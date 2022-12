Sai phạm tại Resco: Khởi tố 2 bị can Hoàng Hải Đăng, Nguyễn Đình Phú

Theo đó, ngày 7.12, Công an TP.HCM khởi tố bị can, khám xét nơi ở nơi và nơi làm việc của bị can Hoàng Hải Đăng (cựu Phó tổng giám đốc Resco) và Nguyễn Đình Phú (cựu Tổng giám đốc Resco).

Theo đó, hai bị can này bị khởi tố về cùng hành vi "vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Theo nguồn tin Thanh Niên, bị can Hoàng Hải Đăng đã có sai phạm trong thời kỳ giữ chức vụ Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh của Resco.

Bị can Hoàng Hải Đăng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Resco vào ngày 20.6.2016. Thời điểm này, bị can Đăng kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh của Resco.





Còn bị can Nguyễn Đình Phú (Phó tổng giám đốc Resco) được UBND TP.HCM bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Resco vào ngày 6.7.2016.

Trước đó, ngày 3.11, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố 6 bị can khác tại Resco để điều tra sai phạm hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

6 bị can bị khởi tố, gồm: Nguyễn Tín Trung (66 tuổi, cựu Chủ tịch hội đồng thành viên - HĐTV Resco); Nguyễn Phước Ngọc (59 tuổi, cựu Tổng giám đốc Resco); Võ Hữu Hải (47 tuổi, cựu kiểm soát viên Resco từ 2010 - 2016); Trần Công Đức (65 tuổi, cựu thành viên HĐTV Resco); Nguyễn Thị Thúy Hằng (64 tuổi, cựu thành viên HĐTV Resco) và Đỗ Văn Phúc (68 tuổi, cựu thành viên HĐTV Resco). Ngoài ra, Viện KSND TP.HCM cũng phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can Nguyễn Tín Trung và Nguyễn Phước Ngọc.