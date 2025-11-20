Saigon Co.op giảm giá thịt, cá, rau củ đến 30% giữa mùa tăng giá

Lễ hội rau củ: Ưu đãi đúng nhóm hàng "nóng"

Nhiều tuần qua, người tiêu dùng đối mặt với cú sốc giá ở nhóm rau củ trên thị trường tăng từ 15 - 50% do mưa lớn và triều cường kéo dài làm đứt gãy nguồn cung, thu hoạch - vận chuyển bị cản trở, hoa màu bị thiệt hại nặng. Đây là nhóm hàng "lõi" trong giỏ chi tiêu hằng ngày, khiến bữa ăn gia đình bị đội chi phí đáng kể.

Các chương trình ưu đãi thực phẩm tươi sống tại Co.opmart giúp người tiêu dùng tối ưu chi phí bữa ăn hằng ngày

Trước tình hình này, Saigon Co.op khẩn trương làm việc với các nhà cung cấp tại địa phương để điều chỉnh phương án vận chuyển linh hoạt để duy trì nguồn rau từ Đà Lạt và bao tiêu rau lá nhiệt đới như rau muống, cải ngọt… nhằm giữ lượng rau xanh ổn định, bảo đảm chất lượng và giá bình ổn, chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng.

Co.opmart chủ động nguồn hàng rau ăn lá, củ quả, kịp thời bổ sung lên quầy trong bối cảnh thị trường biến động mạnh

Không chỉ đóng vai trò là nhà phân phối, từ nay đến cuối năm, Saigon Co.op sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho hợp tác xã, nhà cung cấp địa phương, mục tiêu là bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung ổn định cho hệ thống, đáp ứng nhu cầu khách hàng với mức giá hợp lý, phù hợp tình hình thực tế.

Cụ thể, từ ngày 20.11 - 26.11, Saigon Co.op tổ chức Lễ hội rau củ với 100% sản phẩm đạt chuẩn VietGAP - GlobalGAP, Tick xanh trách nhiệm và truy xuất nguồn gốc minh bạch. Nhiều mặt hàng rau ăn lá và củ quả giảm từ 10 - 20% so với thị trường như bắp cải, xà lách thủy canh, ớt chuông, bông cải, cà chua beef, cà rốt… góp phần "gỡ nhiệt" cho thị trường đang leo thang.

Lễ hội Rau củ tại Co.opmart giải nhiệt thị trường rau tăng giá, tạo thêm lựa chọn tiết kiệm cho người tiêu dùng cuối năm

Song song, Lễ hội Thịt áp dụng ưu đãi luân phiên 15 - 20% cho thịt heo, bò, gà từ các nhà cung cấp lớn. Các sản phẩm thay thế như trứng, nấm, trái cây, thủy hải sản được giảm đến 30% hoặc khuyến mãi "mua 1 tặng 1", giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn cân bằng bữa ăn, hạn chế phụ thuộc vào nhóm đang tăng giá mạnh.

Saigon Co.op giảm luân phiên mặt hàng thịt heo - bò - gà từ 15 - 20%, tiết kiệm cho bữa ăn gia đình giữa bối cảnh giá thịt tăng theo từng ngày

Hơn 1.000 sản phẩm giảm sâu - tiết kiệm thực chất cho từng gia đình

Đón làn sóng mua sắm cuối năm, đặc biệt nhu cầu cho các mặt hàng thiết yếu và đồ dùng gia đình thường tăng từ 20% - 30%, Saigon Co.op cũng tung ra gói ưu đãi hơn 1.000 sản phẩm giảm giá mạnh đến 49%. Chương trình "Thả ga mua sắm - Giá có Co.op lo" diễn ra từ 20.11 đến 3.12 sẽ tập trung vào nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn trong giỏ tiêu dùng, trực tiếp hỗ trợ ngân sách hộ gia đình. Với mức chi tiêu trung bình từ 1 - 1,5 triệu đồng/tuần cho gia đình 4 người, người mua sắm tại Co.opmart, Co.opXtra… có thể tiết kiệm từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng nếu tận dụng các combo và nhóm ưu đãi được thiết kế đúng nhu cầu thị trường. Cụ thể, chương trình giảm giá sâu đến 49% cho một số hàng tiêu dùng thiết yếu - thực phẩm công nghệ, đồ uống, hóa phẩm, gia dụng. Đồng thời khách hàng khi mua nhiều sẽ nhận được ưu đãi lớn, mua 2 tính tiền 1, mua 3 tính tiền 2, kèm tặng quà… ưu tiên mặt hàng thực phẩm công nghệ/đông lạnh – hàng nhãn riêng Saigon Co.op. Song song đó khách hàng thành viên còn được tặng quà và điểm thưởng khi mua sắm vào thứ 3 hàng tuần và dịp Black Friday 27- 28.11. Khách hàng mua online cũng được giảm giá sốc đến 50%, tặng E-voucher 30.000 đồng cho hóa đơn từ 500.000 đồng…

Người dân tranh thủ săn ưu đãi hàng hóa thiết yếu trong chương trình khuyến mãi cao điểm của Saigon Co.op

Với sự chuẩn bị bài bản từ chuỗi cung ứng đến các ưu đãi đồng loạt trên toàn hệ thống, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò nhà bán lẻ nội địa dẫn dắt, tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng và góp phần lan tỏa không khí mua sắm lành mạnh, sôi động cuối năm.

Finelife Foodcorner – Mô hình tinh gọn, đáp ứng đúng nhu cầu cư dân cao cấp Trong tháng 11.2025, Saigon Co.op tiếp tục nâng tầm trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng với việc đưa vào hoạt động hai Finelife Foodcorner đầu tiên tại TP.HCM, đặt tại Lexington Residence và Thủ Thiêm Zeit River. Mô hình được thiết kế tinh gọn hơn 250m² nhưng cung cấp hơn 3.000 sản phẩm nhập khẩu, hữu cơ đạt chuẩn HACCP, GlobalGAP, VietGAP, USDA, đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch – chất lượng – truy xuất rõ ràng của cư dân cao cấp. Điểm khác biệt của Foodcorner là khu ẩm thực chế biến sẵn với các món nấu chín, salad, cơm – mì – súp tiện lợi, phục vụ nhu cầu bữa trưa nhanh cho dân văn phòng và bữa ăn tối gọn nhẹ cho cư dân bận rộn. Các dịch vụ hiện đại như Drive Thru, Self-Checkout và giao nhanh 2 giờ giúp tối ưu thời gian, phù hợp nhịp sống đô thị…



