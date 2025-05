Sai phạm tại 132 Bến Vân Đồn: Buộc Công ty Nguyễn Kim nộp lại hơn 68,7 tỉ

Pháp lý khu đất 132 Bến Vân Đồn

Theo hồ sơ vụ án, sau khi khu đất 132 Bến Vân Đồn được chuyển cho Công ty Vĩnh Hội, từ năm 2009 - 2015, Công ty Nguyễn Kim đã mua 99,32% vốn điều lệ của Công ty Vĩnh Hội.

Sau đó, Công ty Nguyễn Kim bán cho bên thứ 3 là Công ty CP đầu tư Phú Mỹ Hưng. Đến nay Công ty CP đầu tư Phú Mỹ Hưng đã thực hiện dự án thương mại tên Millennium - 132 Bến Vân Đồn và đã bán hết cho khách hàng. Hiện người mua vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có công văn đề nghị UBND TP.HCM tạm dừng giải quyết việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất và tạm dừng thay đổi đăng ký kinh doanh đối với Công ty CP đầu tư Phú Mỹ Hưng để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra xác định, Công ty CP đầu tư Phú Mỹ Hưng là bên thứ ba ngay tình, đã triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch của TP.HCM và đã bán toàn bộ sản phẩm cho người dân.

Vì vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan và kiến nghị TAND TP.HCM tiếp tục xem xét, giải quyết trong quá trình xét xử, đảm bảo quyền lợi cho những người dân đã mua sản phẩm tại dự án theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, mở rộng điều tra, nhiều tài liệu thể hiện Công ty Nguyễn Kim có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế khi mua, bán cổ phần tại Công ty Vĩnh Hội và trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng tư vấn với Công ty Vĩnh Hội. Do việc này không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có văn bản chuyển thông tin cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.