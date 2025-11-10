Saigon Co.op khẩn cấp hỗ trợ hàng chục tấn hàng thiết yếu,tiếp sức người dân vùng bão lũ

Các hoạt động cứu trợ lần này nằm trong nền tảng vì cộng đồng Co.op Cares - chương trình xuyên suốt của Saigon Co.op nhằm lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần sẻ chia đến từng địa phương.

Co.opmart Đà Nẵng vận chuyển hàng cứu trợ đến vùng bị ảnh hưởng

Đảm bảo nguồn cung hàng hóa và bình ổn thị trường trong bão lũ

Phát huy tinh thần hợp tác xã - cùng làm, cùng chia, cùng phát triển, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) luôn đặt lợi ích của cộng đồng song hành với mục tiêu kinh doanh bền vững. Nền tảng hoạt động vì cộng đồng Co.op Cares ra đời nhằm thực hiện hóa tinh thần sẻ chia của Saigon Co.op đến từng địa phương, điển hình như toàn bộ hoạt động cứu trợ, tiếp sức người dân vùng bão lũ vượt qua khó khăn này. Ngay khi có cảnh báo bão, hệ thống đã chủ động dự trữ hàng hóa, huy động nhân lực, logistics toàn quốc. Chỉ trong vòng vài giờ sau khi bão số 13 đổ bộ, hơn 1.000 phần quà cứu trợ được xuất cấp đến Quy Nhơn, Huế, Tam Kỳ - những khu vực tâm bão chịu thiệt hại lớn về điện, nước và hạ tầng dân sinh - giúp người dân khắc phục khó khăn trước mắt.

Co.opmart Huế phối hợp với mạnh thường quân, tổ chức thiện nguyện vận chuyển hàng cứu trợ đến vùng bị ảnh hưởng

Hàng hóa cứu trợ gồm: gạo, mì ăn liền, nước uống, bánh mì, gia vị, hàng nhãn riêng Co.op… được điều chuyển từ các kho trung tâm, phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ và chính quyền địa phương, hướng về các tỉnh Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng…

Co.opmart Quảng Bình phối hợp cùng Sở Công thương cứu trợ bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Đồng thời, Saigon Co.op cũng kiên định giữ giá bình ổn, duy trì nhịp an sinh hàng hóa. Hệ thống tăng dự trữ, đa dạng nguồn cung, phối hợp nhà cung cấp chiến lược, đảm bảo chuỗi cung ứng liền mạch - dân mua đủ, đúng giá, không thiếu, không tăng. Nhờ điều tiết nhịp nhàng giá bán - nguồn cung - dự trữ, Saigon Co.op trở thành vùng đệm ổn định giá bán lẻ trong mọi tình huống cấp bách.

Co.opmart Quy Nhơn chủ động tăng cường tích trữ, đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân sau bão

Cùng chung tay vì cộng đồng

Saigon Co.op cũng phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức, đối tác chuẩn bị triển khai hoạt động chăm lo dài hạn cho người dân vùng bão lũ thông qua chương trình "Phiên chợ Nhân ái - Siêu thị 0 đồng". Chương trình dự kiến diễn ra từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026 tại 5 địa phương. Mỗi phiên chợ phục vụ các hoàn cảnh khó khăn, mang đến cơ hội mua sắm hàng thiết yếu, chất lượng với giá 0 đồng, động viên bà con và điều kiện chuẩn bị đón Tết Nguyên đán đủ đầy sau một năm nhiều biến động.

Trong mỗi đợt bão lũ, kho vệ tinh tăng năng suất hoạt động 24/24 kịp thời vận chuyển

Trước đó, cuối tháng 10, Công đoàn Saigon Co.op đã phát động phong trào quyên góp trong toàn hệ thống, huy động được 980 triệu đồng tiền mặt gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. Đây là hành động nối dài truyền thống nhân ái và tinh thần "lá lành đùm lá rách" của tập thể hơn 15.000 cán bộ, nhân viên Saigon Co.op chuyển đến đồng bào vùng thiên tai, bão lũ.

Hệ thống Saigon Co.op bảo đảm nguồn hàng dồi dào, giá bình ổn không biến động theo thị trường

Giữ vững niềm tin hàng Việt

Bên cạnh hỗ trợ cộng đồng, Saigon Co.op cũng quan tâm, ghi nhận và biểu dương các tập thể và cá nhân đã kiên cường bám trụ tại siêu thị trong suốt thời gian bão lũ, duy trì hoạt động xuyên suốt, chủ động tăng cường dự trữ nhằm bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu, bình ổn giá ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Tiêu biểu như: siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, Co.opmart An Nhơn, Co.opmart Tuy Hòa, Co.opmart Quảng Trị, Co.opmart Huế, Co.opmart Thanh Hóa, Co.opmart Hà Tĩnh, Co.opmart Hải Phòng… cửa hàng Co.op Food, Co.op Smile tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc. Nhiều điểm bán thậm chí trở thành "điểm tựa an sinh" cho cộng đồng, mở cửa đón người dân trú ngụ an toàn, cung cấp nước uống và hỗ trợ sạc điện trong những ngày mất điện diện rộng.

Siêu thị bố trí nơi sạc pin miễn phí cho người dân