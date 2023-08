Sai phạm nghiêm trọng trong việc ‘lấy đất’ thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Trước đó, Sở NN-PTNT Đồng Nai phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng các khu vực cải tạo đất phục vụ thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Qua kiểm tra, khu vực tại đồi Bình Minh, đoàn liên ngành ghi nhận đơn vị cải tạo là liên danh Vinaconex - Trung Chính không tuân thủ theo phương án được chấp thuận. Việc cải tạo không phân tầng khai thác, tạo vách đứng cao 15 - 30 m và góc dựng đứng 90 độ so với mặt bằng. Chưa hết, cốt kết thúc cải tạo mặt bằng có hiện tượng thấp hơn so với phương án thiết kế từ 1,5 - 2 m; không thực hiện thu gom lớp đất mặt mà thực hiện hoàn thổ tại chỗ ở một số vị trí thuộc phạm vi phương án. Vì vậy, nguy cơ sạt lở tại khu vực này rất cao do mái dựng đứng với chiều cao lớn, gây mất an toàn công trình và có thể gây thiệt hại tính mạng, tài sản. Ngoài ra, Sở NN-PTNT Đồng Nai nhận định có thể do khối lượng đất khai thác ngoài cấp phép khá lớn (phần mái dốc, quá cốt khai thác).