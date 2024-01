Sai phạm tại cụm dân cư vượt lũ TT.Cây Dương: Bắt Bí thư xã Bình Thành

Ngày 26.1, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Bạch Việt Mến, Bí thư xã Bình Thành (H.Phụng Hiệp, Hậu Giang). Quyết định này được đưa ra khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại cụm dân cư vượt lũ TT.Cây Dương.

Ông Bạch Việt Mến, Bí thư xã Bình Thành, bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến sai phạm tại cụm dân cư vượt lũ TT.Cây Dương CACC

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang xác định, trong thời gian từ tháng 1.2011 - 10.2013, ông Bạch Việt Mến giữ chức vụ Chủ tịch UBND TT.Cây Dương, đã trực tiếp ký hồ sơ, lựa chọn đối tượng, chủ trì các cuộc họp bình xét; đồng thời thay mặt UBND TT.Cây Dương ký 3 tờ trình đề nghị UBND H.Phụng Hiệp phê duyệt danh sách cho 108 trường hợp được bình xét mua trả chậm nền nhà trong cụm dân cư vượt lũ TT.Cây Dương.

Trong số 108 trường hợp này có 40 trường hợp (tương ứng 40 nền) được đề nghị phê duyệt cấp nền không đúng đối tượng quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 2 tỉ đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại cụm dân cư vượt lũ TT.Cây Dương, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can gồm: ông Bạch Việt Mến, Bí thư xã Bình Thành; ông Trần Văn Thắng, cựu Phó chủ tịch UBND H.Phụng Hiệp; ông Trần Không Dân, Phó chủ tịch UBND H.Phụng Hiệp và ông Nguyễn Thanh Diện, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất H.Phụng Hiệp.