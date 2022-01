Sở Y tế TP.HCM chuyển cơ quan điều tra xử lý 21 vụ việc

Theo đó, năm 2021, TP.HCM có 502.687 ca mắc Covid-19, trong đó có 332.390 ca điều trị tại các bệnh viện (BV) và 19.705 ca tử vong. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên số lượt khám và điều trị nội trú, ngoại trú giảm đến 38% so với năm 2020. Ước tính tổng thu năm 2021 của các BV là 20.128 tỉ đồng, so với năm 2020, doanh thu giảm 36% (31.696 tỉ đồng).

Trong năm 2021, Sở Y tế thực hiện 3 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, trong đó 2 cuộc thanh tra toàn diện hoạt động BV Q.6, BV Q.Gò Vấp. Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Sở Y tế thực hiện 9 cuộc kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch. Thanh tra, kiểm tra 563 cơ sở (480 tổ chức, 83 cá nhân), tăng 16% so với năm 2020. Trong đó, 151 cơ sở vi phạm (101 tổ chức, 50 cá nhân), giảm 44,8% so với năm 2020. Có 147 quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành (97 tổ chức, 50 cá nhân), giảm 43,6% so với năm 2020. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là hơn 5,4 tỉ đồng, giảm 37,6% so với năm 2020. Đặc biệt, năm 2021, Sở Y tế đã chuyển cơ quan điều tra xử lý 21 vụ việc, trong đó 8 vụ việc Cơ quan CSĐT kết luận không có yếu tố hình sự, chuyển về Sở Y tế xử phạt vi phạm hành chính, 13 vụ việc chưa có kết luận…