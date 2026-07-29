Sai sót, vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là 'cá biệt'

Ngày 29.7, trả lời Thanh Niên, Cục trưởng Huỳnh Văn Chương cho biết, qua đánh giá bước đầu, có thể khẳng định kỳ thi đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT Huỳnh Văn Chương ẢNH: MOET

Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Văn Chương, Bộ GD-ĐT cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện.

Một số địa phương còn để xảy ra sai sót trong quá trình triển khai; một số cán bộ làm nhiệm vụ thi chưa chấp hành đầy đủ, thậm chí cố ý vi phạm quy trình nghiệp vụ và quy chế thi.

"Mặc dù đây là những sự việc cá biệt, xuất phát từ yếu tố con người trong quá trình thực thi nhiệm vụ, không phản ánh những bất cập mang tính hệ thống của kỳ thi hay của quy chế thi; song cũng đặt ra yêu cầu cần rà soát và tiếp tục siết chặt hơn nữa một số khâu của kỳ thi", ông Huỳnh Van Chương cho hay.

Vì sao có nơi trộn nơi không trộn thí sinh ở cùng điểm thi

Trả lời về việc có nơi trộn, có nơi lại không trộn thí sinh, ông Huỳnh Văn Chương viện dẫn các điều 2, điều 14 trong quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT và cho rằng, thực tiễn ở các địa phương rất khác biệt.

Nếu bắt buộc phải trộn thí sinh của nhiều trường vào cùng một điểm thi sẽ làm tăng quãng đường di chuyển, phát sinh chi phí, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây thêm khó khăn cho thí sinh cũng như gia đình.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng đã nêu rõ, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thực hiện kỳ thi theo đúng quy định.

Do vậy, theo ông Huỳnh Văn Chương, việc có trộn hay không trộn thí sinh giữa các trường không phải là yếu tố duy nhất quyết định tính nghiêm túc của kỳ thi, mà quan trọng hơn là việc tổ chức coi thi có được thực hiện đúng quy chế, đúng quy trình hay không.

Khi giám thị và những người làm thi thực hiện đúng, đầy đủ chức trách nhiệm vụ, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm các vi phạm thì dù thí sinh học cùng trường, thậm chí cùng lớp, vẫn phải tuân thủ nghiêm quy chế và không thể hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài.

Bộ GD-ĐT không chờ các sự việc bất thường mới phân tích dữ liệu kỳ thi

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho biết, trong nhiều năm qua, Bộ GD-ĐT đã từng bước xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu phục vụ công tác giám sát và bảo đảm chất lượng kỳ thi theo hướng chủ động phát hiện, cảnh báo sớm các dấu hiệu bất thường.

Sau mỗi kỳ thi, toàn bộ dữ liệu kết quả thi trên phạm vi cả nước đều được phân tích bằng nhiều phương pháp thống kê và phân tích dữ liệu hiện đại.

Bên cạnh các phân tích truyền thống về phổ điểm, phân bố điểm theo địa phương, điểm thi, phòng thi, mối tương quan giữa các môn thi và kết quả học tập của thí sinh, bộ cũng nghiên cứu, áp dụng các phương pháp trong lĩnh vực Exam Forensics (pháp y khảo thí) để nhận diện các dấu hiệu bất thường có thể liên quan đến công tác tổ chức thi.

Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Văn Chương, cần nhấn mạnh rằng các kết quả phân tích thống kê chỉ có ý nghĩa cảnh báo, không phải là căn cứ duy nhất để kết luận có vi phạm hay gian lận.

Mọi trường hợp có dấu hiệu bất thường đều phải được đối chiếu với hồ sơ, quy trình tổ chức kỳ thi, kết quả thanh tra, kiểm tra và xác minh thực tế trước khi đưa ra kết luận.

Trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống phân tích dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các phương pháp khảo thí hiện đại nhằm nâng cao năng lực phát hiện sớm, cảnh báo sớm và quản lý rủi ro, góp phần bảo đảm các kỳ thi ngày càng khách quan, công bằng, minh bạch và có độ tin cậy cao.

Có nên để địa phương xét tốt nghiệp? Phóng viên Thanh Niên đặt câu hỏi có nên giao địa phương xét tốt nghiệp, chỉ tổ chức thi với những em cần lấy điểm số này làm cơ sở xét tuyển ĐH-CĐ vừa giảm áp lực thi cử vừa tạo điều kiện để chúng ta tập trung nguồn lực tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cục trưởng Huỳnh Văn Chương nhấn mạnh: "Quan điểm của Bộ GD-ĐT là tiếp tục duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời tiếp tục hoàn thiện theo hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, nâng cao chất lượng đề thi, tăng cường giám sát và quản trị rủi ro để kỳ thi ngày càng khách quan, công bằng, minh bạch và hiệu quả". Theo Cục Quản lý chất lượng, kỳ thi tốt nghiệp THPT là công cụ để nhà nước đánh giá chất lượng giáo dục giữa các địa phương, theo dõi việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và làm cơ sở hoạch định chính sách phát triển giáo dục. Cùng đó, kỳ thi cũng là căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp và cung cấp dữ liệu khách quan để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh. Nếu không còn một kỳ thi chung, rất có thể sẽ phát sinh thêm nhiều kỳ thi tuyển sinh riêng, làm tăng gánh nặng đối với học sinh và gia đình.



