tăng cường sức khỏe xương, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Câu hỏi: Để đối phó với thời tiết lạnh, nhiều gia đình chọn ngâm sữa chua trong nước nóng hoặc hâm bằng lò vi sóng. Cách làm này có đúng không bác sĩ?

Cần làm rõ đây là cách làm sai lầm, có thể làm biến chất thành phần sữa chua, tiêu diệt lợi khuẩn, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Trong trường hợp ông bà hoặc em bé nhạy cảm với nhiệt độ lạnh, gia đình có thể bảo quản sữa chua ở ngăn mát và để ở nhiệt độ phòng 15-20 phút cho bớt lạnh trước khi ăn.

Câu hỏi: Ngoài nguyên tắc trên, bác sĩ có thể chia sẻ về tiêu chuẩn lựa chọn sữa chua tốt cho sức khỏe gia đình?

Trước tiên, chúng ta lưu ý chọn sản phẩm chất lượng, xuất xứ rõ ràng. Các sản phẩm của thương hiệu uy tín thường sẽ có lượng lớn đơn vị men tốt cho tiêu hóa, điển hình như men Lactobacillus Bulgaricus châu Âu giúp đường ruột khỏe mạnh, tăng cường hệ miễn dịch giúp khỏe tiêu hóa, tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch.

Ăn sữa chua là lựa chọn của gia đình Chị Nguyễn Thị Hà chăm sóc đề kháng trong thời điểm giao mùa. Nguồn: NVCC

Mỗi ngày, chúng ta nên ăn ít nhất 1 hũ sữa chua và dùng sau bữa chính, tránh ăn khi bụng đói. Khi ăn, chỉ dùng từng muỗng nhỏ để tránh cảm giác quá lạnh, có thể gây kích ứng răng và hầu họng. Để tăng khẩu vị đồng thời bổ sung dinh dưỡng, mẹ có thể cho trẻ và ông bà ăn sữa chua kết hợp với trái cây, các loại hạt và ngũ cốc.