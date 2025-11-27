Saigon Co.op bán hàng không lợi nhuận, cùng bà con tái thiết cuộc sống sau lũ lịch sử

Giữ mạch cung ứng thông suốt

Ngay khi dự báo nguy cơ mưa lũ giữa tháng 11, Saigon Co.op kích hoạt chế độ "tình huống đặc biệt" với bốn giải pháp đồng thời: tăng tồn kho tại chỗ, huy động 800 điểm bán trở thành kho vệ tinh ứng cứu khẩn cấp, nâng công suất kho lưu trữ và tái bố trí lực lượng vận chuyển linh hoạt.

Co.opmart Tuy Hòa đảm bảo nguồn hàng tươi sống và giá bình ổn

Nhờ chuẩn bị sớm, khi các tuyến giao thông bị chia cắt, hệ thống siêu thị vẫn duy trì nhịp bán hàng và cung ứng ổn định. Co.opmart Nha Trang, Tuy Hòa, Cam Ranh, An Nhơn, Quy Nhơn, Buôn Mê Thuột… và chuỗi Co.op Food tại Phú Yên liên tục được tiếp vận từ TP.HCM và các khu vực lân cận, giúp mỗi điểm bán duy trì đến 200% lượng hàng so với ngày thường. Chính nhờ vậy, hàng trăm nghìn suất hàng nhu yếu đã được khẩn cấp điều phối đến các cơ quan, đoàn thể trong những ngày đỉnh lũ, kịp thời tiếp sức cho bà con.

Cán bộ - Nhân viên Saigon Co.op chung tay quyên góp hướng về đồng bào

Đặc biệt, Co.opmart Nha Trang trở thành điểm cung ứng duy nhất còn hoạt động khi chợ truyền thống và nhiều siêu thị lân cận ở tây Nha Trang buộc phải đóng cửa trong những ngày 19 - 21.11 do nước dâng cao. Mỗi ngày siêu thị phục vụ hơn 10.000 lượt khách, toàn bộ nhân sự vận hành 100% công suất. Nỗ lực này được ghi nhận khi Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Hà trực tiếp đến thăm, động viên, đánh giá cao sự chủ động của tập thể Co.opmart Nha Trang.

Hệ thống kho dự phòng và lực lượng vận chuyển Saigon Co.op duy trì điều phối liên tục, bảo đảm chính quyền luôn có đủ hàng thiết yếu cho người dân vùng lũ

Gói trợ giá đặc biệt nhóm hàng vệ sinh nhà cửa, sản phẩm tiêu dùng…

Bên cạnh nhiệm vụ giữ ổn định thị trường, Saigon Co.op cũng triển khai gói trợ giá kèm bán hàng không lợi nhuận, ưu tiên các mặt hàng phục vụ trực tiếp cho quá trình phục hồi sau lũ tại miền Trung - Tây Nguyên. Các Co.opmart Tuy Hòa, An Nhơn, Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh… vận hành theo hai nguyên tắc: đảm bảo đủ hàng và bán hàng giá vốn, không lợi nhuận.

Lực lượng siêu thị gấp rút hoàn thiện lô hàng tiếp ứng, ưu tiên thực phẩm ăn liền và nước uống

Cụ thể, các nhóm sản phẩm được giảm sâu như thực phẩm tươi sống giảm 30 - 40% đến ngày 30.11; tăng chuyến hàng rau củ từ TP.HCM, đưa hải sản từ Cần Giờ và các vùng biển phía nam ra miền Trung để giữ giá ổn định. Song song, nhóm hàng hoá phẩm vệ sinh được giảm giá đến 49,9% phục vụ nhu cầu khử khuẩn, vệ sinh nhà cửa cho các hộ gia đình. Bên cạnh đó, từ nay đến ngày 3.12, hàng loat sản phẩm gồm: sữa tắm, dầu gội - xả, khăn giấy khô/ướt, giấy vệ sinh, băng vệ sinh… được áp dụng trợ giá bổ sung trên nền giá đã khuyến mãi, kết hợp ưu đãi "đa tầng" như mua 1 tặng 1, mua 2 tính tiền 1, cùng các combo tiện lợi: nước giặt - xả, nước lau sàn - nước rửa chén, gel tẩy bồn cầu - nước lau bếp… tiết kiệm đến 52%. Tương tự, đồ gia dụng được giảm đến 50%; dụng cụ học tập giảm 35%; chăn - gối - mền - giày dép: được trợ giá xuyên suốt đến ngày 23.12 đáp ứng đúng nhu cầu cho mùa mưa lạnh miền Trung, trong đó nhiều combo thiết thực cho gia đình chỉ từ 109.000 đồng như bộ 2 gối - mùng - mền giảm 44%; gối - mền giảm 55%; và gối - mùng - mền giảm đến 62%...

Nâng cao tinh thần "một nhà"

Tại vùng tâm lũ, các Co.opmart và Co.op Food được trưng dụng làm "trạm an sinh" cung cấp nơi trú tạm, nước uống, điện và hỗ trợ lực lượng cứu hộ. Hơn 15.000 cán bộ nhân viên đồng loạt tham gia quyên góp theo lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc. Gói cứu trợ Co.op Cares đã tiếp cận hơn 1.000 hộ dân tại Gia Lai (Bình Định cũ), Thừa Thiên-Huế, Tam Kỳ, Đà Nẵng… và tiếp tục đến với các khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Co.opmart Quy Nhơn và Co.opmart An Nhơn tiếp tục đưa phần quà hỗ trợ Co.op Cares lan tỏa đến với bà con tại Gia Lai (Bình Định cũ)

Lãnh đạo Saigon Co.op cũng đã đến từng điểm bị ảnh hưởng để động viên và khen thưởng các tập thể bám trụ trong điều kiện khắc nghiệt. Từ sự chủ động và năng lực ứng phó toàn diện, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò điểm tựa cộng đồng, giữ mạch cung ứng trong mọi tình huống, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái - đúng với định vị "Siêu thị Việt vì người Việt" suốt hơn ba thập niên qua.