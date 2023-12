Saigon Co.op chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Giáp Thìn 2024

Số lượng hàng hóa tăng từ 20 - 50%

Tổng giá trị nguồn hàng thiết yếu phục vụ Tết của Saigon Co.op lên đến 10.000 tỉ đồng, tăng từ 20 - 50% tùy theo nhóm hàng so với tháng kinh doanh bình thường. Phần lớn ngân sách ưu tiên cho trữ lượng các nhóm hàng bình ổn thị trường gồm: gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản,… còn lại dành cho các mặt hàng thực phẩm, phi thực phẩm khác và các loại đặc sản tết.



Kỳ vọng sức mua và lượt khách tăng từ 20 - 30% so với tháng kinh doanh bình thường

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc vận hành hoạt động Co.opmart kiêm giám đốc Marketing Saigon Co.op chia sẻ: "Dự đoán người dân sẽ bắt đầu mua sắm trong khoảng từ 3 - 4 tuần trước Tết Nguyên đán, trong đó Saigon Co.op kỳ vọng sức mua và lượt khách tăng khoảng 20 - 30% so với tháng kinh doanh bình thường, tăng 50% so với ngày thường. Sức mua sẽ tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ tết (bánh mứt kẹo, bánh chưng bánh tét, giò chả, dưa hành củ kiệu, trái cây trưng bày mâm ngũ quả…), các mặt hàng đồ dùng, may mặc dự đoán tăng nhẹ.

Nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm các mặt hàng phục vụ tết, Saigon Co.op tăng cường tần suất kiểm tra hàng hóa kinh doanh tại hệ thống lên gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Các mặt hàng thực phẩm, đặc biệt là nhóm hàng phục vụ tết như bánh mứt kẹo, giò chả, rau củ quả, trái cây… được kiểm tra chất lượng ngay tại trung tâm phân phối và test nhanh trước khi lên quầy kệ tại siêu thị.

Nhằm đưa hàng bình ổn giá, hàng Việt chất lượng cao đến với người tiêu dùng cả nước, Saigon Co.op khai trương thêm những điểm bán. Cụ thể, sẽ có 2 Co.opmart mới tại Tiền Giang và An Giang vào cuối tháng 12.2023; 10 Co.op Food mở mới quận 9, Tân Phú, Gò Vấp (TP.HCM), Bình Dương, Biên Hòa.

Đến Co.op chở tết về

Chủ đề tết năm nay của Saigon Co.op được kéo dài liên tục trong vòng 2 tháng, từ ngày 13.12.2023 đến 9.2.2024 (ngày 30 Tết Âm lịch) với chủ đề "Đến Co.op chở tết về". Khách hàng sẽ tìm thấy một không gian tết 3 miền tại từng điểm bán của Saigon Co.op hoặc có thể tìm kiếm những mặt hàng tết đặc trưng vùng miền. Ngay từ giữa tháng 12.2023, chương trình tết của Saigon Co.op sẽ mở màn bằng việc giảm giá trực tiếp từ 50 - 100% cho hơn 10.000 sản phẩm. Chương trình này kéo dài đến sát Tết Nguyên đán, đặc biệt trong 10 ngày cận tết để giảm áp lực mua sắm cho người dân.

Saigon Co.op tổ chức 20 chuyến xe miễn phí đưa người lao động về quê đón Tết

Riêng những ngày cận tết, Saigon Co.op luân phiên giảm giá mạnh cho hàng nghìn sản phẩm theo thứ tự ưu tiên gồm sản phẩm vệ sinh và trang trí nhà cửa; sản phẩm chăm sóc cá nhân, hàng thời trang; giỏ quà tết, các loại thực phẩm ngâm, mứt và gia vị; cận tết là lạp xưởng, trái cây, thịt kho hột vịt, bánh chưng…

Ngoài nhóm khách hàng mục tiêu, Saigon Co.op cũng dành nhiều ưu tiên cho nhóm khách hàng Gen Y và Gen Z bằng các phiên livestream, các video ngắn trên các nền tảng số.

Song song đó, Saigon Co.op dành nhiều ưu đãi cho người lao động có thu nhập thấp như ưu tiên mua hàng giảm giá; tổ chức hơn 200 chuyến bán hàng lưu động đến các KCN - KCX, vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt chương trình "Chuyến xe hạnh phúc" hỗ trợ vé miễn phí cho người lao động về quê đón tết được tổ chức lần thứ 2 với nhiều đổi mới, mở rộng ra toàn quốc.

Dịch vụ giao giỏ quà tết miễn phí "Gắn kết tình thân - Tết xa thêm gần" đã trở thành chương trình độc quyền của Saigon Co.op. Dịp tết năm nay, khách hàng có thể đến một siêu thị Co.opmart, Co.opXtra bất kỳ để chọn và đặt giỏ quà, sau đó sẽ được giao giỏ quà miễn phí tại 43 tỉnh, thành trên cả nước nơi có siêu thị Co.opmart hoạt động. Khách hàng có thể đăng ký trực tuyến và theo dõi đơn hàng của mình qua website www.cooponline.vn

