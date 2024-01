Sai phạm tại Tổng công ty địa ốc Sài Gòn: Nộp tài sản khắc phục hậu quả

Theo kết luận điều tra, tại cơ quan điều tra, các bị can trong vụ sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (Resco) thành khẩn khai báo, khai nhận hành vi phạm tội.



Điều tra sai phạm xảy ra tại Resco KHẢ HÒA

Mặt khác, có các gia đình bị can tự nguyện giao nộp tài sản để khắc phục hậu quả như: bị can Nguyễn Thị Thúy Hằng (cựu thành viên HĐTV Resco) nộp 200 triệu đồng; Võ Hữu Hải (cựu thành viên HĐTV Resco) nộp 20 triệu đồng; gia đình bị can Nguyễn Phước Ngọc (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Quản lý nhà TP.HCM; cựu Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV Resco) nộp 250 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Ngoài tiền, gia đình bị can Nguyễn Phước Ngọc còn nộp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư và hợp đồng tặng cho quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở để khắc phục hậu quả.

Toàn bộ tiền để khắc phục hậu quả được nộp vào tài khoản của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Giao 2 mặt bằng sai quy định, nhà nước thiệt hại hơn 3,9 tỉ đồng

Về hành vi của bị can Nguyễn Tín Trung (cựu Chủ tịch HĐTV Resco), công an xác định cựu Chủ tịch HĐTV Resco đã đồng ý và ký Nghị quyết số 1705/NQ-HĐTV ngày 29.12.2015 quyết định chấp thuận chuyển giao mặt bằng 682 Hồng Bàng cho Công ty Cổ phần Địa ốc Nam Việt; đồng ý và ký Nghị quyết số 185/NQ-HĐTV thông qua việc chuyển nhượng khu đất số 299/18 Lý Thường Kiệt cho Công ty Cổ phần Địa ốc 7.

Kết luận điều tra xác định hành vi của bị can cựu Chủ tịch HĐTV Resco đã vi phạm các quy định của pháp luật về việc chuyển nhượng mặt, bằng nhà đất là tài sản Nhà nước gây thất thoát tài sản của Nhà nước. Vì vậy bị can Nguyễn Tín Trung chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền thất thoát tài sản do chuyển nhượng 2 mặt bằng trên là hơn 3,9 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an, bị can Nguyễn Tín Trung thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội và mong được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Còn đối với bị can Nguyễn Phước Ngọc, kết luận điều tra thể hiện, với nhiệm vụ là Tổng giám đốc Resco đã ủy quyền cho ông Nguyễn Đình Phú (cựu Phó tổng giám đốc Resco) thay mặt ký kết, thương lượng việc chuyển nhượng mặt bằng 682 Hồng Bàng; ký Tờ trình số 134/TT-KHKD ngày 30.1.2013 và đồng ý trong phiếu lấy ý kiến HĐTV trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại khu đất số 299/18 Lý Thường Kiệt cho Công ty Cổ phần Địa ốc 7.

Sau khi có Nghị quyết của tổng công ty thì ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với mặt bằng 299/18 Lý Thường Kiệt cho Công ty Cổ phần Địa ốc 7 với giá hơn 38 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an, bị can Nguyễn Phước Ngọc thừa nhận hành vi phạm tội.

Trách nhiệm các cá nhân thuộc 2 công ty nhận chuyển nhượng 2 mặt bằng?

Đối với các cá nhân của Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, kết luận điều tra nêu rõ, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan trong việc đề xuất, cấp Giấy chứng nhận và cập nhật quyền sử dụng đất, sẽ xem xét xử lý sau.

Đối với việc Công ty Cổ phần Địa ốc 7 và Công ty Cổ phần Địa ốc Nam Việt - là 2 công ty nhận chuyển nhượng 2 mặt bằng từ Resco. Công an xác định 2 công ty này kinh doanh bất động sản có vốn góp của tổng công ty là 20%, sau khi nhận chuyển nhượng 2 mặt bằng từ tổng công ty, Công ty Cổ phần Địa ốc 7 và Công ty Cổ phần Địa ốc Nam Việt đã đầu tư xây dựng rồi chuyển nhượng lại cho các cá nhân.

Về quy định của pháp luật thì không có quy định trường hợp này phải đấu giá, đấu thầu, do các cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Địa ốc 7 và Công ty Cổ phần Địa ốc Nam Việt không thuộc trường hợp là công chức quản lý Nhà nước nên không buộc họ biết các quy định quản lý tài sản công.

Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM không xem xét xử lý các cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Địa ốc 7 và Công ty Cổ phần Địa ốc Nam Việt.