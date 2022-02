Sai phạm tiền tỉ tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Sóc Trăng

Ngày 6.2, tin từ Thanh tra tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị đã ký quyết định thu hồi trên 5 tỉ đồng đối với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Sóc Trăng; đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với hành vi vi phạm của giám đốc trung tâm này.

Theo đó, thu hồi trên 5 tỉ đồng do khai thác tài nguyên nước vượt lưu lượng so với giấy phép (60 trạm/hệ), thu lợi bất hợp pháp gần 1,3 tỉ đồng; khai thác tài nguyên nước khi giấy phép hết hạn (9 trạm), thu lợi bất hợp pháp trên 462 triệu đồng; khai thác tài nguyên nước không giấy phép (1 trạm), thu lợi bất hợp pháp trên 21 triệu đồng; tiền dịch vụ môi trường rừng gần 3,3 tỉ đồng do tổ chức thu khi chưa có quyết định thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng và chưa ký kết hợp đồng ủy thác thu tiền dịch vụ môi trường rừng.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã chỉ ra một số sai phạm tại Trung tâm như: thu hộ tiền dịch vụ môi trường rừng từ tháng 2.2017 - 9.2021 chưa phù hợp với quy định. Đối với tài nguyên nước, qua thanh tra, phát hiện việc khai thác tài nguyên nước vượt lưu lượng so với giấy phép hơn 9,2 triệu m3, thu lợi bất hợp pháp gần 1,3 tỉ đồng; một số sai phạm khác trong việc khai thác tài nguyên nước khi giấy phép hết hạn; khai thác tài nguyên nước không giấy phép; khoan giếng bổ sung có phát sinh nhưng không lập thủ tục đề nghị, quan trắc và báo cáo chưa đầy đủ theo quy định. Đáng chú ý, trong thời gian thanh tra, trung tâm có hành vi đối phó, cung cấp số liệu sai sự thật, lập hồ sơ quan trắc để cung cấp cho đoàn, gây mất thời gian thanh tra.





Từ các sai phạm trên, Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị thu hồi số tiền hơn 5 tỉ đồng. Bên cạnh đó, đề nghị lãnh đạo trung tâm xem xét trách nhiệm, xử lý theo quy định của pháp luật đối với ông Trần Minh Bình, Trưởng phòng Kế hoạch - Tuyên truyền; ông Ngô Thống Nhất, Trưởng phòng Tài chính - Quản lý khách hàng, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Sóc Trăng và nhân viên các trạm đã lập lại sổ quan trắc, cung cấp hồ sơ không chính xác cho đoàn thanh tra.

Ông Nguyễn Việt Hoàn, Chánh Thanh tra tỉnh, kiến nghị UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với nội dung giám đốc trung tâm đã chỉ đạo, quản lý, điều hành khai thác tài nguyên nước khi giấy phép hết hạn, khai thác không có giấy phép dẫn đến thu lợi bất hợp pháp gần 484 triệu đồng, có dấu hiệu vi phạm hình sự.