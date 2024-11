Sai phạm tài chính: Đề nghị kỷ luật hiệu trưởng, kế toán, bồi thường tiền

Không còn làm kế toán vẫn ký 7 chứng từ

Ngày 29.11, tin từ Sở GD-ĐT Vĩnh Long cho biết, Thanh tra sở này vừa có kết luận thanh tra về thực hiện luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định liên quan về phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ công vụ đối với Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long (P.4, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) năm 2023 và việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính, tài sản đối với trường này. Trong đó, có đề nghị kỷ luật hiệu trưởng và nguyên kế toán của trường.

Đề nghị kỷ luật hiệu trưởng và nguyên kế toán Trường THPT Vĩnh Long Ảnh: nam long

Theo kết luận thanh tra, từ ngày 1.5.2024, bà Nguyễn Thị Khánh Ngân, kế toán Trường THPT Vĩnh Long, được điều chuyển làm kế toán Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.4, TP.Vĩnh Long). Tuy nhiên, bà Ngân vẫn giữ chữ ký số kho bạc, đến ngày 13.5 mới giao lại bà Phùng Ngọc Tươi (kế toán Trường THPT Vĩnh Long). Tháng 8.2024, bà Ngân mới giao chữ ký số bảo hiểm xã hội và thuế cho bà Tươi. Trong thời gian không còn làm kế toán Trường THPT Vĩnh Long, bà Ngân vẫn sử dụng chữ ký số để ký 7 chứng từ mà chưa có sự đồng ý của bà Tươi là sai quy định.

Năm học 2023 - 2024, Trường THPT Vĩnh Long thu thiếu hơn 346 triệu đồng tiền học phí; Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long là Đỗ Thị Kim Loan tự ý sử dụng tài sản công cho thuê bãi giữ xe, thu hơn 44 triệu đồng; Trường chưa chuyển vào tài khoản cá nhân của giáo viên (GV) nội dung thanh toán tiền phụ cấp ưu đãi giảng dạy cho 10 HS khuyết tật học kỳ 1 năm học 2023-2024; Trường chưa làm thủ tục rút kinh phí chi thanh toán hỗ trợ chi phí học tập cho 17 HS trong diện được hỗ trợ...

Ngoài ra, bà Loan ban hành quy chế đánh giá xếp loại viên chức năm học 2022-2023 có nội dung không đúng theo quy định; thực hiện công khai trong nhà trường chưa đầy đủ, chưa kịp thời; chưa phát huy dân chủ trong tập thể, chưa tạo điều kiện cho viên chức trường đóng góp ý kiến trong các cuộc họp; các ý kiến thắc mắc về chế độ, tài chính của viên chức chưa được giải đáp, trả lời thỏa đáng.

Hiệu trưởng bồi thường 34,7 triệu đồng, kế toán bồi thường hơn 325 triệu đồng

Thanh tra kiến nghị bà Đỗ Thị Kim Loan có trách nhiệm bồi thường hơn 22 triệu đồng do không thu đủ học phí của 28 HS nhưng không có lý do chính đáng; bồi thường số tiền 12,7 triệu đồng do chi không đảm bảo theo nội dung vận động tài trợ...

Kế toán Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (trước đây làm kế toán Trường THPT Vĩnh Long) dùng chữ ký số của trường cũ để ký 7 chứng từ sai quy định

Ảnh: Nam Long

Bà Nguyễn Thị Khánh Ngân có trách nhiệm bồi thường tổng số tiền hơn 325 triệu đồng, gồm: nguồn ngân sách; nguồn thanh lý tài sản và nguồn học phí năm học 2023-2024 do đã thu nhưng nộp không đủ.

Kiến nghị Sở GD-ĐT Vĩnh Long chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm xử lý vi phạm đối với bà Nguyễn Thị Khánh Ngân, kế toán Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (nguyên kế toán Trường THPT Vĩnh Long) do thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định trong thực hiện nhiệm vụ của viên chức kế toán để xảy ra thất thoát ngân sách trong thời gian công tác tại Trường THPT Vĩnh Long.

Xem xét và xử lý trách nhiệm, xử lý vi phạm, xử lý kỷ luật đối với bà Đỗ Thị Kim Loan, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long, với vai trò của người đứng đầu đơn vị đã thực hiện chưa đủ trách nhiệm của người đứng đầu, quản lý không chặt chẽ, thiếu kiểm tra dẫn đến xảy ra những hạn chế, thiếu sót, vi phạm của cá nhân và viên chức thuộc quyền quản lý trong thời gian công tác tại đơn vị dẫn đến thất thoát ngân sách như đã nêu trong kết luận thanh tra.

Xem xét kiểm điểm trách nhiệm cấp phó của người đứng đầu đối với ông Huỳnh Văn Thanh Thoản, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, nguyên Phó hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long và ông Huỳnh Thái Bình, Phó hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long, do chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được hiệu trưởng giao trong công tác quản lý để xảy ra những hạn chế, thiếu sót; chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được hiệu trưởng giao trong công tác phòng chống tham nhũng tại Trường THPT Vĩnh Long năm 2023 để xảy ra những hạn chế, thiếu sót đã nêu trong kết luận thanh tra.